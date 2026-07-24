Grał na MŚ, wykryto u niego narkotyk. Policja w akcji. Trwa dochodzenie

Piłkarz reprezentacji Australii i włoskiego Sassuolo Cristian Volpato znalazł się na językach dziennikarzy i kibiców. Niestety nie z pozytywnego powodu. Jak donosi policja z Sydney, 22-latek został w późny czwartkowy wieczór czasu lokalnego dwukrotnie zatrzymany w związku z przekroczeniem prędkości na moście ANZAC Bridge. Jechał BMW Coupe najpierw 86-94 kilometrów na godzinę, a 120 minut później 109 km/h. W tej strefie obowiązuje ograniczenie do 60 km/h.

Przy pierwszym zatrzymaniu badanie alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dało wynik negatywny, ale przy drugim test wykazał u niego obecność kokainy. Fukcjonariusze ze stanu Nowa Południowa Walia poinformowali o nałożeniu mandatu za przekroczenie prędkości oraz odebraniu międzynarodowego prawa jazdy na 6 miesięcy.

Cristian Volpato ma kłopoty. Australijska federacja monitoruje sytuację

Zapowiedziano dalsze dochodzenie w tej sprawie. Pobrano próbkę śliny do dalszych badań. Volpato nie przyznał się do zażycia narkotyków. Na razie nie postawiono mu żadnych zarzutów.

"Jesteśmy w kontakcie z zawodnikiem, nadal monitorujemy sprawę i wspieramy go w trakcie całego procesu" - przekazała australijska federacja. BBC zwróciło się do włoskiego klubu z prośbą o komentarz, na razie nie otrzymało odpowiedzi.

W stanie New South Wales obowiązują surowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów. W takich przypadkach jak Volpato w grę wchodzi wysoka grzywna, całkowita utrata prawa jazdy czy nawet kara pozbawienia wolności.

Inna sprawa to ewentualna kara sportowa. W Australii są ostre reguły dotyczące kontroli narkotyków, nadzorowane przez Sport Integrity Australia. "Zawodnicy i sędziowie, u których testy wykażą obecność niedozwolonych substancji bez ważnego zwolnienia ze względu na cel terapeutyczny, mogą zostać zawieszeni na okres do czterech lat. Okres ten można skrócić do trzech miesięcy, jeśli użytkowanie miało miejsce poza zawodami i nie było związane z meczami.

22-latek zadebiutował w kadrze 6 czerwca w sparingu przeciwko Szwajcarii. Kolejne 3 mecze to już mistrzostwa świata. Przeciwko Turcji (2:0) pozostał jeszcze na ławce, ale rozegrał 29 minut z USA (0:2), 58 z Paragwajem (0:0) i 74 w 1/16 finału z Egiptem (1:1, 3:5 w rzutach karnych).

Cristian Volpato NurPhoto Getty Images

Cristian Volpato Anadolu Getty Images

Cristian Volpato i Julio Enciso Soccrates Images Getty Images





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