Gospodarze mundialu liczą na "cudowne dziecko". Biją się o niego giganci

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Meczem Meksyk - Republika Południowej Afryki (11 czerwca, godz. 21.00) rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata. Tym razem mundial ma trzech gospodarzy. Poza Meksykiem są to USA i Kanada. Już w spotkaniu otwarcia możemy świadkami historycznego wydarzenia, a to za sprawą zaledwie 17-letniego piłkarza współgospodarzy turnieju - Gilberto Mory. To prawdziwa perła meksykańskiego futbolu.

Gilberto Mora w zielonej sportowej koszulce z logotypami sponsorów podczas treningu piłkarskiego na boisku
Gilberto MoraRodrigo OROPEZAAFP

Gilberto Rafael "Gil" Mora Zambrano, bo tak brzmi jego pełne nazwisko, jest najmłodszym piłkarzem we wszystkich kadrach na tegoroczny mundial. W dniu meczu Meksyk - RPA (11 czerwca) będzie miał dokładnie 17 lat, siedem miesięcy i 28 dni. Jeśli pojawi się na boisku, zostanie najmłodszym meksykańskim piłkarzem w historii mistrzostw świata.

Pomocnik Club Tijuana nie jedzie na ten turniej wyłącznie po naukę. Na koncie blisko 50 występów w seniorskiej piłce klubowej, a w ubiegłym roku odegrał istotną rolę w wygranym przez Meksyk Złotym Pucharze CONCACAF. To prawdziwa piłkarska perełka, o którą starają się największe piłkarskie kluby świata.

Mundial małych reprezentacji. Skąd się wzięły kadry Curacao i innych?

Meksyk i "cudowne dziecko" reprezentacji

Właśnie we wspomnianej imprezie zadebiutował w reprezentacji Meksyku i od razu został najmłodszym piłkarzem w historii kadry, bo miał 16 lat. Na koncie ma też inne rekordy. W 2024 roku został najmłodszym strzelcem ligi MX. Bramkę zdobył w wieku 15 lat i 320 dni.

Teraz Mora, a wraz z nim cały kraj, liczą, że ten piłkarski diament napisze piękną historię w czasie mundialu. Na razie nie wiadomo, jak wiele szans nastolatek otrzyma od trenera Javiera Aguirre. Selekcjoner Meksyku docenia jednak bardzo tego 17-latka. Przede wszystkim za technikę i swobodę z jaką gra oraz za intuicję. Gra jako dziesiątka, ale też na skrzydłach.

Zobacz również:

Roberto Martinez przekazał kondolencje rodzinie zmarłego kibica
Piłka nożna

Tragedia przed mundialem. Trener Portugalczyków przekazał kondolencje

Amanda Gawron
Amanda Gawron

Gilberto Mora - chcą go największe kluby

Najlepsze kluby w Europie już dawno uświadomiły sobie, że to jest niebywały talent. Media spekulowały już o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt, FC Barcelona, Arsenalu Londynu czy Manchesteru City. Gilberto Mora może oficjalnie przenieść się za granicę dopiero kiedy ukończy 18 lat.

Jego ojciec też kiedyś grał w piłkę i też nazywał się Gilberto Mora.

Na papierze ma zaledwie 17 lat, ale jego sposób trenowania, życia i gry bardziej przypomina 25- lub 26-latka. Jest wielkim odkryciem meksykańskiej piłki nożnej ostatnich 15- lub 20 lat. Ze względu na wysoki poziom w tym wieku, przypomina mi Alvaro Recobę
tak o "cudownym dziecku" meksykańskiego futbolu mówił Sebastian Abreu, trener Mory w Club Tijuana.

Co zrobi Meksyk? 17-latek wierzy w sukces

Sam nastolatek mocno wierzy w to, że Meksyk może sięgnąć nawet po tytuł mistrza świata. Będzie miał wielkie wsparcie swoich kibiców, co może nie być bez znaczenia.

Realnie jednak Meksyk może myśleć o ćwierćfinale. W tej fazie "El Tri" byli tylko dwukrotnie - w 1970 i 1986 roku, a zatem wtedy kiedy mundial odbywał się w ich kraju. W latach 1994 - 2018 Meksyk odpada w /18 finału, a w ostatnich MŚ nie przebrnął fazy grupowej.

Zobacz również:

Alexander Ospelt - nowy prezydent FIS
Zimowe

Rewolucja w FIS. Aż trudno było uwierzyć, zdecydował jeden głos

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Grupa piłkarzy w zielonych strojach rywalizuje o piłkę podczas intensywnego treningu na boisku, jeden z zawodników wykonuje wślizg, próbując odebrać piłkę przeciwnikowi.
Gilberto MoraJOSE MENDEZ/EPAPAP
Mężczyzna w garniturze uśmiecha się wśród grupy osób ubranych formalnie, które wymieniają uściski dłoni.
Gilberto MoraEyepix/NurPhotoAFP
Piłkarz w zielonym stroju dynamicznie przyjmuje piłkę unosząc nogę wysoko, drugi zawodnik w niebieskiej oznaczającej kamizelce obserwuje sytuację z niewielkiej odległości na boisku treningowym.
Gilberto MoraJOSE MENDEZ/EPAPAP


DJB: Jak Brazylia poradzi sobie na Mistrzostwach Świata? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja