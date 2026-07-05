Gorąco na mundialu. To już koniec, wysyła ich na lotnisko. "Pakujcie się"

W dwóch pierwszych pojedynkach w ramach 1/8 finału mundialu kibice obejrzeli co prawda aż cztery gole, ale niestety brakowało najważniejszego, czyli emocji. Widzowie z przerażeniem spoglądali zwłaszcza na Filadelfię, gdzie sfrustrowani Paragwajczycy co chwilę nieprzepisowo atakowali Francuzów. Już w pierwszej połowie doszło do awantury. Po zmianie stron nie było wcale lepiej.

Ostatecznie "Trójkolorowi" wygrali 1:0 za sprawą gola z rzutu karnego autorstwa Kyliana Mbappe. I choć kontrolowali wydarzenia na boisku, to fani bali się kontuzji którejś z gwiazd. Na szczęście nie doszło do tego typu dramatycznych scen, dzięki czemu Didier Deschamps odetchnął z ulgą. Nie zmienia to jednak faktu, że niedawni pogromcy Niemców w fatalnym stylu pożegnali się z tegorocznymi mistrzostwami świata. Internauci oraz eksperci są dla nich bezlitośni.

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Mocnych słów nie brakowało w studiu TVP Sport. Tyradę rozpoczął Sebastian Staszewski. "Myślę, że to co Paragwajczycy pokazali w ostatnich minutach, to jest absolutny skandal. Urządzili polowanie na kości. Myślałem sobie choćby o Galarzie. To właśnie on zapewnił swojej drużynie wyjście z grupy, za sprawą gola w meczu z Turcją. I on dziś przeszedł drogę z bohatera do takiego brzydkiego słowa, które z bohaterem się rymuje" - powiedział dziennikarz.

Następnie nie patyczkował się Jakub Wawrzyniak. "Nie wiem, czy bardziej żenująca jest postawa piłkarzy Paragwaju, czy też przyzwolenie na to sędziego w postaci braku reakcji. Paragwaj wraca do domu i myślę, że FIFA powinna do tego samolotu wrzucić również sędziego i go wywieźć. Można być gorszym, ale szacunek do rywala musi być" - dodał były defensor. Zapewne podobne słowa wygłoszą również zirytowani Francuzi.

Z kolei piłkarze zwycięskiej drużyny nie będą długo rozpamiętywać sobotniego starcia. W czwartek czeka ich znacznie ważniejszy mecz przeciwko Marokańczykom. Początek o godzinie 22:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Kylian Mbappe był niemiłosiernie kopany przez Paragwajczyków JEWEL SAMAD AFP

Paragwaj - Francja ODD ANDERSEN AFP

Przepychanki podczas meczu Paragwaj - Francja w 1/8 finału mistrzostw świata JEWEL SAMAD / AFP AFP





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