Artur Gac, Interia: Czy Szymon Marciniak powinien wyrzucić z boiska Lionela Messiego za faul w 32. minucie?

Michał Listkiewicz: - Nie, nie. Absolutnie nie. A dlaczego Messi miałby zostać wyrzucony? Za co?

Najpierw kolanem trafił od tyłu Mandiego, a następnie był stempel całą stopą na łydkę Algierczyka.

- Absolutnie nie. Tam zawodnik dużo dodał od siebie. Było miejsce pod własną bramką, stał tyłem, bardzo daleko od bramki przeciwnika, na swojej połowie. Jakby za to wyrzucać, to mecze trwałyby 30 minut, bo już nie byłoby komu grać.

Naprawdę tak pan uważa?

- Pan może mieć swoje zdanie, podobnie jak inni ludzie. Już widzę u niektórych, że "internet wrze i huczy", choć chyba nie u was. Moje zdanie, jako byłego sędziego dwóch mundiali i nie ukrywam, że sympatyzuję z Szymonem, bo to nasz człowiek-Polak oraz świetny sędzia, jest takie: absolutnie to nie była kartka.

Były sędzia Eduardo Iturralde Gonzalez, w trakcie mundialu analityk sędziowski dziennika "AS", ten faul uznał za "prawie pomarańczową kartkę". "To ewidentna żółta kartka, Marciniak musi to przyjąć jako błąd".

- Jeżeli pan Iturralde Gonzalez twierdzi, że to otarło się o pomarańczową kartkę, to nie ma przypadku, że pan Iturralde nie zrobił kariery Marciniaka. I w ogóle sędziowie hiszpańscy akurat są słabymi autorytetami. Pamięta pan takiego Lahoza, prawda? To była w ogóle kompromitacja, zaprzeczenie jakiegokolwiek sędziowania. I facet latami sędziował w La Liga oraz mecze międzynarodowe. A teraz jest w telewizji, jedzie strasznie w Hiszpanii po tych obecnych sędziach, swoich młodszych kolegach. No niestety, im kto mniej osiągnął w karierze, a dotyczy to także polskich piłkarzy, nagle uczy taktyki, gry fair i tak dalej, podczas gdy sam był rębajłą. Sędziów to niestety też dotyczy. Jeżeli głos zabierze Howard Webb, Markus Merk, czy Michel Vautrot - czyli wielcy arbitrzy, to wtedy mogę się zastanawiać, czy nie mam racji. Ale jeśli wymienia pan Gonzaleza, który był sędzią na moim poziomie, czyli średnim, to nie. Ja tego nie przyjmuję.

Pan twierdzi, że wystarczająca w tej sytuacji byłaby reprymenda?

- Dobra, żółtą kartkę można rozważyć, chociaż ja bym jej nie dał. Nie w tej fazie meczu i nie w tym miejscu boiska, przy braku wielkiej dynamiki. Nic tam się nie stało, zawodnik wstał. Nie widzę powodu do jakiegoś larum. A już czerwona kartka, gdyby się na nią zdecydował, byłaby strasznym błędem sędziego.

Całe szczęście, że nie doszło do kontuzji. Niemniej powinno się tępić w zarodku zachowania, które kolejnym razem mogą doprowadzić do ciężkiej kontuzji.

- Ale to dalej dla mnie nie kartka. Gdyby za coś takiego dawać kartki, nieważne czy to Messi czy Kowalski, to takich sytuacji w meczu naprawdę jest bardzo dużo. Ja bym zrobił więcej niż uczynił Marciniak, czyli wezwałbym Messiego do siebie w sposób ostry, co nazywa się publicznym upomnieniem. I taka praktyka jest najlepsza, tak zwany "public warning".

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I sędzia Marciniak to robić potrafi, wielokrotnie szybko tak ustawiał sobie zasady w meczu.

- No właśnie, on to potrafi, więc powinien tak zrobić. Jest też tak zwane dyskretne upomnienie, czyli sędzia biegnie koło zawodnika i mówi mu: "słuchaj, widziałem, nie rób tego więcej". I choć to jest tylko między nimi, fachowiec na trybunach to wychwyci, przy czym nie jest to zabieg pod publikę. Natomiast tu faktycznie można było wziąć Messiego, wstrzymać grę, wyizolować go dziesięć metrów z boku od reszty i publicznie mu nagadać, a do tego gestami rąk pokazać mu na zasadzie: "koniec, nie gramy w ten sposób". Moim zdaniem to należało zrobić, ale nic więcej.

Powiedział pan, iż nie ma znaczenia, czy to Messi czy Kowalski. Naprawdę sędzia, który nie jest wyalienowany od rzeczywistości, nie ma z tyłu głowy, że podjąłby graniczną decyzję w stosunku do giga gwiazdy?

- Może tak, ale to już trzeba być w głowie danego sędziego. Raczej to działa w drugą stronę, czyli jeśli gwiazda typu Messi lub Lewandowski jest często faulowana, nawet w sposób drobny, ale bez przerwy, wówczas się go chroni. Nawet jest taka cicha wytyczna FIFA, by chronić asów, mnie także zdarzało się ją stosować na przykład wobec genialnego technika Mirosława Okońskiego. W momencie, gdy był ciągle kopany po kostkach, brałem delikwenta i mówiłem: "jeszcze raz kopniesz, nawet lekko, to wylecisz z boiska, bo celowo i z premedytacją uszkadzasz najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej".

- Poza tym mam jeszcze inną refleksję. W Polsce ze strony dziennikarzy występuje nadkrytyka Marciniaka, co można nawet postrzegać jako nieświadome zjawisko, ale na zasadzie, by mu dowalić, wyciągając jakąś kontrowersję. A najśmieszniejsze jest to, że nie krytykują go ci, których głosami powinien najbardziej się przejmować, czyli na przykład Pierluigi Collina. Włoch, będący przewodniczącym Komisji Sędziowskiej FIFA oraz szefem sędziów UEFA mówi, że to obecnie jeden z trzech najlepszych sędziów na świecie. Pamiętamy, ile było histerii ze strony Francuzów po finale mistrzostw świata przed czterema laty, który prowadził Marciniak. Wówczas renomowany "L'Equipe", a nie prowincjonalne gazetki, wymagając jakiegoś kazuistycznego podejścia od Polaka po prostu się ośmieszył.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

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Szymon Marciniak i Lionel Messi ROBERTO SCHMIDT AFP

Lionel Messi AMY KONTRAS EPA





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