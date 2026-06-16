Historyczny moment. Tego na mundialu nie było od 68 lat. Już wyliczono

Poniedziałek i noc z poniedziałku na wtorek przyniosły kolejne niespodziewane wyniki na mistrzostwach świata. Zaczęło się od Hiszpanii, która mimo przewagi pozycyjnej nie była odpowiednio skuteczna, by pokonać defensywę Republiki Zielonego Przylądka. To największa sensacja tego turnieju, skończyło się na 0:0. Następnie Belgia odrobiła stratę w starciu z Egiptem, lecz mimo nacisku nie dała rady przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść (1:1).

Następnie Urugwaj podzielił się punktami z Arabią Saudyjską (1:1), a w najatrakcyjniejszej konfrontacji 5. dnia czempionatu Nowa Zelandia nie dała się ograć Iranowi (2:2). To, że żaden z faworytów nie wygrał jest niespodzianką, ale jednak czasem się zdarza. Niesamowitym jest fakt, że doszło do czterech remisów.

Szalone wyniki na mundialu. Drugi raz w historii. Nie do przewidzenia

Jak wyliczył mieszkający w Madrycie statystyk Alexis Maria Martin-Tamayo Blazquez, w sieci znany jako MisterChip, cztery remisy jednego dnia na MŚ zdarzyły się do tej pory tylko raz i to bardzo dawno temu, bo w 1958 roku, czyli 68 lat temu. Co ciekawe, również był to 15 czerwca.

Mundial rozgrywano wtedy w Szwecji. Gospodarze zremisowali 3:3 z Walią, Jugosławia również 3:3 z Paragwajem, Anglia 2:2 z Austrią, a Irlandia Północna z Niemcami. Dodajmy, że tamtego dnia rozegrano łącznie 8 spotkań, więc 4 remisy nie robią aż takiego dużego wrażenia. Tym razem "draw ratio" wyniosło 100%, co ma już całkiem inną wymowę.

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