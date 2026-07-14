Gorąco przed półfinałem. Deschamps powtórzył to dwa razy. Ale nikt mu nie wierzy
Za nami 100 meczów finałów MŚ 2026. Do rozegrania zostały jeszcze tylko cztery spotkania. We wtorek pierwsze starcie gigantów: Francja - Hiszpania. Stawką jest awans do wielkiego finału. Selekcjoner reprezentacji Francji, Didier Deschamps, nie wycofuje się z wcześniejszej prognozy. Twierdzi, że tytuł mistrza świata zdobędą... Hiszpanie.
Jeśli faza półfinałowa, to wychodzi na to, że Francja musi zagrać z Hiszpanią. Właśnie na tym etapie rywalizacji oba zespoły mierzyły się w dwóch poprzednich latach. Najpierw w ME, potem w Lidze Narodów.
Za każdym razem górą byli Hiszpanie. W kontynentalnym czempionacie wygrali 2:1. Z kolei w LN prowadzili już 5:1, by ostatecznie zwyciężyć 5:4.
MŚ 2026. Starcie gigantów w boju o wielki finał. Didier Deschamps wskazał głównego pretendenta do tytułu
- Potwierdzam, że Hiszpania jest faworytem. Po tym, co pokazali, nie można prognozować inaczej - oznajmił na przedmeczowej konferencji prasowej selekcjoner "Trójkolorowych", Didier Deschamps.
Zagrywka psychologiczna czy realna ocena sił? Trener aktualnych wicemistrzów świata zapewnia, że jego wypowiedź bazuje na autentycznym przekonaniu.
- Nie chcę wywierać presji na Luisie de la Fuente i jego drużynie - twierdzi Deschamps. - On sam dobrze wie, że ludzie mają wysokie oczekiwania wobec Hiszpanii. Prowadzi drużynę, która potrafi bardzo dobrze atakować i bronić. W tym turnieju straciła tylko jedną bramkę.
Potwierdzam, że Hiszpania jest faworytem. Po tym, co pokazali, nie można prognozować inaczej.
Mistrzowie Europy nie dali sobie strzelić gola aż do ćwierćfinału, czyli w pięciu kolejnych potyczkach. Unaia Simon pokonał dopiero Belg Charles De Ketelaere. Ale i tak skończyło się porażką ekipy z Beneluksu 1:2.
Tyle że Francja dysponuje wielokrotnie większą siłą ognia. Zlatan Ibrahimović twierdzi, że właśnie w zespole "Tricolores" gra obecnie trzech z pięciu najlepszych piłkarzy świata. Ma zapewne na myśli Kyliana Mbappe (8 goli w turnieju), Ousmane'a Dembele (5 trafień) i Michaela Olise (5 asyst).
- To może być spektakularny mecz między dwoma drużynami o dużej sile ofensywnej - zaznacza Deschamps. - Obie drużyny skupiają się na dobrej obronie, ale biorąc pod uwagę siłę ofensywną obu stron, musimy spodziewać się widowiskowej wymiany ciosów.
Mecz Francja - Hiszpania zostanie rozegrany we wtorkowy wieczór czasu polskiego. Początek - godz. 21:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.