Gorąco wokół Marciniaka. Tomasz Lis nie gryzł się w język. Uderza w FIFA

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

FIFA podjęła już decyzję co do obsady sędziowskiej środowego półfinału mistrzostw świata Anglia - Argentyna. Możliwe było, że to hitowe spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. Ostatecznie wybór padł jednak na Ismaila Elfatha. Na ten ruch światowej federacji zareagował w mediach społecznościowych Tomasz Lis. Z jego strony padły ostre słowa pod adresem FIFA. Nie zamierzał gryźć się w język.

Tomasz Lis w garniturze z mikrofonem obok sędziego Szymona Marciniaka w stroju FIFA podczas meczu
Na zdjęciu Tomasz Lis oraz Szymon MarciniakMARIUSZ GRZELAK/REPORTER / Grzegorz Wajda/REPORTERReporter

Rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie mistrzostwa świata wkraczają w decydującą fazę. Emocje stają się więc coraz większe i dotyczą nie tylko wyników obu półfinałów, ale i sędziowskich nominacji ze strony FIFA.

Decyzją władz światowej federacji rozjemcą starcia Francja - Hiszpania będzie pochodzący z Salwadoru Ivan Barton, a do potyczki Anglików z Argentyńczykami oddelegowany został Amerykanin Ismail Elfath.

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Ten ruch - jak można było się spodziewać - wywołał burzliwe dyskusje. Nie wszystkim kibicom przypadł bowiem do gustu. Także i media sceptycznie odebrały werdykt FIFA.

- Lionel Messi dostaje swojego ulubionego sędziego na półfinał mundialu Anglia kontra Argentyna pomimo teorii spiskowych mówiących, że turniej jest "ustawiony" - napisała brytyjska redakcja "Daily Mail".

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Do grona krytyków decyzji FIFA dołączył także Tomasz Lis, który aktywnie bierze udział w sportowych dyskusjach w mediach społecznościowych. - FIFA nawet nie ukrywa, że chce jutro okraść Anglię. Mogli pójść dalej i wyznaczyć do sędziowania kogoś z rodzinny Messiego - napisał z przekąsem.

Jednym z kandydatów do poprowadzenia któregoś z półfinałów był Szymon Marciniak, który dotychczas poprowadził na tegorocznym mundialu dwa spotkania (Argentyna - Algieria oraz Egipt - Iran). Wciąż możemy go jednak zobaczyć akcji w meczu o trzecie miejsce lub - jak przed czterema laty - w wielkim finale.

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Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Uśmiechnięty sędzia piłkarski w czarnej koszulce FIFA Referee 2026 z mikrofonem na głowie, zbliżająca się piłka futbolowa przed jego twarzą, rozmazane trybuny pełne kibiców w tle.
Ismail ElfathJOSE BRETONAFP
mężczyzna w średnim wieku ubrany w ciemny płaszcz i szal, idący na zewnątrz, w tle niewyraźny samochód i osoba w żółtej kamizelce
Tomasz LisArtur ZawadzkiEast News
Łysy mężczyzna w czarnej koszulce sędziowskiej z zamyśloną miną, przykładający dłoń do twarzy, stoi na tle rozmytego stadionu pełnego kibiców ubranego na czerwono.
Szymon MarciniakGrzegorz WajdaEast News


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