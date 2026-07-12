Gorąco przed Francja - Hiszpania. Atak byłego premiera. Ostra reakcja polityków

Wypalił plan FIFA z rozstawieniem czterech najlepszych drużyn światowego rankingu w razie wygrania przez nie swoich grup. Federacja chciała, by "topowe" drużyny zestawienia mogły spotkać się dopiero w półfinale i faktycznie tak się stanie. O finał czempionatu globu Francja zagra z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną.

Pierwszy z tych meczów we wtorek o 21:00 czasu polskiego. Już robi się gorąco. Atmosferę podgrzał były premier Hiszpanii Mariano Rajoy. W swoim tekście dla "El Debate" napisał: "Francja gra na bardzo wysokim poziomie, choć bez francuskich piłkarzy". Jak można się domyślać, doczekał się ostrych reakcji z obu zainteresowanych krajów.

- Jeśli to stwierdzenie jest prawdziwe, to jest absolutnie niedopuszczalne. W żaden sposób nie odzwierciedla ono tego, czym jest Francja. U nas każdy może się rozwijać, każdy powinien znaleźć swoje miejsce - powiedział francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez.

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Głos zabrała też ambasada Francji w Hiszpanii. Wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że nie chce wdawać się w dyskusję, ale wtrąciła, że 23 z 26 zawodników powołanych przez selekcjonera Didiera Deschampsa urodziło się w kraju. W tym gronie nie ma: widocznego na głównym zdjęciu tego artykułu Michaela Olise, Marcusa Thurama i Brice'a Samby (przyszli na świat odpowiednio w Anglii, Włoszech i Kongu). Z kolei Mike Maignan urodził się w Gujanie Francuskiej, czyli terytorium zależnym.

Sprawy nie przemilczała Aurore Berge, minister ds. równości płci i walki z dyskryminacją. "Powtarzające się rasistowskie wyskoki są nie do zniesienia. Nadszedł czas, by ustały, a sport stał się znów sportem: miejscem, gdzie ocenia się człowieka na podstawie jego talentu i żadnego innego kryterium" - napisała na platformie X.

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W temacie wypowiedziała się nawet minister ds. terytoriów zamorskich Naima Moutchou. Domaga się od rządu podjęcia kroków prawnych. "Gdy Francuzi wygrywają, powracają te same rasistowskie obsesje i obelgi. To nie są wpadki. To metodyczna nienawiść" - czytamy.

Mocny głos dobiegł także z samej Hiszpanii od ministra ds. transportu. "Rzeczywiście jest rasistą. Chociaż to logiczne, że taki skorumpowany, postfrankistowski prostak w końcu nim się staje, w taki czy inny sposób" - napisał Oscar Puente.

Rajoy był szefem hiszpańskiego rządu w latach 2011-2018.

Mariano Rajoy Bloomberg Getty Images

Marcus Thuram Giuseppe Maffia AFP

Michael Olise FRANCK FIFE AFP





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