Gwiazdor w rękach amerykańskich służb. Wychodzą kulisy przesłuchania, szok przed mundialem

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Tuż przed startem mundialu nie brakuje kontrowersji. W sobotę w mediach poinformowano o zatrzymaniu gwiazdy reprezentacji Iraku na lotnisku, tuż po przylocie do USA. Aymen Hussein po blisko siedmiogodzinnym przesłuchaniu uzyskał ostatecznie zgodę na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie media wprost piszą o pomyłce wynikającej z nazwiska 30-letniego piłkarza.

Aymen Hussein w garniturze z czerwonym krawatem w samolocie obok wizerunku sportowca w białym stroju z numerem 18.
Gwiazda reprezentacji Iraku Aymen Hussein została zatrzymana na lotnisku po przylocie do USASAUL LOEB/AFP / HUSSEIN FALEH/AFPAFP

Już tylko kilka dni dzieli nas od startu mistrzostw świata. Na "dzień dobry" w czwartkowym meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Zanim jednak rozpoczną się piłkarskie emocje, pierwsze drużyny pojawiły się już na terenie USA, Meksyku i Kanady - trzech państw organizujących w tym roku światowy czempionat.

Bardzo duże problemy w uzyskaniu wiz do USA mieli piłkarze z Iranu. Ostatecznie stosowne dokumenty zostały przyznane piłkarzom i niezbędnemu personelowi pomocniczemu. Nie wszyscy przybysze z Iranu jednak otrzymali wizy, a sami Amerykanie wprost piszą o "przemycaniu terrorystów do Stanów Zjednoczonych pod fałszywymi pretekstami".

W sobotę do USA przyleciała reprezentacja Iraku, która na mundial powraca po 40-letniej przerwie. Burzę wywołało postępowanie wobec Aymena Husseina. Największa gwiazda irackiej kadry po przylocie do Chicago została zatrzymana przez amerykańskie władze.

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Bartłomiej Wrzesiński

Gwiazda reprezentacji Iraku zatrzymana przez Amerykanów. Siedem godzin przesłuchania na lotnisku

Jak informuje "Guardian" Hussein po siedmiogodzinnym przesłuchaniu został wpuszczony na terytorium USA. Ten portal powołując się na słowa irakijskiego urzędnika obwieścił, że amerykańskie służby skontrolowały telefon zawodnika. Takiej samej procedurze został poddany fotograf reprezentacji Iraku Talal Salah. Ostatecznie po przesłuchaniu trwającym ponad dziesięć godzin odmówiono mu wjazdu na terytorium USA.

Amerykańska Służba Imigracyjna i Celna oraz Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego oficjalnie nie odniosły się do całej sprawy. W mediach zaczęła pojawiać się wersja o pomyłce w nazwisku, co na portalu "X" zaznaczył m.in. Romain Molina.

Aymen Hussein jest jedną z największych gwiazd reprezentacji Iraku. To właśnie jego gol w finale baraży z Boliwią dał pierwszy od 40 lat awans na mistrzostwa świata. Biografia 30-latka ma w sobie również bardzo trudną historię rodzinną, którą przybliżył Molina.

Hussein pochodzi z regionu, który znalazł się pod kontrolą Państwa Islamskiego. Ojciec piłkarza był oficerem irackiej armii i zginął w 2008 roku w ataku Al-Kaidy. Do dzisiaj nieznany jest los jego brata Atheera, który po porwaniu przez ISIS został uznany za zmarłego. Aymem Hussein podobnie jak miliony Irakijczyków był częścią "przesiedleń wewnętrznych".

Irak na tegorocznym mundialu zagra w grupie I z Norwegią, Francją oraz Senegalem. Podczas swojego debiutu w 1986 roku w Meksyku Irakijczycy przegrali trzy grupowe spotkania z reprezentacją gospodarzy, Paragwajem oraz Belgią.

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