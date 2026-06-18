Gromy w kierunku Mbappe po tym, co zrobił. Nie było litości. Prawdziwa burza

Mbappe w meczu z Senegalem ostatecznie się zrehabilitował - zdobył dwa gole i tym samym zaczął gonić legendy w liczbie zdobytych na wszystkich mistrzostwach świata goli. Łącznie Mbappe uzbierał ich 14, a na tym mundialu zdobył już dwa i potwierdził, że będzie walczył o koronę króla strzelców turnieju.

Mbappe skrytykowany przez Makelele

Claude Makelele, były pomocnik reprezentacji Francji i postać w kraju bardzo poważana, komentował mecz Francji z Senegalem dla platformy DAZN. Piłkarz zachodził w głowę, jak jego reprezentacja mogła tak źle wyglądać w pierwszej połowie meczu i kolejnych jego momentach.

W 57. minucie Kylian Mbappe zmarnował znakomitą okazję na strzał - piłkarz był sam na sam z bramkarzem. Makelele, zazwyczaj spokojny, nie wytrzymał i postanowił skrytykować gwiazdora Realu Madryt.

"Matko moja, matko moja! Czego byś chciał? Wejść z piłką do bramki? Czego chcesz? O mój Boże, to było niesamowite podanie. Nawet obrońcy nie mogli nic zrobić" - mówił były pomocnik francuskiej kadry.

Mbappe ma problem z grą zespołową?

Makelele postanowił rozwinąć swoją wypowiedź. Stwierdził, że młody zawodnik ma problem z grą zespołową, co już teraz okazuje się problemem w wielu meczach nie tylko na szczeblu reprezentacyjnym.

"To jest problem Mbappe. Chce mieć dla siebie wszystkie, absolutnie wszystkie piłki. Powinien współpracować z kolegami z drużyny, a generalnie nie gra zespołowo" - twierdził Makelele. Ostatecznie grający z numerem 10 Francuz odkupił się i zdobył w spotkaniu z Senegalem dwa gole. Francja dzięki niemu zaliczyła pierwszą wygraną w tegorocznym mundialu.

Kylian Mbappe JAIDEN TRIPI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Kylian Mbappe FRANCK FIFE / AFP AFP





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