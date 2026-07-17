Od kilku tygodni oczy polskich kibiców skierowane są na USA. Za oceanem kończy się właśnie mundial - do rozegrania zostały już tylko mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną. Dodatkowo, kibice w ostatnim czasie mogli śledzić pierwsze kroki Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire.

Kapitan reprezentacji Polski ostatniej nocy miał zadebiutować w barwach nowego klubu. Nic z tych planów jednak nie wyszło. Potyczka Chicago Fire z Vancouver Whitecaps została ostatecznie odwołana i przełożona dopiero na październik.

Decyzja nie mogła być inna, biorąc pod uwagę to, co aktualnie dzieje się za oceanem. Ogromne pożary lasów w Kanadzie sprawiły, że w wielu amerykańskich miastach niebo spoiła gęsta, szara mgła a stan powietrza wielokrotnie przekroczył stany alarmowe.

Stan powietrza w USA zagraża zdrowiu. Andrzej Gołota bez ogródek mówi, jak wygląda rzeczywistość

- Nad Chicago zawisła potężna chmura dymu pochodzącego z pożarów lasów w Kanadzie. Centrum miasta spowiła gęsta, wyraźnie wyczuwalna mgła. Przebywając na ulicach, można odczuwać pieczenie oczu i gardła, kaszel oraz trudności z oddychaniem. Lokalne władze zalecały mieszkańcom pozostanie w budynkach i ograniczenie do minimum aktywności fizycznej na zewnątrz. Zamykano miejskie baseny i plaże, a kolejne wydarzenia plenerowe były odwoływane - relacjonował obecny na miejscu dziennikarz Interii Sport Przemysław Langier.

Z fatalnym powietrzem zmagają się również m.in. w Nowym Jorku. To właśnie w sąsiednim East Rutherford w niedzielę zostanie rozegrany wielki finał mundialu. W mediach społecznościowych pojawiły się fotografie spowitego w gęstej mgle MetLife Stadium. Chociaż prognozy zakładają stopniowe polepszenie się warunków, to organizatorzy z dużym niepokojem będą obserwowali dalszy rozwój wypadków.

Obecny stan powietrza według pomiarów jest określany jako szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Dotyczy to nie tylko aktywności fizycznej na zewnątrz, lecz również i jakichkolwiek działań poza domem. Miejscowe władze apelują o niewychodzenie z domu bez niezbędnej potrzeby.

Aktualna sytuacja mocno zaskoczyła również mieszkańców terenów dotkniętych tym problemem. Jednym z nich jest Andrzej Gołota, mieszkający na co dzień w okolicach Chicago. Legendarny polski pięściarz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" bez ogródek opisał swoje odczucia.

Co to ma być?! 35 lat tutaj mieszkam, a jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Masakra. Można się udusić.

- Przełożyli ostatecznie ten mecz Lewandowskiego? Nic dziwnego. Ciężko oddychać, jak się chodzi, a co dopiero biegać. Mówisz, że w Chicago jest jeszcze gorzej? To dobrze, że na razie nie mam tam po co się wybierać - dodał po chwili Polak odnosząc się do odwołanego debiutu Lewandowskiego w barwach Chicago Fire.

Kolejną okazję do debiutu Robert Lewandowski będzie miał 23 lipca. O godzinie 1:30 polskiego czasu Chicago Fire zagra z Interem Miami. W szeregach aktualnych mistrzów MLS na pewno nie wystąpi Leo Messi, który już w niedzielę będzie walczył o obronę mistrzostwa świata.





Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP