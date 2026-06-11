11 czerwca 2026 rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa świata 2026, które rozegrane zostaną w USA, Kanadzie i Meksyku. O końcowy triumf powalczy 48 reprezentacji, ale wśród nich nie będzie "Biało - Czerwonych", którzy swoją szansę zaprzepaścili w marcowych barażach, ulegając Szwecji 2:3.

Na inaugurację dojdzie do meczu Meksyk - RPA. Zanim piłkarze wybiegną na murawę Mexico City Stadium to cały świat ujrzy ceremonię otwarcia mundialu, która potrwa około 90 minut. Wiadomo, że wystąpią na niej m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór "Dai Dai" - oficjalną piosenkę turnieju. Ceremonie otwarcia odbędą się także przed meczem Kanada - Bośnia i Hercegowina oraz USA - Paragwaj, tak aby każdy z krajów gospodarzy miał swoją artystyczną inaugurację.

Ceremonia otwarcia mundialu. O tym geście gwiazdora mówił cały świat

Ceremonie otwarcia mają wymiar artystyczny, ale nie tylko. Wielu kibicom utkwiło w pamięci to, co wydarzyło się w 2018 roku na Łużnikach w Moskwie. Jedną z największych gwiazd był wówczas brytyjski wokalista Robbie Williams, który zaśpiewał swoje cztery, wielkie hity. W trakcie wykonywania kawałka "Rock DJ" postanowił nieco zmienić tekst, a do kamery pokazał środkowy palec!

Dlaczego Williams wykonał obraźliwy gest? Przed ceremonią był on atakowany przez fanów z całego świata, którzy sugerowali, że "sprzedał się" Władimirowi Putinowi. W związku z tym gwiazdor postanowił odpowiedzieć krytykom i zmienił fragment refrenu z "But you're making me feel so nice" (tłum. Ale sprawiasz, że miło się czuję), na "But I did it for free" (tłum. ale zrobiłem to za darmo).

Gwiazda "sprzedała się" Putinowi. Skandal tuż przed inauguracją mundialu PATRIK STOLLARZ AFP

Gwiazda "sprzedała się" Putinowi. Skandal tuż przed inauguracją mundialu Elmar Kremser/SVEN SIMON AFP

Gwiazda "sprzedała się" Putinowi. Skandal tuż przed inauguracją mundialu William Volcov AFP

Władimir Putin IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/Imago Stock and People/East News East News





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