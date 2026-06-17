Haaland, czy "Lewy" w szczycie kariery? Kibice na MŚ wybrali. Amerykanie zaskoczeni

Korespondencja z Bostonu

Obecność Interii na meczu Norwegii z Irakiem była świetnym punktem zaczepienia, by spytać kibiców z tych krajów, czy ich zdaniem lepszym napastnikiem jest Erling Haaland, czy Robert Lewandowski z czasów szczytów kariery. Podłączyliśmy pod ten quiz także fanów z USA, choć jak się okazało... dla nich Polak jest anonimowy.

Pierwsza odpowiedź nie pozostawiała żadnych wątpliwości.

- Lewandowski. Na sto procent - usłyszeliśmy od jednego z kibiców Iraku.

Polak otrzymał jeszcze dwa głosy. Jeden z rozmówców wskazał go po krótkim namyśle, zaznaczając, że wybiera Lewandowskiego właśnie ze względu na jego osiągnięcia w najlepszych latach kariery. Inny również bez większego wahania postawił zawodnika, który właśnie odszedł z Barcelony.

Więcej wskazań zebrał jednak Erling Haaland. Norweg wygrał sondę 8:5. Niektórzy nie potrafili zdecydować się na żadnego z piłkarzy.

- Znam tylko tego zawodnika - powiedział jeden z Amerykanów, wskazując Haalanda.

Kiedy zapytaliśmy go, czy nie zna Roberta Lewandowskiego, odpowiedział wprost:

- Nie, nie znam.

Podobnych reakcji było więcej. Część amerykańskich kibiców kojarzyła Haalanda, ale kompletnie nie rozpoznawała Lewandowskiego. Jeden z rozmówców zapytał nawet, kim jest mężczyzna widoczny po lewej stronie. Dopiero po usłyszeniu nazwiska polskiego napastnika zareagował krótkim: "Naprawdę?".

Nie wszyscy byli przekonani. Jeden z kibiców początkowo próbował uniknąć odpowiedzi, powtarzając, że nie wybiera żadnego z nich (poza filmem: wybrał Ronaldo). Dopytywany, ostatecznie stwierdził: "Może Haaland". Inny po prostu wskazał zawodnika znajdującego się po prawej stronie zdjęcia (czyli Haalanda).

Ale był też taki Irakijczyk, który wypalił bez wątpliwości: Haaland nigdy nie strzelił pięciu goli w dziewięć minut, więc zdecydowanie Lewandowski!

W naszej sondzie Haaland zwyciężył 8:5, ale dosłownie żaden z pytanych przez nas Amerykanów nie rozpoznał Roberta Lewandowskiego. To najlepiej pokazuje, że nawet największe sukcesy w europejskim futbolu nie muszą przekładać się na rozpoznawalność wśród przeciętnych Amerykanów. Lewandowski przez lata strzelał gole dla Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i Barcelony, ale dla części spotkanych pod stadionem kibiców pozostawał całkowicie anonimowy. Haaland, choć znacznie młodszy, okazał się twarzą zdecydowanie lepiej rozpoznawalną.

Lewandowski czy Haaland? Kibice wybrali, zaskakujący werdykt. WIDEO Przemysław Langier INTERIA.PL