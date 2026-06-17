Haaland, czy "Lewy" w szczycie kariery? Kibice na MŚ wybrali. Amerykanie zaskoczeni
Robert Lewandowski czy Erling Haaland - który z nich był lepszym piłkarzem w szczytowym momencie kariery? Takie pytanie zadaliśmy kibicom przed meczem Norwegia - Irak. W przypadku Norwegów odpowiedź była oczywista. Kibice z Iraku się podzielili. A Amerykanie? Po prostu musicie obejrzeć to wideo.
Korespondencja z Bostonu
Obecność Interii na meczu Norwegii z Irakiem była świetnym punktem zaczepienia, by spytać kibiców z tych krajów, czy ich zdaniem lepszym napastnikiem jest Erling Haaland, czy Robert Lewandowski z czasów szczytów kariery. Podłączyliśmy pod ten quiz także fanów z USA, choć jak się okazało... dla nich Polak jest anonimowy.
Pierwsza odpowiedź nie pozostawiała żadnych wątpliwości.
- Lewandowski. Na sto procent - usłyszeliśmy od jednego z kibiców Iraku.
Polak otrzymał jeszcze dwa głosy. Jeden z rozmówców wskazał go po krótkim namyśle, zaznaczając, że wybiera Lewandowskiego właśnie ze względu na jego osiągnięcia w najlepszych latach kariery. Inny również bez większego wahania postawił zawodnika, który właśnie odszedł z Barcelony.
Więcej wskazań zebrał jednak Erling Haaland. Norweg wygrał sondę 8:5. Niektórzy nie potrafili zdecydować się na żadnego z piłkarzy.
- Znam tylko tego zawodnika - powiedział jeden z Amerykanów, wskazując Haalanda.
Kiedy zapytaliśmy go, czy nie zna Roberta Lewandowskiego, odpowiedział wprost:
- Nie, nie znam.
Podobnych reakcji było więcej. Część amerykańskich kibiców kojarzyła Haalanda, ale kompletnie nie rozpoznawała Lewandowskiego. Jeden z rozmówców zapytał nawet, kim jest mężczyzna widoczny po lewej stronie. Dopiero po usłyszeniu nazwiska polskiego napastnika zareagował krótkim: "Naprawdę?".
Nie wszyscy byli przekonani. Jeden z kibiców początkowo próbował uniknąć odpowiedzi, powtarzając, że nie wybiera żadnego z nich (poza filmem: wybrał Ronaldo). Dopytywany, ostatecznie stwierdził: "Może Haaland". Inny po prostu wskazał zawodnika znajdującego się po prawej stronie zdjęcia (czyli Haalanda).
Ale był też taki Irakijczyk, który wypalił bez wątpliwości: Haaland nigdy nie strzelił pięciu goli w dziewięć minut, więc zdecydowanie Lewandowski!
W naszej sondzie Haaland zwyciężył 8:5, ale dosłownie żaden z pytanych przez nas Amerykanów nie rozpoznał Roberta Lewandowskiego. To najlepiej pokazuje, że nawet największe sukcesy w europejskim futbolu nie muszą przekładać się na rozpoznawalność wśród przeciętnych Amerykanów. Lewandowski przez lata strzelał gole dla Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i Barcelony, ale dla części spotkanych pod stadionem kibiców pozostawał całkowicie anonimowy. Haaland, choć znacznie młodszy, okazał się twarzą zdecydowanie lepiej rozpoznawalną.