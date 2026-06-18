Grał na mundialu mimo zarzutów. Nagła decyzja ws. uczestnika MŚ, to już oficjalne

Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej zainaugurowała swój udział na tegorocznym mundialu od spotkania z Ekwadorem. Iworyjczycy rzutem na taśmę zdołali zwyciężyć ten mecz, zapewniając sobie całkiem komfortową sytuację przed następnym grupowym spotkaniem.

Tuż po zakończeniu przytoczonego meczu na jaw wyszła jednak nieoczekiwana informacja. Jeden z uczestników tego spotkania - Elye Wahi - został przed rozpoczęciem mundialu oskarżony o ustawianie meczów w lidze francuskiej. Mimo to zawodnik zdołał zagrać 56 minut w pierwszym mundialowym meczu swojej reprezentacji.

Iworyjczyk został zwolniony po przesłuchaniu, jednak nie oznacza to, że oficjalnie oczyszczono go ze wszelkich podejrzeń. Postępowanie nadal trwa, a zgromadzone dowody mogą okazać się bardzo trudne do podważenia.

Decyzja organizatora mundialu była bezlitosna. Bezwzględny zakaz wjazdu

Pierwsze grupowe spotkanie Iworyjczyków odbyło się w Filadelfii. Na zbliżający się mecz z Niemcami podopieczni trenera Emerse Fae muszą udać się natomiast do Toronto. Jak się jednak okazuje, pojadą oni do Kanady bez wspomnianego wcześniej Elye'a Wahiego. O sytuacji poinformował oficjalny profil reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej.

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- FIF informuje, że zawodnik nie weźmie udziału w wyjeździe delegacji do Kanady. Rzeczywiście, niezbędne administracyjne zezwolenia na wjazd na terytorium kanadyjskie nie mogły zostać uzyskane na obecnym etapie śledztwa. Elye Wahi pozostanie zatem w Stanach Zjednoczonych w oczekiwaniu na powrót drużyny - informują przedstawiciele reprezentacji.

Poinformowano również, że krajowa federacja piłkarska do dnia dzisiejszego nie została poinformowana o żadnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, dotyczącym wspomnianego zawodnika. W komunikacie wyrażono pełne poparcie dla 23-latka. Jednocześnie zapowiedziano również dokładne śledzenie dalszego rozwoju sprawy.

Elye Wahi (z lewej) znalazł się w wyjściowej jedenastce WKS na mecz z Ekwadorem CHARLY TRIBALLEAU AFP

Elye Wahi Abdulhamid Hosbas AFP

Elye Wahi FRANCK FIFE AFP





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