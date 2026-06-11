Gospodarze mundialu liczą na "cudowne dziecko". Biją się o niego giganci
Meczem Meksyk - Republika Południowej Afryki (11 czerwca, godz. 21.00) rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata. Tym razem mundial ma trzech gospodarzy. Poza Meksykiem są to USA i Kanada. Już w spotkaniu otwarcia możemy świadkami historycznego wydarzenia, a to za sprawą zaledwie 17-letniego piłkarza współgospodarzy turnieju - Gilberto Mory. To prawdziwa perła meksykańskiego futbolu.
Gilberto Rafael "Gil" Mora Zambrano, bo tak brzmi jego pełne nazwisko, jest najmłodszym piłkarzem we wszystkich kadrach na tegoroczny mundial. W dniu meczu Meksyk - RPA (11 czerwca) będzie miał dokładnie 17 lat, siedem miesięcy i 28 dni. Jeśli pojawi się na boisku, zostanie najmłodszym meksykańskim piłkarzem w historii mistrzostw świata.
Pomocnik Club Tijuana nie jedzie na ten turniej wyłącznie po naukę. Na koncie blisko 50 występów w seniorskiej piłce klubowej, a w ubiegłym roku odegrał istotną rolę w wygranym przez Meksyk Złotym Pucharze CONCACAF. To prawdziwa piłkarska perełka, o którą starają się największe piłkarskie kluby świata.
Meksyk i "cudowne dziecko" reprezentacji
Właśnie we wspomnianej imprezie zadebiutował w reprezentacji Meksyku i od razu został najmłodszym piłkarzem w historii kadry, bo miał 16 lat. Na koncie ma też inne rekordy. W 2024 roku został najmłodszym strzelcem ligi MX. Bramkę zdobył w wieku 15 lat i 320 dni.
Teraz Mora, a wraz z nim cały kraj, liczą, że ten piłkarski diament napisze piękną historię w czasie mundialu. Na razie nie wiadomo, jak wiele szans nastolatek otrzyma od trenera Javiera Aguirre. Selekcjoner Meksyku docenia jednak bardzo tego 17-latka. Przede wszystkim za technikę i swobodę z jaką gra oraz za intuicję. Gra jako dziesiątka, ale też na skrzydłach.
Gilberto Mora - chcą go największe kluby
Najlepsze kluby w Europie już dawno uświadomiły sobie, że to jest niebywały talent. Media spekulowały już o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt, FC Barcelona, Arsenalu Londynu czy Manchesteru City. Gilberto Mora może oficjalnie przenieść się za granicę dopiero kiedy ukończy 18 lat.
Jego ojciec też kiedyś grał w piłkę i też nazywał się Gilberto Mora.
Na papierze ma zaledwie 17 lat, ale jego sposób trenowania, życia i gry bardziej przypomina 25- lub 26-latka. Jest wielkim odkryciem meksykańskiej piłki nożnej ostatnich 15- lub 20 lat. Ze względu na wysoki poziom w tym wieku, przypomina mi Alvaro Recobę
Co zrobi Meksyk? 17-latek wierzy w sukces
Sam nastolatek mocno wierzy w to, że Meksyk może sięgnąć nawet po tytuł mistrza świata. Będzie miał wielkie wsparcie swoich kibiców, co może nie być bez znaczenia.
Realnie jednak Meksyk może myśleć o ćwierćfinale. W tej fazie "El Tri" byli tylko dwukrotnie - w 1970 i 1986 roku, a zatem wtedy kiedy mundial odbywał się w ich kraju. W latach 1994 - 2018 Meksyk odpada w /18 finału, a w ostatnich MŚ nie przebrnął fazy grupowej.