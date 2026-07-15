Starcie Argentyny z Algierią (3:0) oraz Egiptu z Iranem (1:1) - to jak na razie jedyne dwa spotkania, które poprowadził dowodzony przez Szymona Marciniaka zespół polskich sędziów, który współtworzą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik.

Czy na tym zakończy się ich udział naszych rodaków w mundialu?

To pytanie, które wraca w ostatnich dniach jak mantra. A do obsady zostały już tylko dwa spotkania - sobotni mecz o trzecie miejsce oraz niedzielny finał mistrzostw świata.

Marciniak o krok od sędziowania finału mundialu. Padł konkretny warunek

Przed czterema laty Szymon Marciniak otrzymał od FIFA najbardziej prestiżową nominację, będąc rozjemcą w niezwykłym boju Argentyny z Francją, zwieńczonym triumfem Leo Messiego i spółki. Zebrał zresztą wówczas za swój występ i podejmowane decyzje niezwykle pochlebne decyzje, także ze strony szefa sędziów FIFA Pierluigiego Colliny.

Czy tym razem czekać nas może miła powtórka z rozrywki? Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z "Meczykami" Rafał Rostkowski - niegdyś znany arbiter, a obecnie ekspert do spraw sędziowskich.

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Jak przyznał 53-latek podczas swojej wypowiedzi, na ten moment niczego nie można wykluczać.

Każdy scenariusz jest możliwy

Dodał jednak przy tym, że już teraz - jako Polacy - możemy czuć rozczarowanie, ze względu na wcześniejsze decyzje FIFA, których nie da się już cofnąć. I jego zdaniem tak samo do sprawy podchodzi sam Szymon Marciniak wraz ze swoimi asystentami.

- Z jednej strony nie powinniśmy być rozczarowani tym, że nie sędziuje meczów w półfinale albo być może nie będzie sędziował też w finale, bo to sędzia już spełniony z ogromnymi sukcesami, a nigdy się nie zdarzyło, żeby jeden sędzia sędziował dwa finały. Natomiast możemy być rozczarowani i myślę, że polscy sędziowie też są, że tylko dwa mecze prowadzili w tym turnieju. 48 drużyn, 104 mecze i wydawało się, że polscy sędziowie będą prowadzić więcej zdecydowanie - trzy, cztery, pięć, może sześć, a nie tylko tyle - powiedział nasz były arbiter.

Z tego, co wiem Szymon Marciniak i jego zespół byli oszczędzani na mecze w fazie końcowej, ale układanka geopolityczno-biznesowa tak się potoczyła, że być może nasi sędziowie zostaną z tymi dwoma meczami. Byłoby to trochę przykre, ale nie zmienia to faktu, że to sędziowie wybitni. I tak należy o nich myśleć

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A swoją wypowiedź skwitował w sposób niezwykle wymowny, mówiąc o porażce po stronie FIFA. - Nie ma mowy o żadnej porażce polskich sędziów, jest myślę mowa o porażce obsadowców FIFA, którzy tworzyli tę obsadę w sposób co najmniej dziwny i kontrowersyjny - podsumował wątek Szymona Marciniaka Rafał Rostkowski.

Szymon Marciniak podczas MŚ 2026 Rex Features/East News/ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





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