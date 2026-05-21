Mundial 2026 zbliża się wielkimi krokami. Wielu selekcjonerów ogłosiło już oficjalne powołania na tę imprezę. Wielkie emocje wzbudzają przede wszystkim te w czołowych drużynach świata. W takich bowiem zawsze trzeba rezygnować z wielkich gwiazd.

Nie inaczej jest w reprezentacji Anglii, a więc finalisty ostatniego Euro. Przed oficjalnym ogłoszeniem powołań świat obiegła informacja o braku powołania dla byłego kapitana Manchesteru United.

33-letni Harry Maguire nie znalazł się na liście powołanych piłkarzy przez Thomasa Tuchela. Była to dla niego ostatnia szansa na rozegranie jeszcze jednego mundialu.

Kibice "Synów Albionu" są zaskoczeni. Harry Maguire jest bowiem piłkarzem cechującym się wielkim doświadczeniem, które na tym poziomie mogłoby okazac się bezcenne. Potrafi on wytrzymywać presję wielkich meczów i jest groźny w polu karnym rywala.

- Jestem zszokowany. Ta decyzja mnie rozbiła. Życzę zawodnikom wszystkiego najlepszego - skomentował Anglik.

- Byłem przekonany, że mógłbym odegrać główną rolę tego lata dla mojego kraju po sezonie, jaki miałem - dodaje Harry Maguire.

Harry Maguire nie jest jedyną gwiazdą, z któej Thomas Tuchel zrezygnował. W kadrze Anglików zabraknie również miejsca dla Phila Fodena z Manchesteru City.

Wspomniany Foden jeszcze niedawno był najlepszym piłkarzem sezonu Premier League. W obecnej kampanii zaliczył jednak bardzo mocny regres i wypadł ze składu Pepa Guardioli.

Bardzo znaczącą obniżkę formy zaliczył również inny piłkarz, który w poprzednim sezonie należał do elity ligi angielskiej. Mowa o Cole'u Palmerze. Jude Belligham również ma za sobą bardzo nieudaną kampanię w Realu Madryt. Wszystkie te informacje stanowią bardzo poważny problem dla "Synów Albionu" przed zbliżającymi się wielkimi krokami mistrzostwami świata.

Harry Maguire

Harry Maguire

