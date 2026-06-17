Gwiazda Ekstraklasy "chowa do kieszeni" Ronaldo. Szokujące sceny na mundialu

W środę 17 czerwca na mundialu doszło do ciekawego z polskiej perspektywy pojedynku. Z Cristiano Ronaldo zmierzył się bowiem zawodnik, który na co dzień biega po boiskach PKO BP Ekstraklasy.

Chodzi oczywiście o Steve'a Kapuadiego - byłego zawodnika Legii Warszawa, który w lutym 2026 roku przeniósł się do Widzewa Łódź.

Fani naszej rodzimej ligi byli więc bardzo ciekawi, jak Steve Kapuadi wypadnie na tle Cristiano Ronaldo.

Portugalia strzeliła w tym meczu gola już na samym początku spotkania. Bramki nie zdobył jednak Ronaldo, którego właśnie w tamtym momencie krył Steve Kapuadi. Na listę strzelców wpisał się dużo niższy Joao Neves.

Piłkarz PSG był niepilnowany i trafił głową. Za tego gola trudno jednak obwiniać zawodnika Widzewa, ponieważ ten w tamtym momencie mial inne obowiązki.

Tuż przed przerwą DR Konga wyrównała stan meczu. Steve Kapuadi pojawił się w polu karnym przy rzucie rożnym. Rozegranie stałego fragmentu gry skończyło się celnym dośrokowaniem na głowę Wissy, który trafił do siatki. Do przerwy mieliśmy więc sensacyjny remis.

W 63. minucie meczu Kapuadi był bliski zostania bohaterem DR Konga. Obrońca Widzewa doszedł do strzału głową i mógł strzelić na 2:1. Nie trafił jednak w piłkę zbyt czysto, bo obrońcy Portugalii utrudnili mu zadanie. Piłka minęła lewy słupek bramki strzeżonej przej Diogo Costę.

Wielki dzień Kapuadiego. Ronaldo zatrzymany

Steve Kapuadi w tym meczu był obrońcą odpowiedzialnym za bronienie pola karnego. W obliczu rywalizacji z Portugalią jest to bardzo trudne zadania i wymaga całkowitej koncentracji praktycznie przez cały mecz. Z krótkimi przerwami na kontrataki DR Konga. I trzeba przyznać, że piłkarz Widzewa dobrze zdał ten egzamin.

Kapuadi był odpowiedzialny za to, żeby Ronaldo nie dochodził do sytuacji strzeleckich. W pierwszej połowie kapitan Portugalczyków nie zaistniał. W drugiej zaś oddał kilka strzałów, ale wszystkie okazały się niecelne. Być może byłyby to lepse próby, gdyby nie presja ze strony obrońców DR Konga. Ronaldo realnie nie zagroził bramce rywali, bo nie oddał celnego strzału, przy którym bramkarz musiałby się wysilić.

W ostatniej fazie meczu Ronaldo nie miał już żadnej okazji. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, czyli sensacyjnym remisem. Tego dnia w Houston Steve Kapuadi znakomicie wywiązał się ze swojego zadania. Cała DR Konga zaprezentowała się świetnie na tle Portugalii. Doszło do jednej z największych sensacji pierwszej kolejki fazy grupowej.

Steve Kapuadi i Cristiano Ronaldo Lars Baron AFP

Steve Kapuadi z DRK jest jednym z niewielu przedstawicieli Ekstraklasy na MŚ 2026 Ulrik Pedersen AFP

Cristiano Ronaldo MIGUEL RIOPA AFP





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