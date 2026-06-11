Gwiazda "sprzedała się" Putinowi. Skandal tuż przed inauguracją mundialu
Rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa świata 2026. Ceremonia otwarcia turnieju ma często nie tylko wymiar artystyczny, ale także polityczny. Z pewnością tak będzie także i tym razem. Do wielkiego skandalu doszło w trakcie ceremonii otwarcia przed ośmioma laty. To wtedy na stadionie Łużniki w Moskwie wystąpił brytyjski wokalista Robbie Williams, a o jego zachowaniu mówił cały świat.
11 czerwca 2026 rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa świata 2026, które rozegrane zostaną w USA, Kanadzie i Meksyku. O końcowy triumf powalczy 48 reprezentacji, ale wśród nich nie będzie "Biało - Czerwonych", którzy swoją szansę zaprzepaścili w marcowych barażach, ulegając Szwecji 2:3.
Na inaugurację dojdzie do meczu Meksyk - RPA. Zanim piłkarze wybiegną na murawę Mexico City Stadium to cały świat ujrzy ceremonię otwarcia mundialu, która potrwa około 90 minut. Wiadomo, że wystąpią na niej m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór "Dai Dai" - oficjalną piosenkę turnieju. Ceremonie otwarcia odbędą się także przed meczem Kanada - Bośnia i Hercegowina oraz USA - Paragwaj, tak aby każdy z krajów gospodarzy miał swoją artystyczną inaugurację.
Ceremonia otwarcia mundialu. O tym geście gwiazdora mówił cały świat
Ceremonie otwarcia mają wymiar artystyczny, ale nie tylko. Wielu kibicom utkwiło w pamięci to, co wydarzyło się w 2018 roku na Łużnikach w Moskwie. Jedną z największych gwiazd był wówczas brytyjski wokalista Robbie Williams, który zaśpiewał swoje cztery, wielkie hity. W trakcie wykonywania kawałka "Rock DJ" postanowił nieco zmienić tekst, a do kamery pokazał środkowy palec!
Dlaczego Williams wykonał obraźliwy gest? Przed ceremonią był on atakowany przez fanów z całego świata, którzy sugerowali, że "sprzedał się" Władimirowi Putinowi. W związku z tym gwiazdor postanowił odpowiedzieć krytykom i zmienił fragment refrenu z "But you're making me feel so nice" (tłum. Ale sprawiasz, że miło się czuję), na "But I did it for free" (tłum. ale zrobiłem to za darmo).