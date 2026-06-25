Grają na mundialu zamiast Polaków. Nagła zmiana planów, wieści przed meczem

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Zaledwie jednego zwycięstwa zabrakło reprezentantom Polski do tego, by zagrać na tegorocznym mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Ostatecznie za ocean polecieli Szwedzi, którzy okazali się lepsi w finale europejskich baraży. Piątkowej nocy naszego czasu Skandynawowie powalczą o awans do fazy pucharowej. Tuż przed meczem na ich punkcie zapanowało prawdziwe szaleństwo. Doszło do zmiany planów. To zasługa zachowania kibiców.

Piłkarz reprezentacji Szwecji w niebiesko-żółtej koszulce na boisku, w tle rozmyty tłum kibiców.
Mecze Szwedów na mundialu cieszą się ogromną popularnościąPat Scaasi / MI News/ NurPhotoAFP

Zapewne mnóstwo kibiców z kraju nad Wisłą do dziś żałuje tego, że podopieczni Jana Urbana nie zakwalifikowali się na tegoroczną najważniejszą piłkarską imprezę czterolecia. "Biało-Czerwoni" co prawda w konfrontacji ze Szwedami zaimponowali dobrą grą, ale to rywale zdobyli o jedną bramkę więcej. Skandynawowie stoją teraz przed sporą szansą, by niebawem zagrać w fazie pucharowej turnieju. Po dwóch potyczkach mają na koncie trzy punkty, za sprawą pewnego triumfu nad Tunezją.

Wszystko wyjaśni się za kilkadziesiąt godzin, gdy pogromcy Polaków zmierzą się z Japończykami. Podopieczni Grahama Pottera od pierwszego starcia za oceanem mogą liczyć na ogromne wsparcie. Spora grupa fanów zdecydowała się na długi lot samolotem, żeby z trybun podziwiać biegających za futbolówką rodaków. Szalone sceny widoczne są jednak również w Skandynawii. Wraz z każdym kolejnym meczem coraz większą popularnością cieszą się specjalne strefy kibica.

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Szwedzi oszaleli na punkcie mundialu. Organizatorzy musieli dokonać zmiany

Fani w żółto-niebieskich barwach oglądają spotkania na terenie kilkuset placów rozsianych po całym kraju. Do tego otwierane są największe obiekty. Choćby legendarnY Ullevi w Goeteborgu zgromadził już na przykład 22-tysięczną publiczność. Szał na reprezentację widoczny jest także w Sztokholmie. Efektem są nagłe zmiany wprowadzone w stolicy państwa. Starcie podopiecznych Grahama Pottera można było oglądać na kultowym stadionie olimpijskim. Frekwencja dopisała, w związku z czym kibice znów pojawią się w tym miejscu na trybunach.

"Organizując pierwszy mecz, który był rozgrywany o godzinie czwartej rano, nie doceniliśmy ogromnego zainteresowania szwedzką piłka nożną. Liczba chętnych przekroczyła wszelkie oczekiwania i analizy eventu, więc przenieśliśmy pozostałe mecze naszej reprezentacji na stadion olimpijski. To świetne miejsce na takie okazje" - powiedziała Emilie Bjuggren na antenie SVT. Jej słowa cytuje Polska Agencja Prasowa.

Sytuacja w "szwedzkiej" grupie wygląda ciekawie. Pierwsze dwa miejsca zajmują Holendrzy oraz Japończycy z czterema punktami na koncie. Skandynawowie mają zaledwie jedno "oczko" mniej. Tekstowa relacja na żywo z konfrontacji podopiecznych Grahama Pottera z reprezentantami "Kraju Kwitnącej Wiśni" w Interia Sport.

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Trzech piłkarzy w żółto-niebieskich strojach reprezentacji Szwecji celebrujących razem zdobycie gola na murawie stadionu.
Reprezentacja Szwecji podczas mistrzostw świataEYEPIXAFP
Dwóch piłkarzy walczących o piłkę podczas meczu, zawodnik w żółtej koszulce koncentruje się na grze, a gracz w czerwonej koszulce podąża tuż za nim.
Szwecja - Tunezja na mistrzostwach świata 2026Photo by JULIO CESAR AGUILAR / AFPAFP
Czterech piłkarzy reprezentacji Szwecji w żółto-niebieskich strojach opuszcza boisko wyrażając rozczarowanie po meczu, jeden z nich trzyma głowę w geście frustracji, a w tle widoczny jest stadion z kibicami.
Reprezentacja SzwecjiJONATHAN NACKSTRANDAFP


Zmiany na mundialu. Roman Kosecki analizuje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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