Kibice reprezentacji Maroko, piłkarze oraz sztab szkoleniowy mieli powody do zadowolenia po pierwszym meczu mundialu, w którym podzielili się punktami z Brazylią. Przygotowania do meczu ze Szkocją przerwały jednak informacje płynące z Francji.

Tamtejsza prokuratura potwierdziła, że kapitan reprezentacji Maroko, Achraf Hakimi grający na co dzień dla Paris Saint-Germain, stanie przed tamtejszym sądem. Zarzuty kierowane w jego stronę są poważne.

Piłkarzowi zarzuca się wykorzystanie seksualne kobiety wbrew jej woli. Do zdarzenia miało dojść w jego domu w Paryżu w 2023 roku, kiedy kobieta miała 24 lata.

Prokuratura w Nanterre wszczęła śledztwo wstępne w marcu 2023 roku. Sędzia z kolei zarządził rozprawę w lutym 2026 roku, a najnowsze informacje w tej sprawie donoszą, że Sąd Apelacyjny nie przychylił się do wniosku jego prawników, którzy złożyli odwołanie.

Piłkarz zaprzecza, jakoby miał dopuścić się tego czynu i oznajmia, że będzie dowodził swojej niewinności przed sądem.

- Dziś historia, która nie jest moja, jest opowiadana kosztem mojej rodziny, mojego życia, a przede wszystkim prawdy. Czasami czuję się, jakbym stał się łatwym celem. Czekałem na ten proces od pierwszego dnia. I teraz czekam na niego z niecierpliwością. W końcu będę mógł przemówić - stwierdził.

Głos zabrała również Rachel-Flore Pardo, prawniczka powódki i wydala oświadczenie. - Po ponad trzech latach postępowania sądowego i po tym, jak moja klientka została, jej zdaniem, zniesławiona i wciągnięta w bagno przez obronę Achrafa Hakimiego, ta decyzja przynosi jej ulgę i nadzieję. Ulgę, że została wysłuchana przez wymiar sprawiedliwości i będzie miała prawo do procesu - rozpoczęła

- Mam nadzieję, że ten proces pomoże innym kobietom i jeszcze bardziej osłabi mur zaprzeczeń i bezkarności otaczający przemoc seksualną, w tym w świecie męskiej piłki nożnej - dodała prawniczka.

Data rozprawy nie została jeszcze zaplanowana, jednak informacje płynące z Francji mogą sprawić, że Maroko będzie zmuszone grać bez swojego kapitana. Obecnie piłkarze Mohameda Ouahbiego stacjonują w USA, jednak jeśli awansują do fazy pucharowej i będą zmuszeni przenieść się do Kanady lub Meksyku, tamtejsze władze mogą odmówić mu wjazdu ze względu na oskarżenia.

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