Gwiazdor kończy karierę, blamaż na MŚ na koniec. "Wszyscy są rozczarowani"

W najlepsze trwają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Za nami już jest faza grupowa, a w niedzielę rozpoczęła się faza pucharowa. W 1/16 finału w nocy z poniedziałku na wtorek swój mecz rozgrywali Niemcy, a naprzeciwko pojawili się Paragwajczycy.

Mimo roli zdecydowanego faworyta ekipa Juliana Nagelsmanna całkowicie zawiodła i po regulaminowym czasie remisowała z rywalami 1:1. Co więcej, nie zdołała w sposób przepisowy wpakować piłki do siatki (zrobili to z przekroczeniem przepisów), przez co do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne.

W nich 4:3 lepsi okazali się... Paragwajczycy i to właśnie oni zameldowali się w dalszej fazie mundialu. Niemcy natomiast pożegnali się z marzeniami o powtórzeniu sukcesu z 2014 roku. Od razu w mediach ruszyły dyskusje ws. przyszłości ekipy. Wspomniany Nagelsmann zapowiedział, że rozczarowujący wynik nie sprawi, że ten poda się do dymisji.

Neuer pożegnał się z kadrą. I zdradza, to zawiodło na mundialu

Inaczej sprawa wygląda ws. Manuela Neuera. Legendarny golkiper do kadry powrócił po dwóch latach od zakończenia kariery reprezentacyjnej w 2024 roku i od razu dość nieoczekiwanie wskoczył między słupki "Die Mannschaft".

Porażka z Paragwajem oznacza, że po raz drugi żegna się z narodowymi barwami, gdyż zapowiedział to już jakiś czas temu. Niedługo po meczu 40-latek zabrał głos i zdradził wprost, co jego zdaniem zawiodło. Przyznał, że drużyna odpadła z sił, a do tego zwyczajnie zabrakło szczęścia.

- To niezwykle przykre, że tak się to skończyło. Trener zwrócił się do nas krótko, ale poza tym oczywiście panuje cisza. Wszyscy są rozczarowani i smutni z powodu odpadnięcia. Po prostu zabrakło nam siły, żeby rozstrzygnąć mecz na naszą korzyść i zabrakło nam odrobiny szczęścia - powiedział cytowany przez "Sport Bild".

Paragwajczycy w 1/8 finału zmierzą się z lepszym spotkania Francja - Szwecja (30 czerwca, godz. 23:00 czasu polskiego).

Antonio Ruediger, Manuel Neuer i Ilkay Guendogan RALF IBING / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Manuel Neuer Frank Hoermann/SVEN SIMON AFP

Manuel Neuer MARTIN MEISSNER East News





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