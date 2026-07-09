Gorąco przed starciem z Francuzami. Ministerstwo musi się tłumaczyć. "Fałszywe"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W czwartek zacznie się etap ćwierćfinałów mistrzostw świata. Na pierwszy ogień o godzinie 22:00 czasu polskiego pójdą reprezentacje Francji i Maroka. W tym drugim kraju atmosfera zrobiła się nieco napięta - ministerstwo sportu musiało szybko reagować na dezinformację pojawiającą się w sieci. Wydało specjalny komunikat.

Dwóch marokańskich piłkarzy w białych strojach świętuje bramkę, obok mężczyzna w garniturze przy stole z mikrofonem.
MarokoRyan PierseGetty Images

Reprezentacja Maroka w czwartek powalczy o wyrównanie swojego osiągnięcia sprzed czterech lat, gdy zajęła czwarte miejsce w Katarze. Pokonanie Francji będzie oznaczało ponowne wejście do TOP4 turnieju. To oczywiście bardzo trudne zadanie. Wygląda na to, że niektórym zależy na rozstrojeniu zespołu prowadzonego przez Mohameda Ouahbiego. W sieci rozprzestrzenia się dezinformacja mówiąca o tym, że minister sportu tamtejszego kraju miał powiedzieć: "Maroko nie reprezentuje Afryki".

Te fałszywe słowa najpewniej miałyby być nawiązaniem do faktu, że większość zawodników kadry Maroka urodziło się w Europie i zostało wyszkolonych piłkarsko przez kluby Starego Kontynentu. Zarzucano politykowi, że podkreślał iż "reprezentacja jest odizolowana od kontynentu", a "kraj nie potrzebuje afrykańskiego wsparcia".

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Zamieszanie tuż przed ćwierćfinałem. Minister padł ofiarą ataku. Komunikat resortu

Resort nie zamierzał milczeć. Wydał komunikat, w którym kategorycznie zaprzeczył jakoby Mohamed Saad Berrada wypowiedział takie słowa.

Zaznaczono, że Saad Berrada w ogóle nie zabierał głosu w tych tematach.

"Wszystkie krążące obecnie i przypisywane mu oświadczenia w tej sprawie są sfabrykowane i w żaden sposób nie odzwierciedlają jego stanowiska ani oficjalnego stanowiska Królestwa Maroka" - czytamy.

Królestwo Maroka jest dumne ze swojej afrykańskiej tożsamości. Historyczne, ludzkie i kulturowe więzi, które łączą Maroko z innymi narodami kontynentu afrykańskiego, stanowią fundamentalny filar polityki Maroka, pod mądrym przywództwem Jego Królewskiej Mości Króla Mohammeda VI. Oby Bóg miał Go w swojej opiece
napisano

Resort zwrócił się do dziennikarzy z apelem o weryfikowanie informacji przed publikacją lub udostępnieniem. Fałszywą informację podało kilka zachodnich redakcji. Ministerstwo zadeklarowało gotowość do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom zaangażowanym w tworzenie dezinformacji.

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