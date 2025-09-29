Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gospodarze mundialu ukarani. FIFA nie miała żadnej litości, walkower przyznany

Rafał Sierhej

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 naturalnie muszą powoli dobiegać końca. 5 grudnia 2026 roku w Waszyngtonie ma się bowiem odbyć losowanie grup mundialu. Jednym z zespołów, które są blisko awansu, jest reprezentacja RPA, a więc gospodarze z 2010 roku. W piątej kolejce RPA pewnie pokonało kadrę Lesotho, ale jak się okazuje, w tym meczu zagrał nieuprawniony zawodnik. FIFA ukarała więc RPA walkowerem, co popsuło sytuację zespołu.

Gianni Infantino, szef FIFA
15 maja 2004 roku w pewnym sensie zmieniła się nieco historia piłki nożnej. W Zurychu FIFA ogłosiła bowiem, że gospodarzami mistrzostw świata w piłce nożnej w 2010 roku będzie Republika Południowej Afryki. To pierwsza sytuacja w historii, gdy afrykańskie państwo dostało przywilej organizacji mundialu.

RPA oczywiście naturalnie wystąpiło w turnieju, bo takie prawo przysługuje każdemu gospodarzowi imprezy. Od tego momentu zespołowi z południa Afryki nie udało się zakwalifikować na żaden z przyszłych mundiali. Od początku eliminacji do mistrzostw świata w USA RPA prezentuje się dobrze.

RPA ukarane walkowerem. Sensacja o krok

Po czterech meczach ekipa prowadzona przez Hugo Broosa zgromadziła na swoim koncie siedem punktów, wygrywając dwa mecze, raz remisując i notując jedną porażkę. W piątej serii gier RPA rywalizowało przed własnymi kibicami z Lesotho. Spotkanie zakończyło się dość komfortową wygraną 2:0 dla RPA.

Mecz rozegrano w marcu, a jak się okazało, na boisku pojawił się wóczas zawodnik, który nie miał prawa na nim być. Mowa konkretnie o 28-letnim Teboho Mokoenie. Piłkarz Mamelodi Sundowns FC był nieuprawniony do gry przez żółte kartki, które otrzymał w spotkaniach z: Beninem oraz Zimbabwe.

W związku z tym FIFA nie miała innego wyjścia, jak tylko ukarać RPA walkowerem, co ogłoszono pod sam koniec września. Wynik spotkania z Lesotho zweryfikowano więc na 3:0 dla gości. Taki rezultat końcowy rywalizacji sprawia, że sensacyjnym liderem grupy C został...Benin, a więc reprezentacja, która jeszcze nigdy na mundialu nie zagrała. RPA spadło na drugą lokatę, która aktualnie nie daje awansu (cztery najlepsze drugie zespoły z dziewięciu grup awansują przyp. red.) z identycznym dorobkiem punktowym - 14 punktów. Trzecia Nigeria traci do RPA i Beninu trzy oczka. Do końca eliminacji zostały dwa mecze dla każdej z ekip.

Gianni Infantino
Danny Jordaan i Gianni Infantino, prezes FIFA
Gianni Infantino, szef FIFA (w środku), w Arabii Saudyjskiej
