Historyczny mecz na mundialu stał się faktem. Los gospodarzy przesądzony, gol w 92. minucie

Pierwszy etap odbywającego się w Ameryce Północnej mundialu 2026 już oficjalnie za nami - faza grupowa zakończyła się paroma zaskoczeniami, m.in. odpadnięciem Urugwaju przy jednoczesnym awansie Republiki Zielonego Przylądka, ale to wszystko to już przeszłość.

28 czerwca o 21.00 według czasu środkowoeuropejskiego zainaugurowano fazę pucharową MŚ - a konkretnie 1/16 finału. Jako pierwsze ruszyły tu do akcji zespoły Republiki Południowej Afryki oraz Kanady i choć to raczej współgospodarze turnieju uchodzili tu za faworytów, to "Bafana Bafana" chciała pójść za ciosem po niedawnym, zaskakującym triumfie nad Koreą Południową.

Mundial 2026: RPA kontra Kanada. Pierwsza w historii 1/16 finału MŚ oficjalnie rozpoczęta

W pierwszych minutach kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Los Angeles mogli oglądać zaciętą walkę o piłkę w środku pola, natomiast widać było, że inicjatywa jest głównie po stronie Kanadyjczyków. Zespół spod znaku klonowego liścia nie był jednak w stanie skonstruować prawdziwie obiecującego ataku.

Na dobrą sprawę to jednak RPA oddało pierwszy celny strzał - stało się to w 6. minucie, kiedy to z dystansu uderzał Teboho Mokoena. Na szczęście dla "The Canucks" koncentrację we wczesnej fazie meczu utrzymał bramkarz Maxime Crepeau.

W odpowiedzi do ofensywy ruszył Tajon Buchanan, ale nie zdołał on poradzić sobie z Mbekezile Mbokazim. Niebawem szczęścia w polu karnym rywali szukał też Richie Laryea, ale również został skutecznie przyblokowany.

Później rywalizacja zrobiła się rwana, aż w 14. minucie Liam Millar dostał szansę na wykonanie rajdu lewym skrzydłem, ale skutecznie zatrzymał go niezmiennie uważny Mbokazi.

Niebawem okazję na otworzenie wyniku miał też Jonathan David obsłużonym podaniem przez Tanitoluwę Oluwaseyiego - tym razem jednak dobrze interweniował Yaya Sithole. David chwilę potem miał sposobność do swoistej poprawki, ale strzelił wyraźnie obok słupka.

Kolejna szansa dla Kanady nadeszła w 22. minucie - wówczas wrzutka Stephena Eustaquio minimalnie minęła głowę przygotowującego się do strzału Dereka Corneliusa. To był ostatni na dłuższy czas prawdziwy zryw do przodu którejkolwiek z drużyn.

Futbolowa mizeria została przerwana dopiero w okolicach 30. minuty gry, kiedy Mokoena zdecydował się na wysokie dośrodkowanie w pole karne Kanady - Crepeau wyłapał jednak piłkę w "koszyczek", zażegnując zagrożenie.

Później w kierunku bramki "Bafana Bafana" starał się szarżować Alistair Johnston, ale został prędko zneutralizowany. W 34. minucie zaś na pozycję strzelecką wyszedł Oluwaseyi, ale jego uderzenie zatrzymał raczej pewnym chwytem Ronwen Williams.

Później obiecującą szarżę w "szesnastkę" oponentów wykonał Oswin Appollis. Afrykanin jednak został zatrzymany przez Moise'a Bombito, zdecydowanie naładowanego energią. Następnie znowu nastąpił dość ospały fragment meczu, przerwany w 44. minucie - wtedy właśnie Kanada rozegrała rzut rożny, po którym Bombito uderzył z główki na bramkę - futbolówkę wybił z linii Aubrey Modiba, a następnie Buchanan przy dobitce strzelił w Williamsa.

