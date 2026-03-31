Grupy MŚ 2026. Te reprezentacje zagrają na tegorocznym mundialu

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Znamy już niemal pełne składy grup mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej. Grono uczestników uzupełnią dwa baraże interkontynentalne. Wtorkowe finały baraży wyłoniły za to ostatnich przedstawicieli strefy europejskiej. Oto składy grup MŚ 2026.

Złota statuetka Pucharu Świata FIFA na białym postumencie na tle logo FIFA World Cup 2026 i napisu UEFA Preliminary Draw
O to trofeum powalczą piłkarze na mistrzostwach świata 2026FABRICE COFFRINIAFP

Reprezentacja Polski przegrała 2:3 finał baraży o mundial 2026 ze Szwecją. Zatem to piłkarze "Kraju Trzech Koron" trafią do grupy F, w której zmierzą się z Holandią, Japonią i Tunezją. W pozostałych decydujących o awansie spotkaniach strefy europejskiej Turcja pokonała 1:0 Kosowo, Czechy po rzutach karnych Danię, a Bośnia i Hercegowina również po rzutach karnych Włochy. Znamy już niemal komplet uczestników MŚ. Pozostały już tylko dwa miejsca.

Oto składy grup mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej

Mistrzostwa świata 2026 zostaną rozegrane w dniach od 11 czerwca do 19 lipca. Reprezentacje zostaną podzielone na 12 grup po cztery w każdej, a gospodarze, czyli Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone zagrają kolejno w grupach A, B i D.

  • Grupa A: Meksyk, Korea Południowa, RPA, Czechy
  • Grupa B: Kanada, Szwajcaria, Katar, Bośnia i Hercegowina
  • Grupa C: Brazylia, Maroko, Szkocja, Haiti
  • Grupa D: USA, Australia, Paragwaj, Turcja
  • Grupa E: Niemcy, Ekwador, Wybrzeże Kości Słoniowej, Curacao
  • Grupa F: Holandia, Japonia, Tunezja, Szwecja
  • Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Nowa Zelandia
  • Grupa H: Hiszpania, Urugwaj, Arabia Saudyjska, Wyspy Zielonego Przylądka
  • Grupa I: Francja, Senegal, Norwegia, zwycięzca barażu interkontynentalnego ścieżka 2 (Boliwia/Irak)
  • Grupa J: Argentyna, Austria, Algieria, Jordania
  • Grupa K: Portugalia, Kolumbia, Uzbekistan, zwycięzca barażu interkontynentalnego ścieżka 1 (Jamajka/DR Konga)
  • Grupa L: Anglia, Chorwacja, Panama, Ghana

Rywalizacja w tej części turnieju potrwa od 11 do 27 czerwca, a awans do 1/16 finału wywalczą zwycięzcy grup, drużyny z drugich miejsc oraz osiem najlepszych zespołów z trzecich.

Mecz otwarcia wraz z ceremonią odbędzie się na Estadio Azteca, czyli największym stadionie w Meksyku, który gościł już dwa finały MŚ.

Faza pucharowa natomiast rozpocznie się 28 czerwca i potrwa do 19 lipca. Na 9, 10 i 11 lipca zaplanowano ćwierćfinały, na 14 i 15 półfinały, na 18 mecz o trzecie miejsce, a na 19 lipca wielki finał, który zostanie rozegrany na MetLife Stadium w New Jersey.

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Złota statuetka Pucharu Świata FIFA na białym podeście z napisem „FIFA World Cup Original Trophy” na tle fioletowej tablicy promującej Mistrzostwa Świata FIFA 2026.
Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026FABRICE COFFRINIAFP
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja