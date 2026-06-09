Gwiazdy "wyrzucone" z mundialu. Już cały świat huczy o tym, co zrobili

Do rozpoczęcia mistrzostw świata 2026, które rozgrywać się będą w USA, Meksyku i Kanadzie pozostało już tylko kilkadziesiąt godzin. Świat piłki nożnej z niecierpliwością czeka na mecz otwarcia, z uwagą przyglądając się próbom generalnym kolejnych reprezentacji, które już jakiś czas temu zameldowały się w Ameryce Północnej.

Zanim jednak wszystkie drużyny dotarły do swoich ośrodków treningowych, wielkie emocje wywołały powołania selekcjonerów, bowiem na liście "wyrzuconych" z mundialu nie brakowało wielkich nazwisk. W tym gronie są m.in. Cole Palmer i Joao Pedro.

O ile Anglik w ostatnich miesiącach nie prezentował się tak, jak jeszcze pod wodzą Enzo Maresci, tak Pedro był jedną z najważniejszych postaci Chelsea. Tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata obaj zawodnicy i tak skupili na sobie olbrzymią uwagę, jednak nie ze względów stricte piłkarskich.

Wszystko za sprawą wielkiego powrotu Madonny, która w ostatnich godzinach opublikowała w mediach społecznościowych teledysk do swojego najnowszego utworu, "Confessions II - The Film". Nagranie bez napisów końcowych trwa ponad 10 minut, ale środowisko piłkarskie skupiło się na zaledwie kilku sekundach.

Podczas scen w toalecie, na pierwszym planie nagle znaleźli się właśnie Joao Pedro i Cole Palmer. Angielskie i brazylijskie profile na platfomie "X" od razu wyłapały tę scenę i zaczęły informować o tym opinię publiczną.

Cole Palmer i Joao Pedro w teledysku Madonny YouTube/ Madonna screen Youtube

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Amerykańska piosenkarka wielokrotnie już miała okazję pokazywać publicznie, że Chelsea zajmuje szczególne miejsce w jej sercu. Niedawno pojawiła się ona w nowej kampanii londyńskiego klubu oraz Nike, pokazując się w bluzie "The Blues". Ponadto, podczas meczu rewanżowego Ligi Konferencji pomiędzy Chelsea i Legią, Amerykanka pojawiła się na trybunach Stamford Bridge.

Gwiazdy Chelsea to nie jedyne znane osoby, które pojawiły się w nowym teledysku Madonny. Na ekranie mogliśmy ujrzeć także Kate Moss oraz Benedicta Cumberbatcha, który skradł serca fanów rolą Sherlocka Holmesa w serialu produkowanym przez "BBC".

Cole Palmer i Joao Pedro ADRIAN DENNIS AFP

Joao Pedro News Images AFP

Joao Pedro celebrujący gola przeciwko Aston Villi Darren Staples AFP





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