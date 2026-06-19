Gwiazdor mundialu stanie przed sądem. Jest potwierdzenie prokuratury. Poważne zarzuty
Reprezentacja Maroko po remisie z Brazylią w 1. kolejce fazy grupowej mistrzostw świata, przygotowuje się do kolejnych starć, jednak kapitan tamtejszej reprezentacji ma na głowie zdecydowanie większe problemy, natury prywatnej. Francuska prokuratura potwierdziła, że stanie on przed sądem. Zarzuca mu się wykorzystanie seksualne kobiety wbrew jej woli.
Kibice reprezentacji Maroko, piłkarze oraz sztab szkoleniowy mieli powody do zadowolenia po pierwszym meczu mundialu, w którym podzielili się punktami z Brazylią. Przygotowania do meczu ze Szkocją przerwały jednak informacje płynące z Francji.
Tamtejsza prokuratura potwierdziła, że kapitan reprezentacji Maroko, Achraf Hakimi grający na co dzień dla Paris Saint-Germain, stanie przed tamtejszym sądem. Zarzuty kierowane w jego stronę są poważne.
Piłkarzowi zarzuca się wykorzystanie seksualne kobiety wbrew jej woli. Do zdarzenia miało dojść w jego domu w Paryżu w 2023 roku, kiedy kobieta miała 24 lata.
Prokuratura w Nanterre wszczęła śledztwo wstępne w marcu 2023 roku. Sędzia z kolei zarządził rozprawę w lutym 2026 roku, a najnowsze informacje w tej sprawie donoszą, że Sąd Apelacyjny nie przychylił się do wniosku jego prawników, którzy złożyli odwołanie.
Piłkarz zaprzecza, jakoby miał dopuścić się tego czynu i oznajmia, że będzie dowodził swojej niewinności przed sądem.
- Dziś historia, która nie jest moja, jest opowiadana kosztem mojej rodziny, mojego życia, a przede wszystkim prawdy. Czasami czuję się, jakbym stał się łatwym celem. Czekałem na ten proces od pierwszego dnia. I teraz czekam na niego z niecierpliwością. W końcu będę mógł przemówić - stwierdził.
Głos zabrała również Rachel-Flore Pardo, prawniczka powódki i wydala oświadczenie. - Po ponad trzech latach postępowania sądowego i po tym, jak moja klientka została, jej zdaniem, zniesławiona i wciągnięta w bagno przez obronę Achrafa Hakimiego, ta decyzja przynosi jej ulgę i nadzieję. Ulgę, że została wysłuchana przez wymiar sprawiedliwości i będzie miała prawo do procesu - rozpoczęła
- Mam nadzieję, że ten proces pomoże innym kobietom i jeszcze bardziej osłabi mur zaprzeczeń i bezkarności otaczający przemoc seksualną, w tym w świecie męskiej piłki nożnej - dodała prawniczka.
Data rozprawy nie została jeszcze zaplanowana, jednak informacje płynące z Francji mogą sprawić, że Maroko będzie zmuszone grać bez swojego kapitana. Obecnie piłkarze Mohameda Ouahbiego stacjonują w USA, jednak jeśli awansują do fazy pucharowej i będą zmuszeni przenieść się do Kanady lub Meksyku, tamtejsze władze mogą odmówić mu wjazdu ze względu na oskarżenia.