Historyczne trafienie Messiego, kolejny rekord pobity. Niesamowity wyczyn

Wyśmienicie na tegorocznym mundialu spisuje się cała kadra Argentyny. Obrońcy tytułu sprzed czterech lat przeszli fazę grupową jak burza, notując trzy zwycięstwa i zdobywając komplet punktów. Zdecydowanie najjaśniejszą postacią całej reprezentacji jest Leo Messi, który mimo 39 lat spisuje się kapitalnie.

W trzech dotychczasowych spotkaniach strzelił już sześć goli, co pozwoliło mu stać się najskuteczniejszym zawodnikiem w historii mistrzostw świata. Co ciekawe, niedzielne (czasu polskiego) trafienie z rzutu wolnego przeciwko Jordanii (3:1) było historyczne.

Otóż trafił on do siatki w siódmym spotkaniu MŚ z rzędu. A tego wcześniej nie dokonał nikt.

Messi z historycznym osiągnięciem. On znów to zrobił

Ośmiokrotny triumfator plebiscytu Złotej Piłki do tej pory rekord dzielił wspólnie z Justem Fontainem, a liczba meczów z golem z rzędu wynosiła sześć. Jak już wspomnieliśmy, siódmy mecz z trafieniem legendarnego piłkarza oznacza, że został właśnie samodzielnym rekordzistą.

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Argentyna dzięki wygraniu grupy J w 1/16 finału zmierzy się z teoretycznie słabszym rywalem, a dokładniej z Republiką Zielonego Przylądka. Do rywalizacji dojdzie w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego (4 lipca, godz. 00:00). W przypadku wygranej kadra Lionela Scaloniego zagra z wygranym meczu Australia - Egipt.

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Leo Messi HAKAN AKGUN AFP





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