Niebawem doszło do kontrowersyjnej sytuacji - Laryea padł w "szesnastce" RPA po kontakcie z Khuliso Mudauem, natomiast arbiter nie dopatrzył się tu faulu. Liczne protesty "Orek" nie zdały się na nic. Pierwsza połowa tymczasem zaraz potem zakończyła się remisem 0:0.

Na samym początku drugiej części starcia ciekawe dogranie w pole karne wykonał Johnston - najpierw jednak z okazji nie skorzystał Oluwaseyi, a później przy strzale chybił Millar.

Niestety potem spotkanie znów przejawiło swoje gorsze oblicze - chaotyczna gra obu stron sprawiła, że poważnych akcji bramkowych było jak na lekarstwo. W 57. minucie do tego nastąpił przestój w grze - Eustaquio starł się z Thapelo Maseko i gdy obaj panowie upadali na murawę, to Afrykanin przypadkowo trafił piętą w skroń Kanadyjczyka.

W 62. minucie tymczasem RPA w końcu wykonała jakiś obiecujący atak - Apollis zdecydował się na uderzenie z dystansu, ale futbolówka nabrała niestety rotacji, która "odkręciła" ją od słupka bramki rywali.

W 65. minucie Afrykanie tymczasem pokusili się o heroiczną wręcz obronę. Oluwaseyi, mając "na plecach" jednego z rywali, zdołał oddać strzał zblokowany przez Williamsa, a potem Mbokazi w powietrzu wybił futbolówkę sprzed nosa Davida. Było naprawdę blisko, by "The Canucks" w końcu wyszli na prowadzenie...

W 74. minucie "Bafana Bafana" skorzystała z odważniejszego wyjścia Kanadyjczyków do przodu i skonstruowała skuteczny kontratak - zakończył się on jednak uderzeniem w trybuny ze strony Thalente'a Mbathy. Odpowiedzią był potem strzał Promise'a Davida, równie nieskuteczny.

Niedługo potem, w 78. minucie drugi z Davidów obecnych na murawie - Jonathan - próbował z bliska pokonać Williamsa, ale golkiper RPA był nie do ogrania. Niemniej widać było, że Kanadyjczycy próbują zacieśnić pętlę wokół bramki oponentów.

Kolejnym przykładem tego była akcja w 81. minucie, kiedy to Johnston zdołał świetnie przejąć futbolówkę - jego nieprzygotowane dośrodkowanie trafiło jednak wprost do jednego z podopiecznych Hugo Broosa.

W 84. minucie Apollis po raz kolejny zdecydował się na hukniecie zza linii 16. metra - Crepeau zatrzymał ten strzał, choć nie bez kłopotów i na raty. Ten sam Apollis po pewnym czasie zaprezentował przytomne zagranie do zmiennika Iqraama Raynersa, ale ten nie był w stanie opanować piłki.

Gdy zapowiadało się już na dogrywkę, w 92. minucie Stephen Eustaquio zdołał oddać kąśliwy strzał niemalże z linii pola karnego i w końcu trafił do siatki. Sektory zajmowane przez kanadyjskich kibiców wybuchły wielkim aplauzem.

Republika Południowej Afryki nie zdołała odpowiedzieć na tego gola - tym samym współgospodarz MŚ, Kanada, przedarł się do 1/8 finału zmagań.

MŚ 2026: Kolejne mecze 1/16 finału już w poniedziałek

Następne potyczki fazy pucharowej MŚ odbędą się wieczorem 29 czerwca - najpierw, o 19.00 czasu polskiego, na murawie zjawią się ekipy Brazylii i Japonii, a następnie, o 22.30, dojdzie do starcia Niemiec z Paragwajem. Potem zaś, już o 03.00 30 czerwca, Holandia spróbuje swych sił przeciwko Maroko - i to współzawodnictwo wyłoni rywala zwycięzcy z niedzieli.

Statystyki meczu RPA 0 - 1 Kanada Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 6 12 Strzały celne 1 7 Strzały niecelne 4 5 Strzały zablokowane 1 0 Ataki 96 116

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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