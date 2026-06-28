Historyczne trafienie Messiego, kolejny rekord pobity. Niesamowity wyczyn
Leo Messi znów to zrobił. Argentyńczyk spotkanie z Jordanią rozpoczął na ławce rezerwowych, lecz pojawił się na murawie w 60. minucie. W pół godziny, jakie otrzymał, zdążył kolejny raz zapisać się na liście strzelców. W ten sposób zdobył już na tym turnieju szóstego gola. Co ciekawe, był to jednocześnie siódmy mecz z rzędu, w którym zapisał się na liście strzelców. Tym samym pobił rekord Justa Fontaine'a.
Wyśmienicie na tegorocznym mundialu spisuje się cała kadra Argentyny. Obrońcy tytułu sprzed czterech lat przeszli fazę grupową jak burza, notując trzy zwycięstwa i zdobywając komplet punktów. Zdecydowanie najjaśniejszą postacią całej reprezentacji jest Leo Messi, który mimo 39 lat spisuje się kapitalnie.
W trzech dotychczasowych spotkaniach strzelił już sześć goli, co pozwoliło mu stać się najskuteczniejszym zawodnikiem w historii mistrzostw świata. Co ciekawe, niedzielne (czasu polskiego) trafienie z rzutu wolnego przeciwko Jordanii (3:1) było historyczne.
Otóż trafił on do siatki w siódmym spotkaniu MŚ z rzędu. A tego wcześniej nie dokonał nikt.
Messi z historycznym osiągnięciem. On znów to zrobił
Ośmiokrotny triumfator plebiscytu Złotej Piłki do tej pory rekord dzielił wspólnie z Justem Fontainem, a liczba meczów z golem z rzędu wynosiła sześć. Jak już wspomnieliśmy, siódmy mecz z trafieniem legendarnego piłkarza oznacza, że został właśnie samodzielnym rekordzistą.
Argentyna dzięki wygraniu grupy J w 1/16 finału zmierzy się z teoretycznie słabszym rywalem, a dokładniej z Republiką Zielonego Przylądka. Do rywalizacji dojdzie w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego (4 lipca, godz. 00:00). W przypadku wygranej kadra Lionela Scaloniego zagra z wygranym meczu Australia - Egipt.