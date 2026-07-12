Reprezentacja Norwegii ma za sobą swój najlepszy występ na mistrzostwach świata w historii - "Wikingowie" odpadli bowiem z mundialu 2026 w ćwierćfinale, a więc na etapie, który wcześniej okazywał się dla nich nieosiągalny.

Apetyty drużyny ze Skandynawii bez wątpienia były jeszcze większe, ale wszelkie marzenia przynajmniej o podium MŚ przerwane zostały przez porażkę 1:2 z Anglią - porażkę kontrowersyjną choćby z powodu tzw. afery kablowej związanej z sytuacją, po której padł gol "Trzech Lwów" na 1:1.

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Co dla Norwegów przy tym znamienne, tym razem do siatki ani razu nie trafił Erling Haaland, największa gwiazda zespołu. Gracz na co dzień związany z Manchesterem City mimo nieskuteczności w ataku wydawał się mimo wszystko przez długi czas postacią nietykalną, ale ostatecznie został on zdjęty z murawy przed drugą połową dogrywki.

Selekcjoner Stale Solbakken na pomeczowej konferencji prasowej tłumaczył potem co sprawiło, że w tak newralgicznym momencie zdecydował się jednak zastąpić Haalanda Jorgenem Larsenem.

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"To nie była trudna decyzja by go zdjąć, ponieważ był wyczerpany. Może powinienem był go zdjąć nawet 10 minut wcześniej" - oświadczył wprost szkoleniowiec. Jak dodał, oprócz zmęczenia napastnikowi doskwierały też problemy zdrowotne - użył tu konkretnie sformułowania "dead leg", co może oznaczać albo ogólne skurcze w nodze, albo konkretnie uraz mięśnia czworogłowego.

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Norwegię po MŚ 2026 ujrzymy znowu w akcji jesienią

Anglicy po ograniu Norwegów zagrają o finał mundialu z Argentyną 15 lipca o godz. 21.00. Jeśli zaś mowa o "Wikingach", to ci kolejne spotkania o stawkę zagrają jesienią w ramach Ligi Narodów UEFA, w której ich rywalami będą Duńczycy, Portugalczycy i Walijczycy.

Erling Haaland JEWEL SAMAD AFP

Erling Haaland i Martin Odegaard STEFAN KOOPS AFP

Erling Haaland Abdulhamid Hosbas AFP





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