Gwiazda Barcelony musiała opuścić zgrupowanie, zawrzało w USA. Winny trener

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Od meczu z Arabią Saudyjską Urugwajczycy rozpoczną bój na mistrzostwach świata. Na kilka dni przed meczem kontuzji mięśniowej doznał Ronald Araujo, w związku z czym zdecydował się wrócić do Barcelony i tam odbyć leczenie. Kompletnie nieoczekiwanie winę na siebie wziął selekcjonber "Urusów" - Marcelo Bielsa. A na tym nie koniec jego problemów. Na mundialu zawrzało w związku z niewpuszczeniem Urugwajczyków do USA.

article cover
Marcelo Bielsa i Ronald AraujoGLYN KIRK / AFP / MAURO UJETTO / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku obfitują niestety w skandale, których najczęściej winni są organizatorzy turnieju. Głośno było o niewpuszczeniu na teren Stanów Zjednoczonych samalijskiego sędziego - Omara Artana, który został przez FIFA wyznaczony do prowadzenia meczów.

Podobna sytuacja spotkała reprezentację Urugwaju - tuż przed turniejem odmówiono jej wjazdu do USA. Powód? Problemy administracyjne. Brakować miało niektórych dokumentów. Ostatecznie "Urusi" dotarli na turniej, choć ich lot opóźnił się o kilka godzin.

Historyczny rekord na mundialu, to się nie zdarzyło od 20 lat. Holendrzy świętują

Lider Urugwaju kontuzjowany tuż przed mundialem. Trener winę wziął na siebie

To nie jedyny problem, z jakim jeszcze przed pierwszym meczem mierzyć się musiał ich selekcjoner - legendarny Marcelo Bielsa. Przed mundialem urazu łydki doznał Ronald AraujoStrata tak ważnej postaci defensywy byłaby sporym ciosem dla Urugwajczyków. Gwiazda Barcelony zdecydowała się ku zaskoczeniu sztabu szkoleniowego na powrót do stolicy Katalonii i odbycie tam leczenia w przyspieszonym trybie.

Zobacz również:

Lider reprezentacji Egiptu, Mohamed Salah, jeszcze z siedmioma gwiazdkami na koszulce. Gianni Infantino (na małym zdj.) woli wersję trykotu z samym herbem
Mundial

Zlekceważyli nakaz FIFA. Tego się nie da ukryć. Cały świat zobaczy dzisiaj prawdę

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Diagnozy okazały się na tyle pozytywne, że typowano, iż Araujo zdąży już na pierwszy mecz fazy grupowej z Arabią Saudyjską. Trener "Błękitnych" postanowił odnieść się do sytuacji zdrowotnej 27-latka. Ku zaskoczeniu dziennikarzy wziął na siebie winę za uraz zawodnika.

Araujo nie miał żadnych kontuzji mięśniowych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jeśli zawodnik naderwał mięsień na treningu, to coś jest nie tak. Araujo współpracuje z ludźmi, którym ufa bezgranicznie. Tak jak słyszycie, czujemy się za to odpowiedzialni. Nie mogliśmy zrobić niczego inaczej, niż zrobiliśmy
zdradził Marcelo Bielsa, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Selekcjoner reprezentacji Urugwaju zdradził przy okazji, dlaczego "Błękitni" tak późno wylecieli na mundial, podczas gdy inne reprezentacje od dawna były już na miejscu. Szkoleniowiec obóz treningowy przed turniejem zorganizował w Urugwaju. Jak wytłumaczył, bliskość ojczyzny pozwoliła jego piłkarzom "wypełniać jednocześnie swoje obowiązki i zajmować się życiem rodzinnym".

Zobacz również:

Zlatan Ibrahimović
Mundial

Pogromcy Polaków gromią rywali, a ich legenda bawi się u Trumpa. Tego nikt się nie spodziewał

Patryk Górski
Patryk Górski

Czy nietuzinkowa decyzja selekcjonera przełoży się na korzystne wyniki podczas mundialu 2026? Pierwszym sprawdzianem dla Urugwaju będzie mecz z Arabią Saudyjską. Spotkanie rozegrane zostanie o północy 16 czerwca, a relację LIVE znajdziesz na Interia Sport.

Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundialPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja