Grał na mundialu mimo zarzutów. Nagła decyzja ws. uczestnika MŚ, to już oficjalne

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Po pierwszym meczu reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej na jaw wyszły szokujące informacje. Jeden z jej zawodników - Elye Wahi - przed rozpoczęciem mundialu został bowiem oskarżony o ustawianie spotkań. Śledztwo trwa, a mimo to 23-latek wystąpił w meczu inaugurującym zmagania swojej drużyny. W kolejnym spotkaniu już jednak nie wystąpi. Gospodarz mundialu podjął bowiem bezlitosną decyzję ws. zawodnika.

Elye Wahi, piłkarz Wybrzeża Kości Słoniowej w koszulce z numerem 12, trzyma się za głowę podczas meczu.
Elye WahiIan MacNicolGetty Images

Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej zainaugurowała swój udział na tegorocznym mundialu od spotkania z Ekwadorem. Iworyjczycy rzutem na taśmę zdołali zwyciężyć ten mecz, zapewniając sobie całkiem komfortową sytuację przed następnym grupowym spotkaniem.

Tuż po zakończeniu przytoczonego meczu na jaw wyszła jednak nieoczekiwana informacja. Jeden z uczestników tego spotkania - Elye Wahi - został przed rozpoczęciem mundialu oskarżony o ustawianie meczów w lidze francuskiej. Mimo to zawodnik zdołał zagrać 56 minut w pierwszym mundialowym meczu swojej reprezentacji.

Iworyjczyk został zwolniony po przesłuchaniu, jednak nie oznacza to, że oficjalnie oczyszczono go ze wszelkich podejrzeń. Postępowanie nadal trwa, a zgromadzone dowody mogą okazać się bardzo trudne do podważenia.

Decyzja organizatora mundialu była bezlitosna. Bezwzględny zakaz wjazdu

Pierwsze grupowe spotkanie Iworyjczyków odbyło się w Filadelfii. Na zbliżający się mecz z Niemcami podopieczni trenera Emerse Fae muszą udać się natomiast do Toronto. Jak się jednak okazuje, pojadą oni do Kanady bez wspomnianego wcześniej Elye'a Wahiego. O sytuacji poinformował oficjalny profil reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej.

- FIF informuje, że zawodnik nie weźmie udziału w wyjeździe delegacji do Kanady. Rzeczywiście, niezbędne administracyjne zezwolenia na wjazd na terytorium kanadyjskie nie mogły zostać uzyskane na obecnym etapie śledztwa. Elye Wahi pozostanie zatem w Stanach Zjednoczonych w oczekiwaniu na powrót drużyny - informują przedstawiciele reprezentacji.

Poinformowano również, że krajowa federacja piłkarska do dnia dzisiejszego nie została poinformowana o żadnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, dotyczącym wspomnianego zawodnika. W komunikacie wyrażono pełne poparcie dla 23-latka. Jednocześnie zapowiedziano również dokładne śledzenie dalszego rozwoju sprawy.

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Paweł Nowak
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę w powietrzu podczas meczu; jeden ubrany w pomarańczowy strój, drugi w granatowo-białe barwy.
Elye Wahi (z lewej) znalazł się w wyjściowej jedenastce WKS na mecz z EkwadoremCHARLY TRIBALLEAU AFP
Piłkarz reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej w pomarańczowym stroju z numerem 12 w trakcie dynamicznej akcji na boisku.
Elye WahiAbdulhamid HosbasAFP
Piłkarz w pomarańczowym stroju reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej z numerem 12 biegnący obok lecącej piłki podczas meczu.
Elye WahiFRANCK FIFEAFP


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