Gol w pierwszej połowie, później trzęsienie ziemi. Pierwszy taki triumf na mundialu

Mundial 2026 trwa w najlepsze. Za nami masa emocjonujących pojedynków. Część z nich przebiegała "zgodnie z planem", podczas gdy inne kończyły się absolutnymi zaskoczeniami.

Na tym etapie zmagań dość niespotykana sytuacja przydarzyła się w grupie G. Dotychczas, w obrębie tej grupy, byliśmy świadkami trzech spotkań. Każde z nich zakończyło się... remisem. Na prowadzenie tymczasowo wysunął się Iran, który kilka godzin temu stawił skuteczny opór reprezentantom Belgii.

22 czerwca o godzinie 3:00 byliśmy świadkami meczu, który mógł doprowadzić do sporego przetasowania we wspomnianej grupie G. To właśnie wtedy naprzeciw siebie stanęli reprezentanci Nowej Zelandii oraz Egiptu. W zaistniałej sytuacji ewentualna wygrana gwarantowała uzyskanie statusu lidera tabeli. Spotkanie to było wyjątkowe z jeszcze jednego powodu. Zarówno Egipcjanie, jak i Nowozelandczycy walczyli o premierowe zwycięstwo w historii występów na piłkarskich MŚ.

Walczyli o historyczny triumf na mundialu. Koncert rywali w drugiej połowie

Już w pierwszej minucie meczu obydwie drużyny popisały się akcjami pod polem karnym rywali. Żadna z nich nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów. Sekwencja ta powtórzyła się jeszcze kilkukrotnie, lecz wciąż po obu stronach boiska brakowało skutecznego wykończenia wypracowanych sytuacji. Kibice mogli jednak liczyć na bardzo ofensywne spotkanie

Impas ten przełamany został w 15. minucie. Wówczas Nowozelandczycy otrzymali rzut rożny. Po dośrodkowaniu piłka trafiła na głowę Finna Surmana. 22-letni obrońca wzorowo wykorzystał szansę, zapewniając swojej drużynie jednobramkowe prowadzenie.

Gol otwierający wynik meczu absolutnie nie odebrał animuszu żadnej ze stron tego pojedynku. Obydwie ekipy wciąż prowadziły liczne i całkiem widowiskowe ataki na połowie rywali. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy doszło do przykrego incydentu. Z powodów zdrowotnych boisko opuścić musiał Hamdi Fathy. Jego miejsce zajął Rami Rabia. Tym nieprzyjemnym akcentem zakończyła się pierwsza część spotkania.

W początkowe etapy drugiej połowy zdecydowanie lepiej weszli Egipcjanie. Ich determinacja poskutkowała zepchnięciem Nowozelandczyków do dość głębokiej defensywy. Ataki przyniosły skutek w 59. minucie. Po dośrodkowaniu Mohameda Hany'ego piłka trafiła na głowę Mostafy Ziko. Egipski napastnik popisał się potężnym uderzeniem głową. Strzał ten został oddany z bliskiej odległości, dlatego też Max Crocombe nie miał wystarczająco dużo czasu na skuteczną interwencję.

Gol ten dodał reprezentantom Egiptu przysłowiowego wiatru w żagle. Momentum wykorzystał nie kto inny jak Mohamed Salah. W 68. minucie lider reprezentacji otrzymał fenomenalne podanie zwrotne od wspomnianego wcześniej Ziko. Obrońcy Nowej Zelandii byli źle ustawieni, co stało się ich gwoździem do trumny. Wchodzący w pole karne Salah bezlitośnie wykorzystał kawałek wolnej przestrzeni, wyprowadzając swoją drużynę na upragnione prowadzenie.

Na tym jednak Egipcjanie nie poprzestali. 9 minut później z ławki rezerwowych wprowadzony został Mahmud Ibrahim "Trezeguet" Hassan. Pomocnik, który w założeniach trenera najprawdopodobniej miał pilnować korzystnego rezultatu, przyczynił się do przypieczętowania zwycięstwa. W 82. minucie zdobył on gola, który całkowicie odarł rywali ze złudzeń. Tym sposobem Egipcjanie wygrali mecz wynikiem 3:1, zapisując jednocześnie pierwszy triumf w historii występów tej reprezentacji na MŚ.

Statystyki meczu Nowa Zelandia 1 - 3 Egipt Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 11 19 Strzały celne 5 7 Strzały niecelne 3 6 Strzały zablokowane 3 6 Ataki 69 99

Kadr z meczu Nowa Zelandia - Egipt AA/ABACA Newspix.pl

Kadr z meczu Nowa Zelandia - Egipt Mohamed Gamal Tageldin/Jna Press Getty Images

Kadr z meczu Nowa Zelandia - Egipt AA/ABACA Newspix.pl





Walia - Ghana. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport