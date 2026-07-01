Haaland nie gryzie się w język, znów zagotowało się po jego słowach. "Nikłe szanse"

Reprezentacja Norwegii zakończyła swe grupowe zmagania na mistrzostwach świata 2026 na drugim miejscu w tabeli - za Francją, ale też ze spokojną, trzypunktową przewagą nad trzecim Senegalem.

Tym samym ekipa ze Skandynawii przedarła się do 1/16 finału turnieju, w której pokonała 2:1 Wybrzeże Kości Słoniowej. Zwycięskiego gola strzelił w 86. minucie Erling Haaland, który po końcowym gwizdku wypowiedział słowa mogące zdziwić wielu kibiców.

MŚ 2026: Erling Haaland znów zszokował wypowiedzią. Co chce osiągnąć Norweg?

"Jesteśmy w 1/8 finału, czekają tam już świetne drużyny. Nie będzie łatwo, musimy być realistami. Nie wiem, czy damy sobie radę. Mamy za sobą wiele przygotowań i wciąż jesteśmy dobrze przygotowani" - stwierdził walczący o koronę króla strzelców mundialu gracz cytowany m.in. przez dziennik "Marca".

Zapytany zaś o to, jak ocenia szanse Norwegów w zbliżającym się starciu z Brazylią, Haaland stwierdził, że są one jego zdaniem "nikłe". Jak łatwo się domyśleć, tego typu wypowiedź wzbudziła niemałe poruszenie.

Co istotne, 25-latek już wcześniej wzbudził pewne kontrowersje przed spotkaniem "Wikingów" z Francją stwierdzając, że mecz ten w związku z zapewnionym już wcześniej awansem go nie obchodzi i że "Les Bleus" prawdopodobnie wygrają nie tylko z nimi, ale i w całych MŚ.

Haalanda mimo wszystko trudno posądzać o brak sportowej ambicji - być może w ten sposób próbuje on ściągnąć nieco presji z siebie i swoich kolegów, może chce nieco zamydlić oczy oponentom, a może po prostu... w dość nietypowy sposób stroi sobie żarty. Jedno jest pewne - nie jest człowiekiem, który gryzłby się w język.

Mundial 2026: Kiedy mecz Brazylia - Norwegia?

Mecz Brazylia - Norwegia w ramach 1/8 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się dokładnie 5 lipca o godz. 22.00 według czasu polskiego. Co ciekawe będzie to drugie starcie obu drużyn w historii mundiali - w poprzednim, w roku 1998, górą była Norwegia, która wygrała 2:1.

Erling Haaland, największa gwiazda reprezentacji Norwegii Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Erling Haaland GRAHAM HUNT / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP

Erling Haaland AFP





Norwegowie nadal w grze na mundialu. Czy sięgną po medal? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport