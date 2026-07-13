Haaland podsumował mundial po meczu z Anglią, nawałnica reakcji. Aż trudno uwierzyć

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Norwegii zakończyła swój udział w mistrzostwach świata 2026 na etapie ćwierćfinału, ulegając po dogrywce ekipie Anglii 1:2. Niedługo po tym spotkaniu Erling Haaland, jeden z liderów "Wikingów" zdecydował się w dwóch oddzielnych wpisach w mediach społecznościowych podsumować cały turniej w wykonaniu swoim i swoich kolegów. Zainteresowanie fanów okazało się tutaj naprawdę olbrzymie.

Erling Haaland w czerwonej koszulce Norwegii z numerem 9, obok wstawka z Haalandem w okularach i czapce.
Erling Haaland podsumował swój udział w mundialu 2026ROBERTO SCHMIDT / AFP - instagram.com/erling/AFP

Reprezentacja Norwegii po naprawdę świetnych kwalifikacjach do mistrzostw świata 2026 uchodziła za jedną z tych kadr, która może mocno namieszać w rozgrywkach odbywających się w Ameryce Północnej.

"Wikingowie" ostatecznie faktycznie nie zawiedli nadziei - i dotarli do ćwierćfinału mundialu, eliminując po drodze m.in. Brazylię. W fazie pucharowej ulegli dopiero Anglikom, do czego jednak doszło w dość kontrowersyjnych okolicznościach.

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Haaland podsumował mundial. Olbrzymie zainteresowanie wpisami norweskiej gwiazdy

Niedługo po spotkaniu z ekipą "Trzech Lwów" Erling Haaland, bez dwóch zdań największa gwiazda norweskiej kadry, zdecydował się w dwóch oddzielnych wpisach na Instagramie podsumować swoją grę na MŚ.

W pierwszym z nich napastnik zamieścił serię zdjęć z różnych spotkań swego zespołu i podpisał je jednym zdaniem: "To była niezła jazda, dziękuję za to, że sprawiliście, iż była tak wyjątkowa". Zwrócenie się do kibiców spotkało się ze sporym odzewem - po 12 godzinach od publikacji post zebrał ponad 7,5 mln reakcji.

Przy drugim wpisie zawarta została już tylko jedna fotografia, przedstawiająca piłkarza już "na luzie", poza typowym reprezentacyjnym anturażem. "Do widzenia Stany Zjednoczone, to było pełne emocji" - skwitował gracz. W tym przypadku odzew był jeszcze bardziej znaczący - w ciągu pięciu godzin od publikacji post otrzymał... blisko pięć milionów reakcji.

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Norwegia kolejne mecze o stawkę rozegra w ramach Ligi Narodów

Jak więc widać Haaland i jego kompani z drużyny narodowej przyciągają obecnie naprawdę ogrom uwagi. Szansa na śledzenie ich kolejnych poczynań na boisku nadejdzie już we wrześniu, kiedy to Norwegowie rozpoczną swe zmagania w nowej edycji Ligi Narodów UEFA. Ich rywalami w tym przypadku będą ekipy Danii, Portugalii oraz Walii.

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Paweł Czechowski
Piłkarz w czerwono-niebieskiej koszulce z numerem 9 uderza pałką w duży bęben, wyrażając silne emocje, a obok niego kamerzysta nagrywa całą scenę.
Erling HaalandJEWEL SAMADAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce z nazwiskiem „Braut Haaland” i numerem 9 słucha uwag trenera ubranego w białą koszulkę, który energicznie gestykuluje podczas meczu.
Erling Haaland i Stale SolbakkenCHANDAN KHANNAAFP
Dwóch piłkarzy w białych koszulkach reprezentacyjnych stoi obok siebie na murawie stadionu, otoczeni przez operatorów kamer po zakończonym meczu, z widocznymi emocjami na twarzach.
Erling Haaland i Martin OdegaardSTEFAN KOOPSAFP


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