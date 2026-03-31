Grupy MŚ 2026. Te reprezentacje zagrają na tegorocznym mundialu

Reprezentacja Polski przegrała 2:3 finał baraży o mundial 2026 ze Szwecją. Zatem to piłkarze "Kraju Trzech Koron" trafią do grupy F, w której zmierzą się z Holandią, Japonią i Tunezją. W pozostałych decydujących o awansie spotkaniach strefy europejskiej Turcja pokonała 1:0 Kosowo, Czechy po rzutach karnych Danię, a Bośnia i Hercegowina również po rzutach karnych Włochy. Znamy już niemal komplet uczestników MŚ. Pozostały już tylko dwa miejsca.

Oto składy grup mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej

Mistrzostwa świata 2026 zostaną rozegrane w dniach od 11 czerwca do 19 lipca. Reprezentacje zostaną podzielone na 12 grup po cztery w każdej, a gospodarze, czyli Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone zagrają kolejno w grupach A, B i D.

Grupa A: Meksyk, Korea Południowa, RPA, Czechy

Grupa B: Kanada, Szwajcaria, Katar, Bośnia i Hercegowina

Grupa C: Brazylia, Maroko, Szkocja, Haiti

Grupa D: USA, Australia, Paragwaj, Turcja

Grupa E: Niemcy, Ekwador, Wybrzeże Kości Słoniowej, Curacao

Grupa F: Holandia, Japonia, Tunezja, Szwecja

Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Nowa Zelandia

Grupa H: Hiszpania, Urugwaj, Arabia Saudyjska, Wyspy Zielonego Przylądka

Grupa I: Francja, Senegal, Norwegia, zwycięzca barażu interkontynentalnego ścieżka 2 (Boliwia/Irak)

Grupa J: Argentyna, Austria, Algieria, Jordania

Grupa K: Portugalia, Kolumbia, Uzbekistan, zwycięzca barażu interkontynentalnego ścieżka 1 (Jamajka/DR Konga)

Grupa L: Anglia, Chorwacja, Panama, Ghana

Rywalizacja w tej części turnieju potrwa od 11 do 27 czerwca, a awans do 1/16 finału wywalczą zwycięzcy grup, drużyny z drugich miejsc oraz osiem najlepszych zespołów z trzecich.

Mecz otwarcia wraz z ceremonią odbędzie się na Estadio Azteca, czyli największym stadionie w Meksyku, który gościł już dwa finały MŚ.

Faza pucharowa natomiast rozpocznie się 28 czerwca i potrwa do 19 lipca. Na 9, 10 i 11 lipca zaplanowano ćwierćfinały, na 14 i 15 półfinały, na 18 mecz o trzecie miejsce, a na 19 lipca wielki finał, który zostanie rozegrany na MetLife Stadium w New Jersey.

