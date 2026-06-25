Historyczny mecz na MŚ. To stało się po 52 latach. Sześć goli w Atlancie

Przed ostatnią kolejką fazy grupowej mistrzostw świata fakty prezentowały się następująco: Maroko po remisie 1:1 z Brazylią i wygranej 1:0 ze Szkocją zajmowało drugie miejsce w grupie C. Haiti zamykało tabelę ze względu na porażki 0:1 i 0:3 kolejno przeciwko Szkotom i Brazylijczykom.

Z tego powodu państwo położone w Ameryce Środkowej, na Karaibach, w starciu z Marokiem liczyło przede wszystkim na pierwszego gola w turnieju, z którym i tak się żegnało. Dla Haiti to dopiero drugie mistrzostwa świata w historii. Pierwszy raz zagrali na mundialu w 1974 roku, kiedy to przegrywali z Włochami (1:3), Polską (0:7) i Argentyną (1:4).

Haiti zaskoczyło Marokańczyków. Oto wynik spotkania ostatniej kolejki fazy grupowej

W dziesiątej minucie piłkarze Sebastiena Migne'a mieli swój moment chwały! Wyszli na prowadzenie w spotkaniu z zespołem, który na ostatnim mundialu zajął czwarte miejsce. Efektownego gola z piętki strzelił Lenny Joseph, jednak piłka po jego uderzeniu odbiła się jeszcze od pleców Bono. I to marokańskiemu golkiperowi zaliczono trafienie samobójcze.

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Tak czy inaczej Haiti miało swojego gola na mistrzostwach świata po 52 latach! Podrażnione Maroko rzuciło się do ataku. W ofensywie kombinowali przede wszystkim Bilal El Khannouss, Achraf Hakimi czy Brahim Diaz. W 13. minucie kapitalną okazję zmarnował Ismael Saibari. Nieco ponad kwadrans później świetną interwencją przy uderzeniu Hahimiego popisał się bramkarz Haiti - 38-letni Johny Placide.

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W końcu gwiazdor Paris Saint-Germain doprowadził do wyrównania w 39. minucie, dosłownie wciskając futbolówkę do siatki po wcześniejszym błędzie Placide'a. Ale nie oznaczało to, że Haiti powiedziało ostatnie słowo. Chwilę później pajęczynę z okienka bramki zdjął Wilson Isidor. Napastnik Sunderland uderzył fenomenalnie, tuż zza linii szesnastki. Haiti drugi raz sensacyjnie wyszło na prowadzenie.

Tymczasem przed gwizdkiem oznaczającym przerwę drużyna Mohameda Ouahbiego trafiła na 2:2. Mięciutkie podanie prostopadłe do Hakimiego posłał Sofyan Amrabat. Defensor świeżo upieczonych obrońców pucharu Ligi Mistrzów - z prawej strefy przed polem karny - zgrał do nabiegającego Saibariego, który tym razem nie zawiódł. Zawodnik PSV Eindhoven przycelował w kierunku dalszego słupka, płasko, bez przyjęcia. Przez 45 minut oglądaliśmy aż cztery gole. To był "futbol na tak".

W drugiej połowie Marokańczycy niemal non stop dręczyli rywali kolejnymi atakami. Pod względem jakości byli zdecydowanie lepszą drużyną, co i tak nie przeszkodziło Haitańczykom w zabłyśnięciu. Czwarta ekipa katarskiego mundialu próbowała różnych sposobów. Od dryblingów, przez akcje kombinacyjne, aż po uderzenia z dystansu. Do 70. minuty utrzymywał się remis.

Przełom nastąpił osiem minut później. Soufiane Rahimi dopadł do piłki po rzucie rożnym i kropnął nie do obrony z obrębu pola karnego przeciwników, choć zdobytej bramce pomógł rykoszet. Maroko wyszło na prowadzenie 3:2, a chwilę później było już 4:2. Na listę strzelców wpisał się także 20-letni Gessime Yassine.

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To sprawiło, że Marokańczycy z siedmioma punktami zajęli drugie miejsce w grupie C, którą wygrali Brazylijczycy (tyle samo punktów, lepszy bilans bramek). Ci pokonali Szkocję 3:0. Na ostatniej lokacie uplasowało się Haiti, które i tak pożegnało się z mundialem w efektownym stylu.

Statystyki meczu Maroko 4 - 2 Haiti Posiadanie piłki 67% 33% Strzały 22 9 Strzały celne 11 2 Strzały niecelne 6 4 Strzały zablokowane 5 3 Ataki 80 34

Reprezentacja Maroka w piłce nożnej GORDON DONOVAN AFP

Reprezentacja Haiti w piłce nożnej podczas mundialu 2026 ABDA14LHAMID HOAYBAAY AFP





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