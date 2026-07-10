Haaland znowu to zrobił, zagotowało się po jego słowach. "Oczywiści faworyci"

O reprezentacji Norwegii od samego początku mistrzostw świata 2026 mówiło się w kontekście stania się potencjalnym czarnym koniem turnieju, natomiast pojawiła się też zażarta dyskusja co do tego, czy takie pojmowanie "Wikingów" nie jest lekkim niedocenieniem ich siły.

Podopieczni Stale Solbakkena mieli w swym gronie sporo zawodników ze światowego topu, na czele z Martinem Odegaardem oraz Erlingiem Haalandem, a poza tym mieli za sobą kapitalne eliminacje strefy UEFA. Niemniej jakiej łatki by im nie przyprawiać - bez dwóch zdań nie zawiedli oni oczekiwań.

W grupie ekipa ze Skandynawii pokonała 4:1 Irak i 3:2 Senegal i uległa jedynie Francji 1:4, choć należy nadmienić, że z "Les Bleus" zmierzył się drugi garnitur Norwegów. Tak czy inaczej to właśnie przed starciem z Francuzami po raz pierwszy zrobiło się głośniej o nietypowym zachowaniu wspominanego już Haalanda...

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Ten bowiem stwierdził, że nie dba o wynik rywalizacji z "Trójkolorowymi" i że ci pewnie ograją Norwegię a potem wygrają cały turniej. Potem zaś, już w trakcie fazy pucharowej, "Wikingowie" zmierzyli się m.in. z Brazylią i napastnik znów lekko zszokował twierdząc, że szanse na ogranie przeciwników ocenia jako "nikłe".

Zasadne stało się więc pytanie, czy piłkarz po prostu nie stara się każdorazowo przerzucać w tym stylu swoistego ciśnienia na oponentów, a przed ćwierćfinałowym spotkaniem z Anglikami zwolennicy tej tezy dostali, jak się zdaje, naprawdę mocne argumenty do swych rąk.

Haaland zagadnięty bowiem przez dziennikarzy o to, czy presja ciąży głównie na "Trzech Lwach" odrzekł "Tak, zdecydowanie". Jego słowa zaś zostały zacytowany m.in. przez Alexa Brothertona z redakcji BBC Sport.

"Myślę, że mamy [na MŚ] paru faworytów i Anglicy są jednymi z nich" - podkreślił gracz na co dzień występujący w Manchesterze City. "Sądzę, że powinniście też wywierać na chłopakach z Anglii jak największą presję" - rzucił także Haaland do przedstawicieli mediów. Na koniec też podkreślił, że kibice z Wysp "powinni spodziewać się awansu".

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Czy tego typu podchody, które w Zjednoczonym Królestwie określono by pewnie mianem "mind games" przyniosą zamierzony efekt? O tym przekonamy się już 11 lipca o godz. 23.00 czasu polskiego. Starcie na Hard Rock Stadium w Miami zapowiada się na naprawdę emocjonujące.

Erling Haaland i Martin Odegaard STEFAN KOOPS AFP

Erling Haaland Abdulhamid Hosbas AFP

Erling Braut Haaland Abdulhamid Hosbas AFP





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