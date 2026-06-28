Historyczne trafienie Messiego, kolejny rekord pobity. Niesamowity wyczyn

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Leo Messi znów to zrobił. Argentyńczyk spotkanie z Jordanią rozpoczął na ławce rezerwowych, lecz pojawił się na murawie w 60. minucie. W pół godziny, jakie otrzymał, zdążył kolejny raz zapisać się na liście strzelców. W ten sposób zdobył już na tym turnieju szóstego gola. Co ciekawe, był to jednocześnie siódmy mecz z rzędu, w którym zapisał się na liście strzelców. Tym samym pobił rekord Justa Fontaine'a.

Leo Messi
Leo MessiIMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Wyśmienicie na tegorocznym mundialu spisuje się cała kadra Argentyny. Obrońcy tytułu sprzed czterech lat przeszli fazę grupową jak burza, notując trzy zwycięstwa i zdobywając komplet punktów. Zdecydowanie najjaśniejszą postacią całej reprezentacji jest Leo Messi, który mimo 39 lat spisuje się kapitalnie.

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W trzech dotychczasowych spotkaniach strzelił już sześć goli, co pozwoliło mu stać się najskuteczniejszym zawodnikiem w historii mistrzostw świata. Co ciekawe, niedzielne (czasu polskiego) trafienie z rzutu wolnego przeciwko Jordanii (3:1) było historyczne.

Otóż trafił on do siatki w siódmym spotkaniu MŚ z rzędu. A tego wcześniej nie dokonał nikt.

Messi z historycznym osiągnięciem. On znów to zrobił

Ośmiokrotny triumfator plebiscytu Złotej Piłki do tej pory rekord dzielił wspólnie z Justem Fontainem, a liczba meczów z golem z rzędu wynosiła sześć. Jak już wspomnieliśmy, siódmy mecz z trafieniem legendarnego piłkarza oznacza, że został właśnie samodzielnym rekordzistą.

Argentyna dzięki wygraniu grupy J w 1/16 finału zmierzy się z teoretycznie słabszym rywalem, a dokładniej z Republiką Zielonego Przylądka. Do rywalizacji dojdzie w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego (4 lipca, godz. 00:00). W przypadku wygranej kadra Lionela Scaloniego zagra z wygranym meczu Australia - Egipt.

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Leo MessiEd Zurga/Associated Press/East NewsEast News
Piłkarz w koszulce reprezentacji Argentyny z numerem 10 stoi na murawie, gestykulując obiema rękami w kierunku różnych stron boiska.
Leo MessiLEO BARRILARIAFP
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10, opaska kapitańska na ramieniu, szeroki uśmiech na twarzy, dynamiczna postawa sugerująca sportową akcję na boisku.
Leo MessiHAKAN AKGUNAFP


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