Gorąco w obozie Francuzów. Pojawiają się zarzuty. Gwiazda nie wytrzymała

Przed startem mistrzostw świata głównym faworytem do tytułu byli Francuzi. Ci dysponują bowiem tak gigantyczną mocą w ofensywie, że trudno było patrzeć na sprawę inaczej. Na drugim miejscu stawiano Hiszpanów, a więc aktualnych mistrzów Europy. Podopieczni Luisa de la Fuente mieli jednak nieco więcej problemów.

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Na Euro ich mocą były bowiem zabójcze skrzydła, na których błyszczeli Lamine Yamal i Nico Williams. Na mundial obaj przyjechali z problemami zdrowotnymi. Yamal ostatecznie wskoczył do wyjściowego składu, ale gra zdecydowanie poniżej oczekiwań, a Williams jest jedynie opcją rezerwową na lewą stronę.

Dembele nie wytrzymał. Furia w szatni

Pech chciał, że obie drużyny spotkały się ze sobą już w półfinale. Faworytem meczu o udział w wielkim finale byli "Trójkolorowi". Ci nie sprostali jednak zadaniu. Hiszpania zagrała fenomenalnie pod względem organizacji gry. "La Furia Roja" wystarczyły dwa celne strzały do wygranej 2:0.

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Jak się okazuje, taki stan rzeczy doprowadził do napięć w zespole Francji. Głównym niezadowolnym był Ousmane Dembele. Według "L'Equipe" zdobywca Złotej Piłki miał być wściekły na pracę zespołu w fazie pressingu Hiszpanów. Jeden z jego kolegów miał się tym bardzo zirytować.

"Foot Mercato" dodaje, że wciąż najlepszy piłkarz na świecie miał pretensje o bierność, gdy on sam inicjował pressing. Nie pada nazwisko zawodnika, który miał się irytować na Dembele, ale można przypomnieć, że przed startem turnieju większej pracy w pressingu domagał się on od Kyliana Mbappe.

Kylian Mbappe po meczu z Hiszpanią William Volcov East News





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