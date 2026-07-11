Haaland zaczepił Anglików przed ćwierćfinałem. Tuchel odpowiada

Korespondencja z Miami

Norwegia zagra z Anglią o półfinał mistrzostw świata, ale już przed pierwszym gwizdkiem próbuje przerzucić cały ciężar meczu na rywala. Erling Haaland wdał się w grę z dziennikarzami, apelując do nich z uśmiechem w stylu: ej, narzucajcie presję na Anglików. Thomas Tuchel odpowiadał spokojem i przekonywał, że kluczem nie będzie odporność na presję, lecz odwaga w grze.

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Niesamowita historia Norwegii

Norwegia jest jedną z największych historii tego mundialu. Najpierw przeszła przez fazę grupową, później pokonała w 1/8 finału Brazylię, a teraz stoi przed szansą na pierwszy półfinał mistrzostw świata w swojej historii. Stale Solbakken na konferencji nie próbował udawać, że to zwykły mecz. Mówił wprost, że jego zespół ma już za sobą moment pierwszego paraliżu.

- Najważniejsze dla mnie jest to, żebyśmy byli sobą przy piłce, żebyśmy odważyli się grać w mecz, a nie grać przeciwko całemu otoczeniu. Chcę zobaczyć Norwegię, która gra swoimi atutami - mówił selekcjoner. Przypominał też, że w pierwszych 20 minutach meczu z Irakiem Norwegowie byli "bardzo nerwowi" i nie potrafili wymienić dwóch podań, ale później turniej zaczął ich budować.

Solbakken przyznał, że zwycięstwo z Brazylią dało drużynie dodatkową wiarę, ale od razu zaznaczył, że Anglia to zupełnie inny poziom wyzwania. - Oni mają świetnych piłkarzy na skrzydłach, Bellinghama i Kane'a, mogą strzelać z wielu pozycji. Mają też świetny duet w środku pola. Musimy tam rywalizować i dobrze bronić. Piłkarze w głębi czują, że mogą pokonać Anglię. Ale musimy być absolutnie najlepsi. Jeśli nie będziemy, Anglia awansuje - podkreślił.

Największą postacią tego meczu jeszcze przed rozpoczęciem jest oczywiście Haaland. Norweg zna Anglików doskonale, bo od lat gra w Premier League, a w kadrze rywala ma kilku obecnych lub byłych kolegów klubowych. Sam jednak chętnie podgrzewał atmosferę. - Myślę, że są tu wyraźni faworyci. Anglia jest jednym z nich, więc całą presję połóżcie na angielskich chłopakach - mówił z uśmiechem.

Kane kontra Haaland

Anglicy starali się nie wejść w tę grę. Harry Kane został zapytany o porównania z Haalandem i wyścig o koronę króla strzelców. Norweg ma siedem bramek, Kane jedną mniej, a przed nimi są jeszcze Lionel Messi i Kylian Mbappe, którzy zdobyli po osiem goli. Kapitan Anglii nie chciał jednak sprowadzać ćwierćfinału do pojedynku dwóch napastników.

- To pytanie, na które nie da się odpowiedzieć. Jesteśmy zupełnie różnymi zawodnikami. Wiem, że obaj jesteśmy napastnikami, ale gramy prawie na innych pozycjach - mówił Kane. O Haalandzie wypowiadał się z dużym szacunkiem: - Erling jest niesamowity. Fizycznie to maszyna, bestia. Jego wykończenie jest na najwyższym poziomie, a liczby mówią same za siebie. Mam nadzieję, że jutro będzie miał cichy dzień.

Kane podkreślał też, że Złoty But nie jest dla niego najważniejszy. - Moim głównym celem jest wygrać mundial z Anglią, a nie koronę króla strzelców. Ale wiem też, że jestem napastnikiem, numerem dziewięć. Jeśli strzelam gole, pomagam drużynie - stwierdził. Mecz z Norwegią będzie dla niego dodatkowo szczególny, bo ma w nim zrównać się z Waynem Rooneyem pod względem liczby występów w reprezentacji Anglii wśród piłkarzy z pola.

Thomas Tuchel nie ukrywał, że Kane jest dla niego centralną postacią zespołu. - Mówimy o nim przy każdym meczu, bo on decyduje dla nas o każdym meczu. Jest naszym liderem, prowadzi przykładem. Jest w życiowej formie i na najwyższym poziomie swojej kariery - mówił selekcjoner Anglii.

Dobre informacje dla Anglików

Tuchel przed ćwierćfinałem dostał też dobre informacje zdrowotne. Poza zawieszonym Jarellem Quansahem ma mieć do dyspozycji cały skład. Do treningu wrócili m.in. Declan Rice, Marc Guehi i Reece James, a jedynym nieobecnym na piątkowych zajęciach był Jordan Henderson, który złamał rękę po meczu z Meksykiem. - To najlepsza wiadomość. Mieliśmy wszystkich dostępnych na treningu, a to oczywiście lubimy - mówił Tuchel.

Niemiec próbował jednocześnie zdjąć z drużyny wspomnienia poprzednich rund. Anglia pokonała DR Konga 2:1, potem po szalonym meczu wygrała z Meksykiem 3:2, ale Tuchel przekonywał, że teraz trzeba odciąć przeszłość. - To jest dla mnie ekscytująca część, ale musimy odpuścić. Musimy połączyć się z naszą tożsamością, z tym, co czyni nas silnymi, grać do przodu i być odważni. To ćwierćfinał, a odważni będą mieli szczęście po swojej stronie. Nie możemy mieć żadnych żali po takim meczu. Musimy po niego pójść - powiedział.

Tuchel porównywał też wcześniejsze mecze Anglii do trudnych wyjazdów w Pucharze Anglii: takich, w których nie liczy się styl, tylko przetrwanie. Teraz - jak mówił - zaczyna się jednak etap, w którym drużyna ma pokazać więcej. - Wszystko, co ważne, jest przed nami. To jest jutro - podkreślił.

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