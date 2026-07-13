Historyczne osiągnięcie na mundialu. Padł rekord wszech czasów

Mundialowe zmagania toczą się już od kilku tygodni. Niebawem dobiegną one jednak końca. Piłkarska imprez czterolecia wkracza bowiem w swoją decydującą fazę.

Już za kilka dni cztery topowe ekipy tegorocznych MŚ zmierzą się ze sobą, a stawką ich pojedynków będzie awans do finału imprezy. Wpierw będziemy świadkami pojedynku Francuzów z Hiszpanami (14.07 godz. 21:00), natomiast dzień później do rywalizacji przystąpią Anglicy i Argentyńczycy (15:07 godz. 21:00). To właśnie spośród tych par wyłonieni zostaną tegoroczni finaliści zmagań.

Do końca mundialu pozostały więc trzy spotkania. Już teraz wiemy jednak, że tegoroczne mistrzostwa świata zasłużyły na miano historycznych. Na etapie ćwierćfinału pobity został bowiem rekord wszech czasów.

Historyczna chwila na mundialu. Tego nie dokonał jeszcze nikt

Na mundialu występują wyłącznie najlepsi zawodnicy. Nic dziwnego, że topowe zespoły świata mogą pochwalić się całkiem sporą liczbą swoich przedstawicieli. Jedną z takich ekip jest Real Madryt. Piłkarze "Królewskich" wiedli prym niemal od samego początku zmagań. Co rusz wpisywali się oni na listę strzelców, dzięki czemu po zakończeniu fazy ćwierćfinałów mogą się pochwalić absolutnie niepowtarzalnym osiągnięciem.

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Dotychczas na listę mundialowych strzelców wpisało się czterech zawodników Realu Madryt. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior oraz Arda Guller. Łącznie wygenerowali oni 19 goli. Okazuje się, że to historyczny wynik w skali wszystkich dotychczasowych edycji MŚ. Nigdy wcześniej zawodnicy jednej ekipy nie zdołali bowiem zdobyć tak dużej liczby bramek na jednym mundialu.

Poprzedni rekord w tej kategorii należał do trzech ekip. Po 18 goli zdobyli bowiem zawodnicy Honvedu Budapeszt (1954 rok), Bayernu Monachium (2014 rok) oraz Paris Saint-Germain (2022 rok). Warto dodać, że obecny rekord wciąż może zostać poprawiony. Na mundialu w dalszym ciągu znajduje się bowiem kilku zawodników Realu Madryt, na czele z wspomnianymi wcześniej Kylianem Mbappe oraz Judem Bellinghamem.

Kylian Mbappe Abdulhamid Hosbas AFP

Jude Bellingham CARL DE SOUZA AFP

Vinicius Junior EDUARDO CARMIM AFP





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