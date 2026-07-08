Grzmią o skandalu w meczu Argentyny. Trener Francuzów nagle wypalił. Mocna odpowiedź

Rywalizacja Argentyny z Egiptem na zawsze zapisze się w historii mistrzostw świata. Choć zespół z północnej Afryki prowadził w drugiej połowie 2:0, ostatecznie przegrał 2:3 i pożegnał się z mundialem. Po spotkaniu głośno jest przede wszystkim o postępowaniu arbitra. Francois Letexier miał wiele trudnych decyzji do podjęcia. Zwłaszcza anulowana bramka Egiptu wzbudziła dość spore kontrowersje.

Francuski arbiter po wideoweryfikacji zdecydował się nie uznać gola "Faraonów" i cofnąć sytuację do miejsca, w której jego zdaniem Egipcjanin faulował rywala. Największym zastrzeżeniem było to, że po przewinieniu minęło kilkanaście sekund nim padła bramka, a kontakt nie był według wielu aż tak wyraźny. Następnie Egipcjanie mieli pretensje, że Letexier nie podyktował im rzutu karnego tuż przed tym, jak padł trzeci gol dla Argentyny.

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Media społecznościowe i programy piłkarskie były zdominowane przez analizy wielu sytuacji z tego spotkania. Ostatecznie większość ekspertów zauważa, że decyzje Letexiera były zgodne z przepisami. Pewnym jest jednak, że o występach arbitrów będzie jeszcze głośno na trwającym mundialu. A wielu będzie przyglądało się temu, co wydarzy się w czwartkowym spotkaniu Francja - Maroko. Ćwierćfinał "Trójkolorowych" poprowadzi sędzia z... Argentyny.

Decyzje Facundo Tello na pewno będą rozkładane na czynniki pierwsze. Zwłaszcza jeśli nie zabraknie kontrowersji. O kwestię aribtra na konferencji prasowej zapytany został Didier Deschamps. Selekcjoner reprezentacji Francji dość stanowczo wypowiedział się w tej kwestii i jednocześnie odniósł się do wydarzeń z meczu Argentyna - Egipt.

"Musimy to zaakceptować. Ufam sędziemu. To Maroko jest naszym rywalem, a nie arbiter" - stwierdził Deschamps na konferencji prasowej. "Mam nadzieję, że sędzia Tello i jego asystenci będą tak dobrzy, jak pan Letexier wraz z asystentami w minionym spotkaniu. Oczywiście, zawsze decyzje mogą wywołać dyskusję. Wszystko zależy od tego, po której stronie się stoi. My jesteśmy skupieni na Maroku" - zadeklarował selekcjoner "Trójkolorowych" i jednoznacznie odciął się od wszelkich głosów mówiących, że Letexier źle poprowadził wtorkową rywalizację.

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Francois Letexier AFP





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