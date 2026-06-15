Historyczny rekord na mundialu, to się nie zdarzyło od 20 lat. Holendrzy świętują

Pierwsza połowa nie zwiastowała tego, że w meczu Holandii z Japonią obejrzymy aż cztery gole. Po zmianie stron worek z bramkami się jednak na szczęście rozwiązał, a jako pierwszy do siatki w 51. minucie trafił Virgi van Dijk. Odpowiedź naszedła szybko - Keito Nakamura sześć minut później wyrównał.

Holandia wyrównała rekord Brazylii. Niepokonana od 20 lat

W 64. minucie "Oranje" znów objęli prowadzenie za sprawą gola Cryscencio Summerville'a. I kiedy wydawało się już, że to podopieczni Ronalda Koemana wygrają, Kamada w 89. minucie trafił na 2:2 i tak się skończyło. Holandia mimo wszystko może mieć powody do zadowolenia. Podrzymała absolutnie rekordową passę.

Choć wydaje się to niewiarygodne, Holendrzy ostatnią porażkę w regulaminowym czasie na mundialu zanotowali 20 lat temu. W 2006 roku w Niemczech polegli w ćwierćfinale z Portugalią 0:1. Od tamtej pory nie przegrywali, no chyba że w dogrywce, lub po rzutach karnych.

W 2010 roku potrzebna była dogrywka, żeby wyłonić triumfatora mundialu. Ostatecznie po golu Iniesty to Hiszpania wzniosła trofeum do góry, pokonując Holendrów. W 2014 i 2022 roku Holandia odpadała z mistrzostw w rywalizacji z Argentyną - w obu przypadkach po rzutach karnych. A spotkania rozstrzygnięte w dogrywce, lub po niej, liczone są jako zakończone remisem.

Krok od absolutnego rekordu mundialu. Uwaga skupiona na Szwecji

Na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku Holendrów zabrakło. Nie udało im się wyjść z grupy eliminacyjnej - zajęli trzecie miejsce za Szwecją, która miała tyle samo punktów i trafiła do baraży i Francuzami.

Tym samym Holendrzy od 2006 roku mogą pochwalić się passą 19 meczów zakończonych brz porażki w regulaminowym czasie. Udało im się dzięki remu wyrównać osiągnięcie Brazylii z lat 1958 - 1966. Do przebicia go wystarczy, że nie przegrają drugiego spotkania fazy grupowej ze Szwecją.

"Trzy Korony" zanotowały imponujący start w mundialu, rozbijając aż 5:1 Tunezję. Mecz z Holandią rozegrany zostanie 20 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Relację LIVE znajdziesz na stronie Interia Sport.

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