Hajto nie miał zamiaru gryźć się w język. Tak nazwał zawodników Curacao. Nie obyło się bez wpadki

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Reprezentacja Niemiec to jeden z głównych faworytów do wywalczenia złotego medalu piłkarskich mistrzostw świata. Nasi zachodni sąsiedzi na inaugurację zmierzą się z absolutnym debiutantem - Curacao. Tomasz Hajto drużynę z Karaibów wprost nazwał "amatorami" i wydał werdykt ws. wyniku spotkania.

Tomasz Hajto wydał werdykt przed meczem Niemcy - Curacao
Tomasz Hajto wydał werdykt przed meczem Niemcy - CuracaoLukasz KalinowskiEast News

W czwartek (11 czerwca) rozpoczęły się piłkarskie mistrzostwa świata 2026. W turnieju udział bierze 48 reprezentacji. Wśród nich są Niemcy, którzy marzą o tym, aby piąty raz w historii sięgnąć po najcenniejsze trofeum.

Tomasz Hajto wydał werdykt ws. meczu Niemcy - Curacao

Nasi zachodni sąsiedzi znaleźli się w grupie E, a ich rywalami będą Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej i Ekwador. Drużyna Juliana Nagelsmanna zainauguruje turniej w niedzielę (14 czerwca) od starcia z Curacao, dla którego udział w mundialu jest historycznym sukcesem. Tomasz Hajto nie ma wątpliwości, kto będzie górą w tym meczu.

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- To będzie zderzenie nieprawdopodobne. Kompletnych amatorów z profesjonalną piłką europejską. Nie wiem czy to będzie dwucyfrówka. Kiedyś Niemcy wygrali z Brazylią 8:2 o ile dobrze pamiętam. Więc to już był wynik zaskakujący wszystkich - powiedział ekspert Polsatu Sport, który nieco przekręcił wynik starcia Niemcy - Brazylia w trakcie mundialu 2014. Wówczas nasi zachodni sąsiedzi zwyciężyli, ale 7:1.

Były piłkarz m.in. Schalke 04 nie będzie zaskoczony, jeśli Niemcy rozgromią wręcz swoich rywali. Jego zdaniem jest to możliwe pod dwoma warunkami.

Jak będą się dobrze chcieli rozpędzić i utrzymają tempo przez pełne 90 minut, a trener zrobi 4-5 zmian w 60. minucie to może się zakręcić około 10-12
dodał Hajto w rozmowie udostępnionej przez Polsat Sport.

Najwyższe zwycięstwo w historii piłkarskich mistrzostw świata to 10:1 w meczu Węgry - Salwador podczas turnieju w 1982 roku. Z kolei w starciach Węgry - Korea Płd. w 1954 roku i Jugosławia - Zair w 1974 padł wynik 9:0. Najwięcej bramek w jednym spotkaniu mistrzostw świata strzelono w meczu Austria - Szwajcaria w 1954 roku. Spotkanie to zakończyło się wynikiem 7:5.

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