Historyczny moment gospodarzy mundialu. Nie mają wątpliwości. "Pokusa"

Piłkarskie mistrzostwa świata dostarczają kibicom coraz więcej emocji. Faza grupowa z 48 zespołami to był dopiero wstęp do tego, co dzieje się w zmaganiach play-off.

Reprezentacja USA fazę grupową zakończyła z dorobkiem 7 punktów (dwa zwycięstwa i porażka). Tym samym gospodarze awansowali do 1/16 finału z pierwszego miejsca. W nocy z środy na czwartek polskiego czasu stoczyli bój z Bośnią i Hercegowiną. Podopieczni trenera Mauricio Pochettino wygrali 2:0 po golach Folarina Baloguna i Malika Tillmana.

Historyczny moment reprezentacji USA. Amerykańskie media w euforii

Amerykańskie media uznały zwycięstwo, jako historyczny przełom i moment, w którym drużyna trenera Mauricio Pochettino zaczyna wierzyć, że może wziąć udział w wyścigu po tytuł.

Dominuje potężna wiara w zespół, a wiele osób podkreśla, że historyczną wagę meczu z Bośnią i Hercegowiną. To było jedyne zwycięstwo, poza mundialem 2002, USA w fazie pucharowej po II wojnie światowej i pierwsze nad ekipą z Europy od pięciu lat. Są to też pierwsze mistrzostwa świata, na których amerykańska reprezentacja wygrała trzy mecze. - Amerykanie, którzy kiedyś przez 40 lat nie kwalifikowali się do mundialu, wykorzystują ten turniej, aby na nowo pozycjonować się w futbolu - pisze "Wall Street Journal".

Dziennikarze zaczęli zastanawiać się nad ścieżką drużyny do finału w Nowym Jorku. - Szczególne emocje budzi jednak droga, jaka się przed nimi otwiera: 1/8 finału z Belgią, a dalej, kto wie? Ćwierćfinał z Hiszpanią? Półfinał z Francją? Pokusa, żeby patrzeć w przód rzadko była silniejsza - dodano.

Z kolei prestiżowy "The Athletic" przyznaje, że przed USA nie ma żadnych ograniczeń w drodze po coś wielkiego.

To zespół napędzany wiarą, marzeniami, chęcią "sięgnięcia księżyca", jak mówi trener Pochettino. Historia nie jest barierą. To, co bez precedensu, nie znaczy, że jest niemożliwe

Wszystkie media chwalą drużynę za styl gry i przygotowanie taktyczne. Przed USA jednak najtrudniejsze zadania na tegorocznym mundialu. W 1/8 finału zmierzą się z Belgią. To spotkanie zaplanowano na 7 lipca, godz. 2:00 czasu polskiego.

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Euforia w USA po awansie do 1/8 finału MŚ Benjamin Fanjoy EPA

Euforia w USA po awansie do 1/8 finału MŚ Benjamin Fanjoy EPA





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