Historyczny skandal na mundialu. Czegoś takiego jeszcze nie było. Ostre reakcje

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Anulowanie czerwonej kartki Folarina Baloguna ze Stanów Zjednoczonych to jeden z najgłośniejszych pozaboiskowych tematów na mundialu ostatnich lat. Rywale Amerykanów grzmią o historycznym skandalu, druga strona natomiast próbuje racjonalizować decyzję FIFA, na której korzytają wyłącznie gospodarze. Spotkanie 1/8 finału z Belgią zyskało bardzo gorący podtekst.

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Folarin Balogun / Donald TrumpJohn Dorton/USSF/Getty Images / Samuel Corum/Sipa/BloombergGetty Images

- Nie wiedziałem, że na Mundialu 5 lipca nagle stało się Prima Aprilis. To dla mnie nowość - mówił Rudi Garcia na konferencji prasowej zapytany o to, co sądzi na temat anulowania czerwonej kartki Folarina Baloguna. 

Amerykański napastnik w meczu z Bośnią i Hercegowiną dość pechono nastąpił od tyłu na nogę rywala. Staw skokowy Bośniaka wygiął się w bardzo niebezpieczny sposób. Po interwencji VAR zapadła decyzja, że Balogun zostanie wyrzucony z boiska.

Opinie na temat czerwonej kartki dla napastnika były podzielone. Część ekspertów uważała, że byłą to kara zbyt surowa ze względu na brak intencji Baloguna. Druga część była natomiast zdania, że to, w jaki sposób wygiął się staw skokowy pod ciężarem wyprostowanej nogi piłkarza z USA, jest już wystarczającym powodem, aby wyrzucić go z boiska.

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Ostre reakcje na decyzję FIFA. Historyczny moment na mundialu, świat piłki oburzony

Nie była to więc sytuacja czarno-biała. FIFA jednak "przy zielonym stoliku" podjęła decyzję, że kartka Baloguna zostanie anulowana. 

- To pierwszy raz w historii Mistrzostw Świata, kiedy zapadła taka decyzja - zauważa selekcjoner Belgów, którzy teraz powalczą z USA o ćwierćfinał mundialu.

Wcześniej swoje oficjalne stanowisko zaprezentowała federacja Belgii. Rywale Amerykanów nie kryją swojego oburzenia tą decyzją. Głos w sprawie tego oświadczenia zabrał Rudi Garcia.

- Co do oświadczenia belgijskiego związku piłki nożnej, wiele naszych myśli i opinii jest w nim wyrażonych. Nie jesteśmy tu po to, by bronić naszej reprezentacji narodowej czy belgijskiego związku piłki nożnej. Jesteśmy tu, by bronić piłki nożnej jako całości - komentuje trener.

Głos w sprawie zabrał również selekcjoner innej reprezentacji. Oto co do powiedzenia miał Norweg Ståle Solbakken.

- Myślę, że to wielki błąd FIFA. To zła decyzja, która zaszkodzi Mistrzostwom Świata - skomentował.

Selekckoner Anglików Thomas Tuchel również nie gryzł się w język. - Może odwołamy się od czerwonej kartki Jarella Quansaha? Może Harry Kane powinien zapytać prezydenta Trumpa? Może! - mówił Niemiec.

Trener Amerykanów Mauricio Pochettino idzie jednak w zaparte. Uważa, że czerwona kartka dla jego piłkarza była niesprawiedliwa. Decyzja FIFA jest więc tylko "naprawieniem popełnionego na boisku błędu. 

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Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Piłkarz w koszulce z numerem 20 i barwach reprezentacji USA z szeroko rozłożonymi rękami na boisku, w tle zawodnicy tej samej drużyny, w prawym górnym rogu powiększenie fragmentu buta dotykającego piłkę.
Folarin Balogunjulio cortezEast News
Piłkarze drużyny Stanów Zjednoczonych schodzący z boiska podczas przerwy meczu, spoceni i skupieni, z butelkami wody w dłoniach, otoczeni przez kolegów z drużyny oraz sztab szkoleniowy, na tle zatłoczonego stadionu i dużego ekranu reklamowego.
Balogun schodzący z boiska po czerwonej kartceCHARLOTTE WILSONAFP
Mężczyzna w jasnej bluzie siedzi przy stole konferencyjnym, przed mikrofonem i dwoma butelkami wody, za laptopem z napisem 'SEATTLE'; w tle plansza z licznymi logotypami sponsorów.
Rudi GarciaJamie SquireAFP


Zmiany na mundialu. Roman Kosecki analizuje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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