Podczas tegorocznych mistrzostw świata Szymon Marciniak poprowadził jak na razie tylko dwa mecze. Oba jeszcze w fazie grupowej północnoamerykańskich zmagań. Polak był rozjemcą wygranego przez Argentynę 3:0 z starcia z Algierią i spotkania Iranu z Egiptem zakończonego remisem 1:1. Za każdym razem musiał podjąć decyzję, które rezonowały jeszcze na długo po ostatnim gwizdku.

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W pierwszym przypadku mowa rzecz jasna o ataku Leo Messiego na nogę Aissy Mandiego, za którą kapitan mistrzów świata nie otrzymał żadnego napomnienia. W swoim drugim występie arbiter z Płocka anulował bramkę dla Iranu, którą zdobył w doliczonym czasie gry Shoja Khalilzadeh.

Czy i w jakim spotkaniu obejrzymy jeszcze w akcji podczas mundialu 45-latka? Swoją teorię w tej kwestii przedstawił na łamach portalu Sport.tvp.pl Rafał Rostkowski - były arbiter, a obecnie ekspert w sprawach dotyczących sędziowania.

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To nie koniec udziału Szymona Marciniaka w MŚ? Oto możliwa decyzja FIFA

Jego zdaniem - "dla dobra mundialu, piłki nożnej i reputacji FIFA" - Szymon Marciniak powinien poprowadzić ćwierćfinałowy bój Norwegii z Anglią. Dlaczego? Ponieważ wręcz niemożliwa jest nominacja naszego rodaka do obsady przy kolejnym spotkaniu reprezentacji Argentyny i biorąc pod uwagę dalszy układ drabinki, jest to wręcz jedyna możliwa opcja.

- Jeśli FIFA planuje wyznaczyć Polaka do sędziowania w półfinale tego turnieju, a zapewne aktualnie planuje, to w ćwierćfinale praktycznie jedynym meczem dla niego jest właśnie starcie Norwegii z Anglią. Dlaczego jedynym? Właśnie dlatego, że w drugim ćwierćfinale w tej połowie "drabinki" Argentyna gra z Egiptem, natomiast prowadzenie - w drugiej połowie "drabinki" - spotkania Francji z Maroko czy ewentualnie pojedynku Portugalia/Hiszpania - USA/Belgia, mogłoby z kolei zablokować możliwość wyznaczenia Marciniaka do sędziowania zwycięzcy jednego czy drugiego ćwierćfinału ponownie w półfinale - pisze Rafał Rostkowski.

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Zobaczymy, czy ta predykcja okaże się właściwa. Warto podkreślić, że wcześniej nasz były arbiter właściwie wytypował Francoisa Letexiera jako rozjemcę w meczu Argentyna - Egipt.

Szymon Marciniak na MŚ 2026 Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Szymon Marciniak William Volcov AFP





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