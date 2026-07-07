Gorąco wokół Marciniaka. Już głośno o decyzji FIFA. "Dla dobra mundialu"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Nazwisko Szymona Marciniaka podczas tegorocznego mundialu padało już wielokrotnie, choć polski arbiter miał okazję poprowadzić jak dotąd jedynie dwa spotkania. Wiele wskazuje jednak na to, że przed nim kolejna szansa. Przekonany jest o tym ekspert TVP Sport Rafał Rostkowski. Były sędzia piłkarski wskazał nawet dokładne spotkanie ćwierćfinały mistrzostw świata, które ma poprowadzić nasz rodak. Jak wynika z jego analizy, nie może być inaczej.

Szymon Marciniak w czarnej koszulce FIFA podnosi rękę i używa słuchawki podczas meczu mundialu 2026
Szymon Marciniak podczas mistrzostw świata A.D. 2026Grzegorz Wajda/REPORTERReporter

Podczas tegorocznych mistrzostw świata Szymon Marciniak poprowadził jak na razie tylko dwa mecze. Oba jeszcze w fazie grupowej północnoamerykańskich zmagań. Polak był rozjemcą wygranego przez Argentynę 3:0 z starcia z Algierią i spotkania Iranu z Egiptem zakończonego remisem 1:1. Za każdym razem musiał podjąć decyzję, które rezonowały jeszcze na długo po ostatnim gwizdku.

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W pierwszym przypadku mowa rzecz jasna o ataku Leo Messiego na nogę Aissy Mandiego, za którą kapitan mistrzów świata nie otrzymał żadnego napomnienia. W swoim drugim występie arbiter z Płocka anulował bramkę dla Iranu, którą zdobył w doliczonym czasie gry Shoja Khalilzadeh.

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Czy i w jakim spotkaniu obejrzymy jeszcze w akcji podczas mundialu 45-latka? Swoją teorię w tej kwestii przedstawił na łamach portalu Sport.tvp.pl Rafał Rostkowski - były arbiter, a obecnie ekspert w sprawach dotyczących sędziowania.

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Jego zdaniem - "dla dobra mundialu, piłki nożnej i reputacji FIFA" - Szymon Marciniak powinien poprowadzić ćwierćfinałowy bój Norwegii z Anglią. Dlaczego? Ponieważ wręcz niemożliwa jest nominacja naszego rodaka do obsady przy kolejnym spotkaniu reprezentacji Argentyny i biorąc pod uwagę dalszy układ drabinki, jest to wręcz jedyna możliwa opcja.

- Jeśli FIFA planuje wyznaczyć Polaka do sędziowania w półfinale tego turnieju, a zapewne aktualnie planuje, to w ćwierćfinale praktycznie jedynym meczem dla niego jest właśnie starcie Norwegii z Anglią. Dlaczego jedynym? Właśnie dlatego, że w drugim ćwierćfinale w tej połowie "drabinki" Argentyna gra z Egiptem, natomiast prowadzenie - w drugiej połowie "drabinki" - spotkania Francji z Maroko czy ewentualnie pojedynku Portugalia/Hiszpania - USA/Belgia, mogłoby z kolei zablokować możliwość wyznaczenia Marciniaka do sędziowania zwycięzcy jednego czy drugiego ćwierćfinału ponownie w półfinale - pisze Rafał Rostkowski.

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Zobaczymy, czy ta predykcja okaże się właściwa. Warto podkreślić, że wcześniej nasz były arbiter właściwie wytypował Francoisa Letexiera jako rozjemcę w meczu Argentyna - Egipt.

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Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Sędzia piłkarski w czarnym stroju FIFA podczas rozmowy z zawodnikiem drużyny w zielonej koszulce na boisku podczas meczu.
Szymon Marciniak na MŚ 2026Grzegorz Wajda/REPORTERReporter
sędzia piłkarski w czarnej koszulce z logotypem FIFA biegnący po murawie stadionu, wyposażony w mikrofon przy ustach i opaskę sportową na nadgarstku
Szymon MarciniakWilliam VolcovAFP


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