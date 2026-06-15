Gwiazda Barcelony musiała opuścić zgrupowanie, zawrzało w USA. Winny trener

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku obfitują niestety w skandale, których najczęściej winni są organizatorzy turnieju. Głośno było o niewpuszczeniu na teren Stanów Zjednoczonych samalijskiego sędziego - Omara Artana, który został przez FIFA wyznaczony do prowadzenia meczów.

Podobna sytuacja spotkała reprezentację Urugwaju - tuż przed turniejem odmówiono jej wjazdu do USA. Powód? Problemy administracyjne. Brakować miało niektórych dokumentów. Ostatecznie "Urusi" dotarli na turniej, choć ich lot opóźnił się o kilka godzin.

Lider Urugwaju kontuzjowany tuż przed mundialem. Trener winę wziął na siebie

To nie jedyny problem, z jakim jeszcze przed pierwszym meczem mierzyć się musiał ich selekcjoner - legendarny Marcelo Bielsa. Przed mundialem urazu łydki doznał Ronald Araujo. Strata tak ważnej postaci defensywy byłaby sporym ciosem dla Urugwajczyków. Gwiazda Barcelony zdecydowała się ku zaskoczeniu sztabu szkoleniowego na powrót do stolicy Katalonii i odbycie tam leczenia w przyspieszonym trybie.

Diagnozy okazały się na tyle pozytywne, że typowano, iż Araujo zdąży już na pierwszy mecz fazy grupowej z Arabią Saudyjską. Trener "Błękitnych" postanowił odnieść się do sytuacji zdrowotnej 27-latka. Ku zaskoczeniu dziennikarzy wziął na siebie winę za uraz zawodnika.

Araujo nie miał żadnych kontuzji mięśniowych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jeśli zawodnik naderwał mięsień na treningu, to coś jest nie tak. Araujo współpracuje z ludźmi, którym ufa bezgranicznie. Tak jak słyszycie, czujemy się za to odpowiedzialni. Nie mogliśmy zrobić niczego inaczej, niż zrobiliśmy

Selekcjoner reprezentacji Urugwaju zdradził przy okazji, dlaczego "Błękitni" tak późno wylecieli na mundial, podczas gdy inne reprezentacje od dawna były już na miejscu. Szkoleniowiec obóz treningowy przed turniejem zorganizował w Urugwaju. Jak wytłumaczył, bliskość ojczyzny pozwoliła jego piłkarzom "wypełniać jednocześnie swoje obowiązki i zajmować się życiem rodzinnym".

Czy nietuzinkowa decyzja selekcjonera przełoży się na korzystne wyniki podczas mundialu 2026? Pierwszym sprawdzianem dla Urugwaju będzie mecz z Arabią Saudyjską. Spotkanie rozegrane zostanie o północy 16 czerwca, a relację LIVE znajdziesz na Interia Sport.

Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport