Grupy MŚ 2026. Te reprezentacje zagrają na tegorocznym mundialu
Znamy już niemal pełne składy grup mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej. Grono uczestników uzupełnią dwa baraże interkontynentalne. Wtorkowe finały baraży wyłoniły za to ostatnich przedstawicieli strefy europejskiej. Oto składy grup MŚ 2026.
Reprezentacja Polski przegrała 2:3 finał baraży o mundial 2026 ze Szwecją. Zatem to piłkarze "Kraju Trzech Koron" trafią do grupy F, w której zmierzą się z Holandią, Japonią i Tunezją. W pozostałych decydujących o awansie spotkaniach strefy europejskiej Turcja pokonała 1:0 Kosowo, Czechy po rzutach karnych Danię, a Bośnia i Hercegowina również po rzutach karnych Włochy. Znamy już niemal komplet uczestników MŚ. Pozostały już tylko dwa miejsca.
Mistrzostwa świata 2026 zostaną rozegrane w dniach od 11 czerwca do 19 lipca. Reprezentacje zostaną podzielone na 12 grup po cztery w każdej, a gospodarze, czyli Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone zagrają kolejno w grupach A, B i D.
- Grupa A: Meksyk, Korea Południowa, RPA, Czechy
- Grupa B: Kanada, Szwajcaria, Katar, Bośnia i Hercegowina
- Grupa C: Brazylia, Maroko, Szkocja, Haiti
- Grupa D: USA, Australia, Paragwaj, Turcja
- Grupa E: Niemcy, Ekwador, Wybrzeże Kości Słoniowej, Curacao
- Grupa F: Holandia, Japonia, Tunezja, Szwecja
- Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Nowa Zelandia
- Grupa H: Hiszpania, Urugwaj, Arabia Saudyjska, Wyspy Zielonego Przylądka
- Grupa I: Francja, Senegal, Norwegia, zwycięzca barażu interkontynentalnego ścieżka 2 (Boliwia/Irak)
- Grupa J: Argentyna, Austria, Algieria, Jordania
- Grupa K: Portugalia, Kolumbia, Uzbekistan, zwycięzca barażu interkontynentalnego ścieżka 1 (Jamajka/DR Konga)
- Grupa L: Anglia, Chorwacja, Panama, Ghana
Rywalizacja w tej części turnieju potrwa od 11 do 27 czerwca, a awans do 1/16 finału wywalczą zwycięzcy grup, drużyny z drugich miejsc oraz osiem najlepszych zespołów z trzecich.
Mecz otwarcia wraz z ceremonią odbędzie się na Estadio Azteca, czyli największym stadionie w Meksyku, który gościł już dwa finały MŚ.
Faza pucharowa natomiast rozpocznie się 28 czerwca i potrwa do 19 lipca. Na 9, 10 i 11 lipca zaplanowano ćwierćfinały, na 14 i 15 półfinały, na 18 mecz o trzecie miejsce, a na 19 lipca wielki finał, który zostanie rozegrany na MetLife Stadium w New Jersey.