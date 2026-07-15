Gwiazdor Argentyny w centrum skandalu. Tego, co zrobił nigdy mu już nie zapomną

Po pierwszym półfinale mistrzostw świata wiemy już, że jedno z dwóch miejsc w najważniejszych meczu tegorocznego turnieju należy do Hiszpanii. Zarówno kibice, jak i piłkarze reprezentacji Argentyny liczą teraz, że to oni zmierzą się z kadra "La Furia Roja".

Piłkarze prowadzeni przez Lionela Scaloniego doskonale wiedzą, przed jak wielką szansą stoją, bowiem przed czterema laty zdobyli oni upragniony tytuł i teraz nadal stoją przed szansą na to, aby obronić mistrzostwo świata jako pierwsza reprezentacja od 1962 roku, kiedy to Brazylia drugi raz rzędu wygrała mundial.

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W kadrze "Albicelestes" nie brakuje jakości i zawodników, którzy reprezentują najlepsze kluby na świecie, a do grona tego zaliczyć trzeba także Emiliano Martineza, podstawowego golkipera Argentyny. Pomimo wielu sukcesów, nadal może być on kojarzony na świecie przede wszystkim ze skandalu, do którego doprowadził podczas mundialu w Katarze.

Argentyńczyk został nagrodzony Złotą Rękawicą, jednak po odebraniu trofeum, zdecydował się przyłożyć je sobie do krocza, co wywołało natychmiastową burzę i skandal na całym świecie. Nie był to jednak pierwszy raz, kiedy "Dibu" zrobił to z nagrodą. Wszystko zaczęło się od "cieszynki" po wygranej w Copa America w 2021 roku.

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- W momencie, gdy mieli mi wręczyć Złotą Rękawicę, koledzy z reprezentacji Argentyny powiedzieli: "Dlaczego nie zrobisz tego samego, co podczas Copa América?". Odparłem: "A co, jeśli to zrobię?", na co oni na to: "A co, jeśli tego nie zrobisz!". To wina moich kolegów z drużyny - tłumaczył niedługo po incydencie cytowany przez "ESPN".

Później jeszcze kilkukrotnie miał okazję odnosić się do tego, co działo w Katarze i podkreślał, że absolutnie nie jest dumny ze swojego zachowania. - Nigdy nie próbuję zdenerwować kibiców, nigdy - dodał skruszony cytowany przez "The Sun".

Ale jego wpadka nadal wywołuje ciarki zażenowania i tych obrazków nie będzie w stanie usunąć ani z internetu, ani tym bardziej ze świadomości kibiców na całym świecie. Martinez może jedynie pogodzić się z tym, że przez sporą część fanów będzie tak zapamiętany na zawsze.

Emiliano Martinez EVRIM AYDIN AFP

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