Haaland zrobił to po wyrzuceniu Brazylii z mundialu. Miliony polubień

Norwegowie po 28 latach powrócili na mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. Co więcej, już od samego początku pokazywali, że na tę imprezę nie przyjechali tylko po to, aby odgrywać drugoplanowe role. Już na starcie fazy grupowej skandynawska ekipa pokonała Irak 4:1, a następnie rozprawiła się z Senegalem 3:2. Przed meczem trzeciej kolejki fazy grupowej wiadomo już było, że zarówno Norwegia, jak i Francja, awansują do fazy pucharowej. Wynik starcia tych dwóch drużyn nie grał więc bowiem aż tak wielkiej roli, a Kylian Mbappe i spółka wygrali 4:1.

Ostatecznie podopieczni Stale Solbakkena w 1/16 finału zmierzyli się z Wybrzeżem Kości Słoniowej i pokonali Iworyjczyków 2:1, awansując tym samym do 1/8 finału mundialu. Na tym etapie Norwegom przyszło zmierzyć się z potężnymi Brazylijczykami. Renoma rywali nie przeraziła ich jednak i od początku spotkania to właśnie piłkarze ze Skandynawii dominowali na stadionie w New Jersey.

Bohaterami niedzielnego meczu zostali Orjan Nyland oraz Erling Braut Haaland. Pierwszy z panów zacięcie bronił norweskiej bramki, drugi natomiast, kiedy już wszedł w posiadanie piłki, był nie do powstrzymania i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. To dzięki ich popisom. Norwegowie wygrali z Brazylijczykami 2:1 i awansowali do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z reprezentantami Anglii.

Już po zakończeniu starcia z reprezentacją Brazylii Erling Braut Haaland zamieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis. Na swoim profilu na Instagramie opublikował bowiem zdjęcie zrobione prawdopodobnie w szatni reprezentacji Norwegii, z krótkim podpisem: "Proszę, proszę".

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Internauci na wpis Norwega zareagowali błyskawicznie. W zaledwie dziewięc godzin post opublikowany przez 25-latka polubiło ponad 12,3 mln użytkowników, a liczba ta stale rośnie.

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Po znakomitym meczu na stadionie w New Jersey Erling Haaland dopisał na swoje konto kolejne dwie bramki. Tym samym Norweg awansował na pierwsze miejsce klasyfikacji strzelców tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Co ciekawe, pozycji tej nie zajmuje sam. Siedem bramek na swoim koncie ma bowiem także Kylian Mbappe z Francji oraz Lionel Messi z Argentyny. Zaledwie jednego gola mniej strzelił do tej pory Harry Kane z Anglii.

Kapitan "Albicelestes" mecz 1/8 finału ma jednak dopiero przed sobą. Ten odbędzie się we wtorek o godzinie 18.00 czasu polskiego, a rywalem ekipy z Ameryki Południowej będzie Egipt. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii.

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Norwegia awansowała do ćwierćfinału tegorocznego mundialu ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AFP

Norwegia sensacyjnie pokonała Brazylię w 1/8 finału mistrzostw świata Abdulhamid Hosbas AFP

Erling Haaland Abdulhamid Hosbas AFP





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