Gospodarze mundialu liczą na "cudowne dziecko". Biją się o niego giganci

Gilberto Rafael "Gil" Mora Zambrano, bo tak brzmi jego pełne nazwisko, jest najmłodszym piłkarzem we wszystkich kadrach na tegoroczny mundial. W dniu meczu Meksyk - RPA (11 czerwca) będzie miał dokładnie 17 lat, siedem miesięcy i 28 dni. Jeśli pojawi się na boisku, zostanie najmłodszym meksykańskim piłkarzem w historii mistrzostw świata.

Pomocnik Club Tijuana nie jedzie na ten turniej wyłącznie po naukę. Na koncie blisko 50 występów w seniorskiej piłce klubowej, a w ubiegłym roku odegrał istotną rolę w wygranym przez Meksyk Złotym Pucharze CONCACAF. To prawdziwa piłkarska perełka, o którą starają się największe piłkarskie kluby świata.

Meksyk i "cudowne dziecko" reprezentacji

Właśnie we wspomnianej imprezie zadebiutował w reprezentacji Meksyku i od razu został najmłodszym piłkarzem w historii kadry, bo miał 16 lat. Na koncie ma też inne rekordy. W 2024 roku został najmłodszym strzelcem ligi MX. Bramkę zdobył w wieku 15 lat i 320 dni.

Teraz Mora, a wraz z nim cały kraj, liczą, że ten piłkarski diament napisze piękną historię w czasie mundialu. Na razie nie wiadomo, jak wiele szans nastolatek otrzyma od trenera Javiera Aguirre. Selekcjoner Meksyku docenia jednak bardzo tego 17-latka. Przede wszystkim za technikę i swobodę z jaką gra oraz za intuicję. Gra jako dziesiątka, ale też na skrzydłach.

Gilberto Mora - chcą go największe kluby

Najlepsze kluby w Europie już dawno uświadomiły sobie, że to jest niebywały talent. Media spekulowały już o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt, FC Barcelona, Arsenalu Londynu czy Manchesteru City. Gilberto Mora może oficjalnie przenieść się za granicę dopiero kiedy ukończy 18 lat.

Jego ojciec też kiedyś grał w piłkę i też nazywał się Gilberto Mora.

Na papierze ma zaledwie 17 lat, ale jego sposób trenowania, życia i gry bardziej przypomina 25- lub 26-latka. Jest wielkim odkryciem meksykańskiej piłki nożnej ostatnich 15- lub 20 lat. Ze względu na wysoki poziom w tym wieku, przypomina mi Alvaro Recobę

Co zrobi Meksyk? 17-latek wierzy w sukces

Sam nastolatek mocno wierzy w to, że Meksyk może sięgnąć nawet po tytuł mistrza świata. Będzie miał wielkie wsparcie swoich kibiców, co może nie być bez znaczenia.

Realnie jednak Meksyk może myśleć o ćwierćfinale. W tej fazie "El Tri" byli tylko dwukrotnie - w 1970 i 1986 roku, a zatem wtedy kiedy mundial odbywał się w ich kraju. W latach 1994 - 2018 Meksyk odpada w /18 finału, a w ostatnich MŚ nie przebrnął fazy grupowej.

Rozwiń

Gilberto Mora JOSE MENDEZ/EPA PAP

Gilberto Mora Eyepix/NurPhoto AFP

Gilberto Mora JOSE MENDEZ/EPA PAP





DJB: Jak Brazylia poradzi sobie na Mistrzostwach Świata? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO