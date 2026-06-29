Gwiazda mundialu dołączy do triumfatora Ligi Mistrzów. Fortuna za 19-latka

Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej ma za sobą naprawdę niezły występ w fazie grupowej mundialu 2026 - "Słonie" przegrały jedynie z Niemcami 1:2 po zaciętym boju, natomiast jednocześnie pokonały też Ekwador oraz Curacao, odpowiednio 1:0 i 2:0.

Wiele uwagi kibiców skupił w tych meczach Yan Diomande, powszechnie uważany za jeden z filarów kadry WKS. O 19-letnim piłkarzu jest jednak ostatnio głośno nie tylko z powodu jego popisów na mistrzostwach świata w Ameryce Północnej...

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Diomande, związany od lata ubiegłego roku z RB Lipsk, znalazł się bowiem na celowniku licznych europejskich gigantów - sporo mówiło się o zainteresowaniu nim ze strony Manchesteru United czy Bayernu Monachium, natomiast potem wydawało się, że bliski jego pozyskania był Liverpool, ale jego oferta opiewająca na około 100 mln euro została odrzucona.

Jak się okazuje, "The Reds" nawet przy wyższej kwocie mogą już w zasadzie zapomnieć o futboliście. Według informacji Fabrice'a Hawkinsa z redakcji RMC Sport skrzydłowy miał wybrać bowiem zespół Paris Saint-Germain, z którym ma podpisać umowę ważną przez pięć lat.

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Należy się spodziewać, że "Les Parisiens" zdecydowanie przekroczą przy tym pułap 100 mln za transfer. Zwycięzcy dwóch ostatnich edycji Ligi Mistrzów chcą jednak utrzymać swoją hegemonię zarówno na krajowym, jak i europejskim podwórku.

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Diomande oraz reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej szykuje się tymczasem do kolejnego mundialowego starcia - w 1/16 finału "Les Elephants" spróbują swoich sił przeciwko Norwegii przewodzonej przez Erlinga Haalanda, szykuje się tu więc interesująca potyczka.

Pierwszy gwizdek wybrzmi w tym przypadku 30 czerwca o godz. 19.00 według czasu polskiego.

Yan Diomande Michael Miller/ISI Photos AFP

Yan Diomande i Piero Hincapie CHARLY TRIBALLEAU AFP

Joshua Kimmich i Yan Diomande Megan Briggs AFP





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