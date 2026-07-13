Reprezentacja Norwegii po naprawdę świetnych kwalifikacjach do mistrzostw świata 2026 uchodziła za jedną z tych kadr, która może mocno namieszać w rozgrywkach odbywających się w Ameryce Północnej.

"Wikingowie" ostatecznie faktycznie nie zawiedli nadziei - i dotarli do ćwierćfinału mundialu, eliminując po drodze m.in. Brazylię. W fazie pucharowej ulegli dopiero Anglikom, do czego jednak doszło w dość kontrowersyjnych okolicznościach.

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Haaland podsumował mundial. Olbrzymie zainteresowanie wpisami norweskiej gwiazdy

Niedługo po spotkaniu z ekipą "Trzech Lwów" Erling Haaland, bez dwóch zdań największa gwiazda norweskiej kadry, zdecydował się w dwóch oddzielnych wpisach na Instagramie podsumować swoją grę na MŚ.

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W pierwszym z nich napastnik zamieścił serię zdjęć z różnych spotkań swego zespołu i podpisał je jednym zdaniem: "To była niezła jazda, dziękuję za to, że sprawiliście, iż była tak wyjątkowa". Zwrócenie się do kibiców spotkało się ze sporym odzewem - po 12 godzinach od publikacji post zebrał ponad 7,5 mln reakcji.

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Przy drugim wpisie zawarta została już tylko jedna fotografia, przedstawiająca piłkarza już "na luzie", poza typowym reprezentacyjnym anturażem. "Do widzenia Stany Zjednoczone, to było pełne emocji" - skwitował gracz. W tym przypadku odzew był jeszcze bardziej znaczący - w ciągu pięciu godzin od publikacji post otrzymał... blisko pięć milionów reakcji.

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Norwegia kolejne mecze o stawkę rozegra w ramach Ligi Narodów

Jak więc widać Haaland i jego kompani z drużyny narodowej przyciągają obecnie naprawdę ogrom uwagi. Szansa na śledzenie ich kolejnych poczynań na boisku nadejdzie już we wrześniu, kiedy to Norwegowie rozpoczną swe zmagania w nowej edycji Ligi Narodów UEFA. Ich rywalami w tym przypadku będą ekipy Danii, Portugalii oraz Walii.

Erling Haaland JEWEL SAMAD AFP

Erling Haaland i Stale Solbakken CHANDAN KHANNA AFP

Erling Haaland i Martin Odegaard STEFAN KOOPS AFP





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