Gwiazdy "wyrzucone" z mundialu. Już cały świat huczy o tym, co zrobili
Kiedy kolejni selekcjonerzy prowadzący kadry finalistów mistrzostw świata 2026 ogłaszali nazwiska powołanych, w Brazylii i Anglii nie brakowało głosów zdziwienia faktem, że na czempionacie zabraknie Cola Palmera oraz Joao Pedro. Gwiazdorzy Chelsea tuż przed mundialem skupili jednak na sobie uwagę tym, na co się zdecydowali. Nagranie błyskawicznie obiegło świat i wywołało niemałe poruszenie.
Do rozpoczęcia mistrzostw świata 2026, które rozgrywać się będą w USA, Meksyku i Kanadzie pozostało już tylko kilkadziesiąt godzin. Świat piłki nożnej z niecierpliwością czeka na mecz otwarcia, z uwagą przyglądając się próbom generalnym kolejnych reprezentacji, które już jakiś czas temu zameldowały się w Ameryce Północnej.
Zanim jednak wszystkie drużyny dotarły do swoich ośrodków treningowych, wielkie emocje wywołały powołania selekcjonerów, bowiem na liście "wyrzuconych" z mundialu nie brakowało wielkich nazwisk. W tym gronie są m.in. Cole Palmer i Joao Pedro.
O ile Anglik w ostatnich miesiącach nie prezentował się tak, jak jeszcze pod wodzą Enzo Maresci, tak Pedro był jedną z najważniejszych postaci Chelsea. Tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata obaj zawodnicy i tak skupili na sobie olbrzymią uwagę, jednak nie ze względów stricte piłkarskich.
Wszystko za sprawą wielkiego powrotu Madonny, która w ostatnich godzinach opublikowała w mediach społecznościowych teledysk do swojego najnowszego utworu, "Confessions II - The Film". Nagranie bez napisów końcowych trwa ponad 10 minut, ale środowisko piłkarskie skupiło się na zaledwie kilku sekundach.
Podczas scen w toalecie, na pierwszym planie nagle znaleźli się właśnie Joao Pedro i Cole Palmer. Angielskie i brazylijskie profile na platfomie "X" od razu wyłapały tę scenę i zaczęły informować o tym opinię publiczną.
Amerykańska piosenkarka wielokrotnie już miała okazję pokazywać publicznie, że Chelsea zajmuje szczególne miejsce w jej sercu. Niedawno pojawiła się ona w nowej kampanii londyńskiego klubu oraz Nike, pokazując się w bluzie "The Blues". Ponadto, podczas meczu rewanżowego Ligi Konferencji pomiędzy Chelsea i Legią, Amerykanka pojawiła się na trybunach Stamford Bridge.
Gwiazdy Chelsea to nie jedyne znane osoby, które pojawiły się w nowym teledysku Madonny. Na ekranie mogliśmy ujrzeć także Kate Moss oraz Benedicta Cumberbatcha, który skradł serca fanów rolą Sherlocka Holmesa w serialu produkowanym przez "BBC".