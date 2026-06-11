Gol, potem asysta. Radość w Barcelonie. I to tuż przed mundialem

Dla reprezentacji Anglii mecz z Kostaryką stanowił okazję do ostatniego testu przed mundialową batalią. Przetestować można było jednak także procedury związane z potencjalnym opóźnianiem spotkań z powodu złych warunków atmosferycznych i zbliżających się burz. I to mimo tego, że mecze mistrzostw świata nie zawitają na Inter&Co Stadium w Orlando.

Piłkarze obu ekip wybiegli bowiem na murawę z godzinnym opóźnieniem z powodu ogromnej ulewy. Po poprawie pogody i ustaleniu, że w okolicy nie dochodzi do kolejnych wyładowań atmosferycznych, mecz rozpoczął się ostatecznie o godzinie 23:00 czasu polskiego.

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Na bramkę przyszło nam czekać zaledwie niespełna dziewięć minut. Do siatki trafił Declan Rice, wykorzystując podanie nowego nabytku FC Barcelona Anthony'ego Gordona, który przed dograniem popisał się świetnym rajdem na lewej flance.

W 36. powinno być 2:0, po tym jak Jude Bellingham uruchomił prostopadłym podaniem Noniego Madueke. Piłkarz Arsenalu wpadł w pole karne, minął wychodzącego z bramki golkipera Kostaryki, po czym zamiast podwyższyć prowadzenie Anglików, trafił w słupek.

Pod koniec pierwszej połowy fani Wyspiarzy mogli jeszcze przez chwilę mieć nadzieję, że Harry Kane stanie przed szansą strzelenia gola na 2:0 z rzutu karnego. Ten jednak został anulowany przez panią arbiter Katję Korolevą, która nie dopatrzyła się faulu na Gordonie.

Anglia pokonuje Kostarykę u progu mistrzostw świata

"Jedenastka" została jednak odgwizdana w drugiej połowie, gdy jeden z obrońców Kostaryki zatrzymał ręką strzał oddany przez Eberechiego Eze. Do piłki nie mógł jednak wtedy podejść ściągnięty wcześniej z boiska Harry Kane, a zrobił to właśnie Gordon, który tym samym do asysty dołożył trafienie.

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Anglicy swoje mundialowe zmagania zainaugurują dopiero w przyszłą środę, mierząc się z Chorwacją. Później czekają ich jeszcze grupowe mecze z Ghaną oraz Panamą.

Statystyki meczu Anglia 3 - 0 Kostaryka Posiadanie piłki 79% 21% Strzały 26 1 Strzały celne 8 0 Strzały niecelne 9 0 Strzały zablokowane 9 1 Ataki 103 36





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP