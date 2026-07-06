Historia na mundialu, wyszli na ulice w środku nocy. Sceny obiegły świat

Początkowo na MetLife Stadium nic nie zapowiadało zaskakującego wyniku. Co prawda Norwegowie jako pierwsi zdobyli bramkę w pierwszej połowie, ale została ona skasowana ze względu na spalonego. Następnie szansę na wyjście na prowadzenie otrzymali Brazylijczycy, lecz karnego nie wykorzystał Bruno Guimaraes. Gdy wydawało się, że jesteśmy blisko dogrywki, o sobie przypomniał Erling Haaland. To właśnie dublet napastnika przesądził o awansie jego drużyny.

Na nic zdało się nawet kontaktowe trafienie Neymara, ponieważ gigantom z Ameryki Południowej zabrakło czasu na doprowadzenie do wyrównania. Od razu po ostatnim gwizdku Europejczycy rozpoczęli wspólną celebrację z kibicami znajdującymi się na trybunach. Nie zabrakło kultowego wspólnego wiosłowania. W stolicy tego skandynawskiego kraju ludzie z kolei szybko opuścili domy oraz bary, by wybrać się w stronę Pałacu Królewskiego.

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Mundial. Norwegowie świętują awans do ćwierćfinału. Tysiące ludzi na ulicach

Jak donosi Polska Agencja Prasowa, w tym ważnym miejscu dla wszystkich Norwegów pojawiło się około sto tysięcy osób. "Jesteśmy przygotowani na duży napływ ludzi" - powiedziała w NRK zastępczyni dowódcy Gwardii Królewskiej, Thea Medrud Johansen. "Nawet ja, która nie interesuję się aż tak piłką nożną, daję się temu porwać. Myślę, że cała Norwegia z napięciem czeka na następny mecz. Życzymy reprezentacji i całej Norwegii powodzenia" - oznajmiła natomiast królowa Sonja.

Policja poinformowała, że nie ma zamiaru ograniczać świętowania. Efekt? Sceny z ogromnej celebracji już obiegły świat. Tłumy znajdujące się na ulicach robią piorunujące wrażenie. Nie brakuje wspólnych przyśpiewek i licznych flag. "To szaleństwo. Po prostu parliśmy naprzód. Mam nadzieję, że wszyscy młodzi ludzie, którzy słuchają moich słów, jak kiedyś podrosną to grę dla Norwegii uznają za najdumniejszą rzecz, jaką kiedykolwiek zrobią w całym swoim życiu" - powiedział tuż po zakończonej potyczce Erling Haaland.

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Teraz wraz z kolegami snajper musi skupić się na ćwierćfinale. W nim Skandynawowie zagrają z Meksykiem lub Anglią. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Norwegowie awansowali do ćwierćfinału mundialu ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AFP

Erling Haaland Abdulhamid Hosbas AFP

Kibice reprezentacji Norwegii ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AFP





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