Rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie mistrzostwa świata wkraczają w decydującą fazę. Emocje stają się więc coraz większe i dotyczą nie tylko wyników obu półfinałów, ale i sędziowskich nominacji ze strony FIFA.

Decyzją władz światowej federacji rozjemcą starcia Francja - Hiszpania będzie pochodzący z Salwadoru Ivan Barton, a do potyczki Anglików z Argentyńczykami oddelegowany został Amerykanin Ismail Elfath.

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Ten ruch - jak można było się spodziewać - wywołał burzliwe dyskusje. Nie wszystkim kibicom przypadł bowiem do gustu. Także i media sceptycznie odebrały werdykt FIFA.

- Lionel Messi dostaje swojego ulubionego sędziego na półfinał mundialu Anglia kontra Argentyna pomimo teorii spiskowych mówiących, że turniej jest "ustawiony" - napisała brytyjska redakcja "Daily Mail".

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Do grona krytyków decyzji FIFA dołączył także Tomasz Lis, który aktywnie bierze udział w sportowych dyskusjach w mediach społecznościowych. - FIFA nawet nie ukrywa, że chce jutro okraść Anglię. Mogli pójść dalej i wyznaczyć do sędziowania kogoś z rodzinny Messiego - napisał z przekąsem.

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Jednym z kandydatów do poprowadzenia któregoś z półfinałów był Szymon Marciniak, który dotychczas poprowadził na tegorocznym mundialu dwa spotkania (Argentyna - Algieria oraz Egipt - Iran). Wciąż możemy go jednak zobaczyć akcji w meczu o trzecie miejsce lub - jak przed czterema laty - w wielkim finale.

Ismail Elfath JOSE BRETON AFP

Tomasz Lis Artur Zawadzki East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





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