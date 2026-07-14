Gorąco przed półfinałem. Deschamps powtórzył to dwa razy. Ale nikt mu nie wierzy

Jeśli faza półfinałowa, to wychodzi na to, że Francja musi zagrać z Hiszpanią. Właśnie na tym etapie rywalizacji oba zespoły mierzyły się w dwóch poprzednich latach. Najpierw w ME, potem w Lidze Narodów.

Za każdym razem górą byli Hiszpanie. W kontynentalnym czempionacie wygrali 2:1. Z kolei w LN prowadzili już 5:1, by ostatecznie zwyciężyć 5:4.

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- Potwierdzam, że Hiszpania jest faworytem. Po tym, co pokazali, nie można prognozować inaczej - oznajmił na przedmeczowej konferencji prasowej selekcjoner "Trójkolorowych", Didier Deschamps.

Zagrywka psychologiczna czy realna ocena sił? Trener aktualnych wicemistrzów świata zapewnia, że jego wypowiedź bazuje na autentycznym przekonaniu.

- Nie chcę wywierać presji na Luisie de la Fuente i jego drużynie - twierdzi Deschamps. - On sam dobrze wie, że ludzie mają wysokie oczekiwania wobec Hiszpanii. Prowadzi drużynę, która potrafi bardzo dobrze atakować i bronić. W tym turnieju straciła tylko jedną bramkę.

Potwierdzam, że Hiszpania jest faworytem. Po tym, co pokazali, nie można prognozować inaczej.

Mistrzowie Europy nie dali sobie strzelić gola aż do ćwierćfinału, czyli w pięciu kolejnych potyczkach. Unaia Simon pokonał dopiero Belg Charles De Ketelaere. Ale i tak skończyło się porażką ekipy z Beneluksu 1:2.

Tyle że Francja dysponuje wielokrotnie większą siłą ognia. Zlatan Ibrahimović twierdzi, że właśnie w zespole "Tricolores" gra obecnie trzech z pięciu najlepszych piłkarzy świata. Ma zapewne na myśli Kyliana Mbappe (8 goli w turnieju), Ousmane'a Dembele (5 trafień) i Michaela Olise (5 asyst).

- To może być spektakularny mecz między dwoma drużynami o dużej sile ofensywnej - zaznacza Deschamps. - Obie drużyny skupiają się na dobrej obronie, ale biorąc pod uwagę siłę ofensywną obu stron, musimy spodziewać się widowiskowej wymiany ciosów.

Mecz Francja - Hiszpania zostanie rozegrany we wtorkowy wieczór czasu polskiego. Początek - godz. 21:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Didier Deschamps FRANCK FIFE AFP

Didier Deschamps i najlepszy snajper Francuzów, Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Luis de la Fuente MI NEWS AFP





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