Półfinał Francja - Hiszpania zapowiadano jako absolutny hit. Spodziewano się wielu spektakularnych pojedynków i wymiany ciosów. Tymczasem obejrzeliśmy dość zamkniętą 1. połowę, w której próżno było szukać udanych zagrań w pole karne, czy klarownych okazji bramkowych.

Świetnie zorganizowani w pressingu Hiszpanie szybko wytrącili Francuzom wiele atutów z rąk. "Trójkolorowi" musieli często uciekać się do fauli, a ten Adriena Rabiota mógł skończyć się fatalnie. Francuz obejrzał żółtą kartkę za brutalny faul na Danim Olmo. Powtórki wyglądały fatalnie, a w mediach społecznościowych błyskawicznie podjęto dyskusję, że arbiter mógł nawet wyrzucić go z boiska.

Kartonik najwyraźniej ne ostudził zapału Rabiota, choć jest też możliwe, że o nim zwyczajnie zapomniał. Tak można postrzegać sytuację z końcówki pierwszych 45 minut, gdy znów agresywnie atakował rywala. Tym razem był to Fabian Ruiz.

Sędzia Ivan Barton z Salwadoru nie zdecydował się napomnieć go po raz drugi, choć tego domagali się Hiszpanie, lecz również wielu kibiców. Swoje żale postanowili wylać w mediach społecznościowych, grzmiąc o skandalu.

Sędzia jest słaby, ale sędziuje na korzyść Francji: Rabiot znowu fauluje i powinien wylecieć z boiska, faul na Rodrim (mógł przez niego pauzować nawet 4 miesiące), który zasługiwał przynajmniej na żółtą kartkę (szczerze mówiąc, to była czerwona)... Francuzi są hipokrytami.

"Adrien Rabiot igra z ogniem. Po tym, jak już na początku meczu dostał żółtą kartkę za zahaczenie Daniego Olmo tuż przed polem karnym Francji, chwilę później ostro zaatakował Fabiana Ruiza w środku boiska, mimo że był już napomniany. Czy pomocnik Francji miał szczęście, że nie zobaczył drugiej żółtej kartki?" - pytał z kolei oficjalny profil "The Athletic".

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Wpisów w podobnym tonie było wiele. Wskazywano, że już pierwszy faul Rabiota, na Olmo powinien zostać "nagrodzony" czerwoną kartką. Pomocnik na murawie jednak pozostał. Hiszpanie do szatni schodzili prowadząc 1:0 po rzucie karnym wykonanym przez Mikela Oyarzabala.





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