Gorąco przed Francja - Hiszpania. Atak byłego premiera. Ostra reakcja polityków
Były premier Hiszpanii Mariano Rajoy "podpalił" francuską opinię publiczną. W swoim felietonie na łamach "El Debate" napisał, że piłkarski zespół "Trójkolorowych" jest na wysokim poziomie, ale "bez francuskich piłkarzy". To wszystko na kilka dni przed półfinałem mistrzostw świata pomiędzy tymi dwiema drużynami. Nad Sekwaną poruszenie, wypowiadają się kolejni politycy.
Wypalił plan FIFA z rozstawieniem czterech najlepszych drużyn światowego rankingu w razie wygrania przez nie swoich grup. Federacja chciała, by "topowe" drużyny zestawienia mogły spotkać się dopiero w półfinale i faktycznie tak się stanie. O finał czempionatu globu Francja zagra z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną.
Pierwszy z tych meczów we wtorek o 21:00 czasu polskiego. Już robi się gorąco. Atmosferę podgrzał były premier Hiszpanii Mariano Rajoy. W swoim tekście dla "El Debate" napisał: "Francja gra na bardzo wysokim poziomie, choć bez francuskich piłkarzy". Jak można się domyślać, doczekał się ostrych reakcji z obu zainteresowanych krajów.
- Jeśli to stwierdzenie jest prawdziwe, to jest absolutnie niedopuszczalne. W żaden sposób nie odzwierciedla ono tego, czym jest Francja. U nas każdy może się rozwijać, każdy powinien znaleźć swoje miejsce - powiedział francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez.
"Francja bez francuskich piłkarzy". Gromy w byłego premiera. Mówią o nienawiści
Głos zabrała też ambasada Francji w Hiszpanii. Wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że nie chce wdawać się w dyskusję, ale wtrąciła, że 23 z 26 zawodników powołanych przez selekcjonera Didiera Deschampsa urodziło się w kraju. W tym gronie nie ma: widocznego na głównym zdjęciu tego artykułu Michaela Olise, Marcusa Thurama i Brice'a Samby (przyszli na świat odpowiednio w Anglii, Włoszech i Kongu). Z kolei Mike Maignan urodził się w Gujanie Francuskiej, czyli terytorium zależnym.
Sprawy nie przemilczała Aurore Berge, minister ds. równości płci i walki z dyskryminacją. "Powtarzające się rasistowskie wyskoki są nie do zniesienia. Nadszedł czas, by ustały, a sport stał się znów sportem: miejscem, gdzie ocenia się człowieka na podstawie jego talentu i żadnego innego kryterium" - napisała na platformie X.
W temacie wypowiedziała się nawet minister ds. terytoriów zamorskich Naima Moutchou. Domaga się od rządu podjęcia kroków prawnych. "Gdy Francuzi wygrywają, powracają te same rasistowskie obsesje i obelgi. To nie są wpadki. To metodyczna nienawiść" - czytamy.
Mocny głos dobiegł także z samej Hiszpanii od ministra ds. transportu. "Rzeczywiście jest rasistą. Chociaż to logiczne, że taki skorumpowany, postfrankistowski prostak w końcu nim się staje, w taki czy inny sposób" - napisał Oscar Puente.
Rajoy był szefem hiszpańskiego rządu w latach 2011-2018.