Historyczny moment w Meksyku. Łzy na mundialu, 6-0 stało się faktem

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

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Reprezentacja Meksyku jeszcze nigdy w swojej historii nie wygrała na jednym mundialu trzech meczów grupowych. Współgospodarze obecnie trwającej imprezy stanęli dziś przed szansą na napisanie pięknej historii. Do przerwy jednak nie zadowolili ponad 80-tysięcznej publiczności, za co otrzymali gwizdy. Podziałały one motywująco, ponieważ później obejrzeliśmy trzy bramki. Wszystkie zdobyli przedstawiciele "El Tri", dzięki czemu zakończyli grupę z bilansem goli 6-0. Pod koniec zrobiło się wzruszająco za sprawą Guillermo Ochoi.

Guillermo Ochoa w fioletowym stroju z numerem 13 oparty o słupek bramki podczas meczu piłki nożnej.
Guillermo OchoaHector Vivas - FIFA / ContributorGetty Images

Meksykanie jako pierwszy zespół na tegorocznym mundialu już po drugim meczu zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. Nasi południowi sąsiedzi znaleźli się natomiast nad przepaścią na własne życzenie. W poprzednich konfrontacjach Europejczycy za każdym razem otwierali wynik spotkania, ale najpierw dali się pokonać Korei Południowej, następnie podzielili się punktami z Republiką Południowej Afryki.

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy odpowiedz na jedno z najważniejszych pytań zadawanych sobie przez sympatyków futbolu z Ameryki Południowej. W wyjściowym składzie nie znalazł się Guillermo Ochoa, dla którego byłoby to piękne ukoronowanie kariery. Selekcjonerowi współgospodarzy imprezy nie ma co się jednak dziwić. Jak na razie Raul Rangel rozgrywa kapitalny turniej, dodatkowo potrzebuje być on w rytmie przed kolejnymi spotkaniami.

Obie drużyny od samego początku się nie oszczędzały. Kibice regularnie oglądali twarde pojedynki, arbiter z tego powodu raz po raz przerywał grę. Poza faulami było też blisko ekspresowego trafienia dla Czechów. Przed upływem dziesięciu minut rywalizacji kapitalną sytuację zmarnował Denis Visinsky. Futbolówka o centymetry minęła lewy słupek. 23-latek mógł tylko złapać się za głowę. A wraz z nim podający do niego Pavel Sulc.

Zawodnik Viktorii Pilzno był najaktywniejszym podopiecznym Miroslava Koubka. Najwidoczniej dał o sobie znać spory głód gry, ponieważ dwie poprzednie potyczki Visinsky obejrzał jedynie z ławki rezerwowych. Na rywali starali się naciskać także jego koledzy, lecz bez efektów. Zero celnych strzałów mówiło samo za siebie. Czesi po przerwie potrzebowali konkretów, by pozostać za oceanem przynajmniej kilka dni dłużej.

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Meksykanie do szatni schodzili natomiast w akompaniamencie gwizdów. Ich fani również oczekiwali więcej. W przypadku Europejczyków mały przełom nadszedł tuż po wznowieniu gry. Celnie na bramkę uderzał Tomas Holes. Golkiper z łatwością złapał futbolówkę, a kilka minut później wraz z zespołowymi partnerami cieszył się z objęcia prowadzenia. Miejscowi ruszyli z kontratakiem. Kapitalnie podczas niego zachował się Luis Romo. Poradził on sobie z trzema otaczającymi go przeciwnikami i skierował piłkę w stronę pola karnego Czechów.

Do niej dopadł rozpędzony Mateo Chavez Garcia, który wpisał się na listę strzelców. Gracze Miroslava Koubka podłamali się na tyle, że po godzinie przegrywali 0:2 i myślami mogli być w samolocie lecącym do ojczyzny. I o ile Europejczycy płakali ze smutku, o tyle Meksykanie ze wzruszenia. Na boisku jednak pojawił się Guillermo Ochoa. Lepszego pożegnania z mundialami 40-latek mógł sobie wyobrazić. Już z nim między słupkami wynik na 3:0 ustalił Alvaro Fidalgo.

Mistrzostwa Świata
3 kolejka
25.06.2026
03:00
Zakończony
Mateo Chavez
55'
Julian Quinones
61'
Alvaro Fidalgo
90+-4'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Czechy
Meksyk
Rezerwowi

Statystyki meczu

Czechy
0 - 3
Meksyk
Posiadanie piłki
51%
49%
Strzały
13
11
Strzały celne
1
5
Strzały niecelne
8
4
Strzały zablokowane
4
2
Ataki
66
79

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Wojciech Kulak
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, jeden w białym stroju reprezentacji Meksyku, drugi w czerwonej koszulce i niebieskich spodenkach czeskiej drużyny.
Czechy - MeksykLuciano Gonzalez / ANADOLU AFP
Grupa kibiców ubranych w zielone koszulki piłkarskie świętuje i wyraża radość, unosząc ręce i głośno dopingując swoją drużynę na stadionie.
Meksykańska publicznośćLuciano Gonzalez / ANADOLU AFP
Zawodnik w czerwonej koszulce prowadzi piłkę podczas meczu piłkarskiego, tuż obok niego biegnie rywal w białym stroju, a w tle znajdują się kibice na trybunach.
Czechy - MeksykLuciano Gonzalez / ANADOLU AFP


Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEOIVAN PISARENKO / AFPTV / AFPAFP

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