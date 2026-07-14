Gol w 92. minucie przesądził. Tak Francja ograła Hiszpanię. Jedyny taki mecz na mundialu

Mistrzostwa świata wkraczają w decydującą fazę. W pierwszym półfinale Francja zmierzy się z Hiszpanią. Co ciekawe, będzie to dopiero druga mundialowa potyczka tych dwóch reprezentacji.

Pierwsza miała miejsce ponad 20 lat temu. Był to mecz w ramach 1/8 finału na MŚ w Niemczech w 2006 roku.

Młoda wówczas Hiszpania miała w składzie piłkarzy takich jak: Sergio Ramos, Carles Puyol, Cesc Fabregas, Xavi, David Villa czy Fernando Torres. Fani wielkich piłkarskich imrez dobrze ich znają. Później wygrają oni Euro 2008, mistrzostwa świata 2010 i obronią Euro w 2012 roku.

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Francja pokonała Hiszpanię w ich jedynym meczu na mundialu

W 2006 roku w Niemczech mieli wysłać na emeryturę Zinedine'a Zidane'a. Grali bardzo efektownie i strzelili pierwszego gola. W 27. minucie David Villa wykorzystał rzut karny.

Francuzi zachowali zimną krew i jeszcze przed przerwą odpowiedzieli golem na 1:1. W 41. minucie Patrick Vieira zagrał prostopadłą piłkę do Francka Ribery'ego, który minął Ikera Casillasa i kopnął do pustej bramki. Ten gol całkowicie odmienił losy meczu.

W drugiej połowie gole strzelała już tylko Francja. Rozpoczął się bowiem koncert tego, który z pozycji legendy ogłosił, że po mundialu kończy karierę.

Zinedine Zidane zaliczył asystę przy goli Patricka Vieiry na 2:1. Jego znakomite dośrodkowanie z rzutu wolnego znalazło pomocnika Arsenalu. To była już 83. minuta. La Roja na odrobienie strat miała już mało czasu.

Bramka w tym meczu jeszcze padła, ale nie autorstwa Hiszpanów. Tym razem Zidane osobiście pokonał swojego klubowego kolegę - Ikera Casillasa. W doliczonym czasie gry (92. minuta) Zizou otrzymał podanie od Sylvaina Wiltorda, okiwał Puyola i precyzyjnym strzałem przy dalszym słupku ustalił wynik na 3:1.

Francuzi, którzy przed mundialem nie byli postrzegani jako faworyt do złota, dzięki temu meczowi nabrali wiatru w żagle. Później pokonali mocną Brazylię z Ronaldinho w szczycie swej formy (choć na mundial gwiazdor Barcelony akurat nie dojechał) i Portugalię, która swoje nadzieje na sukces upatrywała w młodym Cristiano Ronaldo.

Oba mecze zakończyły się wynikiem 1:0. Brazylii gola strzelił Henry, a Portugalii Zidane. W finale ostatni z wymienionych wyleciał z czerwoną kartką za uderzenie "z byka" Marco Materaziego. Włosi wygrali po rzutach karnych. W kolejnym finale Francuzi zagrali dopiero w 2018 roku. Wówczas jednak wygrali z Chorwacją i zdobyli swój drugi tytuł w historii.

Teraz Hiszpania zmierzy się z Francją w półfinale mundialu. Rozpędzony do granic możliwości Kylian Mbappe zapoluje na kolejne gole i koronę króla strzelców MŚ. Lamine Yamal, który jest największą gwiazdą La Rojy nadal szuka formy. Być może będzie to dla niego moment przełomowy. W to bardzo mocno wierzą wszyscy kibice Hiszpanii.

Lamine Yamal PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





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